Amazon est la dernière vente de GameStop à prix égal sur les jeux Switch et plus

GameStop a récemment réalisé des ventes consécutives, y compris une vente massive de Game Days qui a été lancée ce dimanche juste à la fin de sa vente du 4 juillet. La vente Game Days est l’une des meilleures que nous ayons vues sur GameStop toute l’année, offrant des remises importantes sur les jeux Switch d’origine ainsi que sur les jeux PS4 et Xbox One. Mais si vous préférez faire des achats sur Amazon, vous pouvez profiter de certaines des mêmes offres, car le méga-détaillant fait correspondre les prix à bon nombre des meilleures offres de jeux de GameStop.

Notamment, vous pouvez créer des jeux Switch Super Mario Maker 2 et New Super Mario Bros.U Deluxe pour 40 $ chacun. Ceux-ci se vendent rapidement – la remise de Splatoon 2 a pris fin au moment où j’écrivais ceci – nous vous recommandons donc de saisir tout ce qui attire votre attention aujourd’hui. Ces titres ne sont pas beaucoup moins chers que cela, et ils sont rarement aussi bas en dehors d’événements comme le Black Friday. Certaines offres Switch sont déjà épuisées sur Amazon, mais vous pouvez toujours trouver Splatoon 2, Mario Tennis Aces et Yoshi’s Crafted World pour 40 $ chacun sur GameStop.

Annonces :

La vente comprend également les ports Switch 2K récents qui ont été lancés sur Switch en mai. Normalement, 50 $ chacun, vous pouvez déjà économiser 10 $ chacun sur des copies Switch physiques de BioShock: The Collection, XCOM 2 Collection et Borderlands: Legendary Collection, maintenant 40 $ par copie. Découvrez plus des meilleures offres Amazon compare les prix cette semaine ci-dessous.

Assurez-vous de vérifier la vente de GameStop avant la fin du 11 juillet, car certaines offres ne sont toujours disponibles que là-bas. En plus de Splatoon 2, Mario Tennis Aces et Yoshi’s Crafted World, vous pouvez trouver Persona 5 Royal pour seulement 40 $, Assassin’s Creed: The Rebel Collection pour 20 $ et Darksiders III pour seulement 5 dollars. Dans les nouvelles des offres, la vente d’été Steam se poursuit jusqu’à ce jeudi 9 juillet, et vous pouvez voir nos résumés des meilleures offres, y compris les meilleurs jeux bon marché à moins de 10 $ et les meilleures exclusivités PC en vente.