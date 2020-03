Amazon Fire 7 (Kid’s Edition), Excalibur Food Dehydrator, Friends Complete Series, et plus

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Un Amazon Fire 7 (Kid’s Edition), un déshydrateur de nourriture Excalibur, une série complète Friends et une station de charge pour manette PS4 mettent à l’honneur les meilleures offres de vendredi sur le Web.

Besoin de garder les enfants hors de vos cheveux? L’Amazon Fire 7 est un excellent moyen de le faire, et l’édition pour enfants est livrée avec un étui de protection amusant pour s’assurer qu’ils ne cassent pas la chose. Amazon prend actuellement 50 $ sur le prix si vous en achetez deux en une fois. Disponible en bleu, violet ou rose, l’édition Fire 7 Kids comprend également un an d’Amazon FreeTime Unlimited, permettant à vos tout-petits d’accéder à des jeux éducatifs, des applications, des vidéos, des livres, etc., le tout entièrement contrôlable grâce à un contrôle parental approfondi.

150 $

D’Amazon

150 $

D’Amazon

150 $

D’Amazon

Apple aime être en avance sur le jeu, mais parfois être un leader joue vraiment avec la compatibilité informatique globale. Avec cet adaptateur USB-C Anker de 18 $, vous pourrez brancher des câbles HDMI, des cartes SD et micro SD, ainsi que des cordons USB traditionnels. Donc, si vous avez désespérément besoin d’un moyen de brancher tous vos appareils sur votre ordinateur, sautez sur cette offre avant qu’elle ne disparaisse!

18 $

D’Amazon

Chargez vos produits Andriod et Apple de manière efficace avec le chargeur sans fil Anker RAVPower. C’est seulement 17 $, ce qui représente 10 $ de réduction sur son prix d’origine. Il peut charger complètement vos appareils en 30 minutes et peut même fournir une charge avec votre étui de téléphone entièrement attaché. Oui, je sais que c’est une façon étrange de le formuler, mais vous savez ce que je veux dire. Il est également formaté avec du silicone de refroidissement pour ne pas surchauffer votre téléphone ou le chargeur lui-même. Sautez sur cette offre avant qu’elle ne disparaisse, et assurez-vous de couper le coupon sur la page!

17 $

D’Amazon

Si vous prenez les films et la télévision au sérieux, vous devez absolument investir dans l’écran de projection HD à contraste élevé de TaoTronics! C’est seulement 17 $ et super facile à installer. Vous pouvez l’installer sur votre mur avec des clous, des crochets ou même du ruban adhésif double face. L’écran lui-même est également étanche, ce qui le rend extrêmement facile à nettoyer si de la poussière et d’autres choses s’y trouvent. Sautez sur cette offre avant sa fin et assurez-vous de taper TJ2XNKAP à la caisse!

17 $

D’Amazon

Si vous n’avez pas encore abandonné le GPS autonome à la suite de smartphones en constante évolution, cet appareil Garmin Zumo 396 est un vol à 250 $, surtout si vous êtes un motard. Vous trouverez ce prix sur BuyDig, où la livraison gratuite est également offerte pour adoucir l’accord avec le code promo BDEXPRESS.

Qu’est-ce qui le rend idéal pour les motocyclistes? Vous pouvez vous connecter sans fil avec d’autres personnes dans votre groupe roulant pour vous assurer que tout le monde reste sur la bonne route. Il est également résistant aux intempéries, ce qui est indispensable étant donné qu’il n’aura pas les conforts confortables de votre automobile standard pour la protection. Il y a aussi un peu de plaisir avec les fonctions d’appel mains libres et de lecture de musique.

“Les yeux sur la route, crétin!”

Semble familier? Si oui, alors vous devez arrêter ce que vous faites en ce moment et vérifier l’émetteur FM à 13 $ d’Anker, le Roav SmartCharge, avec lequel vous pouvez écouter votre musique, recharger votre téléphone et passer des appels téléphoniques – complètement mains libres.

Avec le code promo R511311299, c’est moins cher que ne le suggère notre lien, car le Roav SmartCharge coûte normalement 17 $ au prix fort. Comme les émetteurs FM du lecteur de cassettes du passé, cette fonctionnalité est simple à utiliser. Il vous suffit de trouver une station de radio inoccupée, de la synchroniser avec le Roav et vous êtes prêt à commencer à diffuser votre liste de lecture préférée sans avoir besoin d’une solution Bluetooth intégrée.

Cela dit, le Roav SmartCharge prend également en charge Bluetooth, ce qui signifie que vous pouvez également amplifier votre mixage de printemps sans fil via ce protocole. Il a même des boutons de saut, de retour en arrière et de «répondeur» intégrés pour que vous n’ayez jamais à toucher votre téléphone pendant la conduite. Jouez prudemment et évitez votre prochain accident pour 13 $ aujourd’hui.

Qu’une installation de projecteur complète soit hors de question ou que vous cherchiez à faire preuve de plus de créativité avec vos lieux de projection, l’Anker Nebula Apollo transforme n’importe quel espace avec un grand mur en une salle de spectacle. Jusqu’au 15 mars, vous pouvez l’ajouter à votre arsenal d’observation pour 320 $, une remise de 80 $.

Avec le Nebula Apollo, vous pouvez regarder des films depuis n’importe quel périphérique USB, HDMI ou sans fil connecté sur n’importe quelle surface jusqu’à 100 pouces, que ce soit un écran de projecteur déployable ou le côté large de votre maison. Les commandes tactiles intégrées vous aident à contrôler la bobine, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser l’application pour smartphone et avec son logiciel basé sur Android, vous pouvez même télécharger directement des applications de divertissement comme Netflix et Hulu.

