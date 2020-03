Amazon filtre la date de sortie de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Quand Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sortira-t-il? C’est la question que des milliers de fans ont posée ces derniers mois. Depuis son dévoilement l’année dernière, ce titre est devenu l’un des jeux les plus attendus de 2020. Bien que Nintendo n’ait pas encore confirmé de date exacte, Grâce à Amazon, il semble que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour revoir Shulk et compagnie.

Selon Amazon, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition arrive sur Nintendo Switch le 29 mai 2020. De même, cette date apparaît sur deux autres sites, le premier est un magasin danois sous le nom de CoolShop, et l’autre est une chaîne suédoise, connue sous le nom de spelbutiken.se. Les trois sources suggèrent que ce titre attendu sera disponible fin mai.

En plus de cela, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est récemment apparu dans le Nintendo Switch eShop dans la catégorie des prochaines versions. Toutes ces informations semblent indiquer que Nintendo est prêt à annoncer officiellement la date de sortie.. Cependant, il reste à voir comment cela se produira.

N’oubliez pas que les rumeurs pointent vers deux Directs au cours de ce mois, l’une d’entre elles est devenue réalité, car un Indie World aura lieu demain. Il ne reste plus qu’à attendre et voir si le second, celui axé sur les jeux AAA de la société, s’il a lieu à la fin de ce mois, car il y a beaucoup de spéculation.

Via: Amazon

.