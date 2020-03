Amazon et Pokémon unissent leurs forces contre le coronavirus au Japon

Le monde se bat contre le coronavirus et pour éviter la contagion, certaines villes et villages ont été chargés d’éviter les espaces publics ou les espaces privés où de nombreuses personnes se rassemblent. De ce qui précède, des situations de confinement émergent où les gens doivent voir une certaine forme de divertissement. Heureusement, il y a des entreprises en attente de cette situation et dans le cas du Japon, cette étape peut être rendue plus agréable avec Pokémon.

Un rapport de Nintendo Life a révélé l’initiative prise par Amazon et The Pokémon Company pour aider la population japonaise à faire face aux difficultés de confinement et d’interaction sociale causées par le coronavirus. Selon les informations, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 5 avril, toute personne possédant un compte sur Amazon Japon pourra accéder au service Amazon Prime pour regarder gratuitement le Pokémon XY, l’anime Pokémon Sun & Moon et les épisodes de la saison la plus récente.

La mesure a été prise par les deux sociétés pour tenter de distraire et de divertir les citoyens qui ont reçu l’ordre de ne pas quitter leur domicile jusqu’à nouvel ordre dans le cadre de la crise des coronavirus.

Dans des informations connexes, pendant quelques heures, diverses sources indiquent que l’E3 2020 sera annulé et que l’annonce aura lieu demain tôt.

