Amazon et Microsoft offrent des remises importantes sur Xbox Ones

Vendredi 21 février 2020 16:55 GMT

Nous approchons de la fin de la génération de consoles, ce qui signifie que c’est le meilleur moment pour acheter des Xbox Ones avec une remise importante, alors qu’elles sont toujours pertinentes. Amazon a également des jeux Xbox One en vente pour compléter cette collection!

Si vous n’avez pas de console Xbox One ou si vous souhaitez passer à une Xbox One X, c’est maintenant l’une des meilleures chances que vous en ayez une. Le Microsoft Store propose de bonnes remises sur les ensembles de consoles disponibles, avec 50 $ de réduction sur les modèles Xbox One S et 200 $ sur Xbox One X.

Vous pouvez voir la liste complète sur le Microsoft Store, mais Amazon compare également ces offres pour la Xbox One X:

Si vous êtes prêt à saisir la Xbox One S, vous devrez vous rendre sur le Microsoft Store:

De plus, vous pouvez profiter de trois mois de Xbox Game Pass Ultimate pour seulement 24,99 $. Ceci est disponible chez plusieurs détaillants:

Malheureusement, ces offres ne sont disponibles qu’aux États-Unis, de sorte que celles du Royaume-Uni sont laissées de côté pour l’instant. Mais à mesure que la nouvelle console de Microsoft se rapproche de la sortie, vous pouvez parier sur les détaillants qui souhaitent liquider les stocks et proposer de très bonnes affaires sur la console.