Sa durée de vie de la batterie de 4 heures offre suffisamment de jus pour parcourir même les films les plus longs. La seule chose que votre théâtre local a sur vous maintenant est le pop-corn, mais vous pouvez également le coller là-bas. Prenez ça, des concessions trop chères!

320 $

D’Amazon

Cela pourrait être nous, mais vous n’avez pas de lampadaire écologique et ma résolution 2020 est d’être plus respectueuse de l’environnement. * Soupir * du bon côté, Sunllipe a deux offres sur les lampadaires LED à tomber par terre. 32 $ pour une seule ampoule 9W (code promo 21720OFF) ou 37 $ pour à peu près la même lampe avec une deuxième ampoule 4W (code promo 21920OFF).

Dans la description d’Amazon, Sunllip explique que son choix de perles LED permet non seulement d’économiser de l’énergie mais aussi de durer beaucoup plus longtemps que les lampes traditionnelles (jusqu’à 40 000 heures!). De plus, selon le commerçant, vous économiserez «jusqu’à 90%» sur votre facture d’électricité. Ils ont l’air bien aussi, ce qui est toujours un bon bonus.

32 $

Depuis amazon, utilisez le code 21720OFF

37 $

Depuis amazon, utilisez le code 21920OFF

Finalement, tout ce travail à domicile va nous arriver à la tête, et nous resterons au lit avec un sac de chips vide – des miettes sur le visage – en nous demandant comment nous en sommes tous arrivés là. Léthargique et désespéré, pensons-nous, j’ai besoin de ce bon bon café en ce moment. Entrez dans l’infuseur à café style 69 $ Motif Elements.

Réduite de 54% par rapport à son prix de vente habituel de 150 $ (ou 50% de moins que son prix actuel de 139 $ sur Amazon), cette cafetière en acier inoxydable comprend une carafe thermique intégrée qui peut faire 8 tasses de café entières en un seul remplissage. Avec le couvercle, la carafe elle-même va au lave-vaisselle et le tout est accompagné d’une garantie de deux ans.

On ne peut pas surestimer la faiblesse de ce prix. En mai dernier, la même cafetière Motif Elements était de 56 $ utilisée sur Amazon. Le prix le plus bas que j’ai vu sur Amazon new est de 100 $. Maintenant que vous passez tout ce temps à l’intérieur, offrez-vous un joe de cuppa frais, car vous le méritez. 😉

Ces pénuries de poulet qui envoient tout le monde dans un tizzy pendant la saison du Super Bowl? Ouais, vous n’aurez pas à vous en soucier avec ButcherBox, qui offre 3 livres d’ailes de poulet biologique dans chaque expédition régulière de viande pour les nouveaux clients. Cette promotion dure également toute la vie de votre adhésion, donc si vous restez inscrit à vie, vous obtenez des ailes gratuites à vie. Alors oui, restez inscrit à vie.

Avec ButcherBox, vous pouvez assembler un emballage personnalisé de viande fraîche et de haute qualité, y compris du bœuf nourri à l’herbe, du poulet fermier et du porc, pour une livraison régulière. C’est comme LootCrate, mais beaucoup, beaucoup plus charnu. Cet accord n’est valable que jusqu’au 22 mars, alors ne le manquez pas.

Si vous êtes assez audacieux pour éviter un peu de la sécurité de votre maison pour une commodité d’expédition ultime sur Amazon, Woot a une proposition charnue pour vous. Vous obtiendrez jusqu’à 65% de réduction en combinant Cloud Cam d’Amazon (Key Edition) avec votre choix de verrouillage intelligent. La Cloud Cam coûte normalement 120 $ chez Amazon, mais une réduction jusqu’à 50 $ rend cela presque impossible à passer. Le hic, c’est que vous devrez le combiner avec une serrure intelligente, dont le moins cher est le Kwikset Convert, qui coûte généralement près de 100 $, mais n’est que de 35 $ aujourd’hui. D’autres choix incluent le Yale Assure (45 $) et le Kwikset SmartCode (60 $).

Amazon Key permet aux chauffeurs-livreurs Amazon d’avoir un accès unique à une zone de votre domicile pour la livraison des colis. Vous laissez techniquement des étrangers entrer dans votre maison – ce qui semble effrayant en ces temps – mais la caméra est là pour aider à dissuader tout acte répréhensible. Amazon vous avertira lorsqu’une tentative de livraison est sur le point d’être effectuée afin que vous puissiez regarder en temps réel. Vous pouvez utiliser la caméra en conjonction avec d’autres appareils Amazon Cloud Cam dans votre maison pour tout surveiller à partir d’un seul emplacement.

Plus que des livraisons de colis, Amazon Key est également utile pour accorder un accès sans clé à toute personne de votre choix, y compris aux membres de la famille et aux amis de confiance, sur une base temporaire ou permanente. En fait, vous n’avez pas du tout besoin d’utiliser la partie livraison de colis si vous ne le souhaitez pas, alors assurez-vous de l’essayer si vous recherchez une mise à niveau intéressante et réellement utile pour votre configuration de maison intelligente.

En ce qui concerne la caméra, elle est capable de flux 1080p, a une vision nocturne et prend en charge la communication bidirectionnelle avec toute autre Amazon Cloud Cam dans votre maison.

Si vous n’avez pas fait le plein de denrées non périssables en prévision d’éventuelles quarantaines et blocages, vous pouvez toujours avoir une chance de conserver des monticules de fruits et légumes frais, et vous ne pouvez pas oublier le saccadé. Le déshydrateur électrique à 9 plateaux d’Excalibur est normalement proche de 300 $, mais il peut vous appartenir pour 190 $ après des baisses de prix progressives et une remise charnue Amazon Gold Box.

Dans l’ensemble, vous disposez de 15 pieds carrés d’espace à l’intérieur pour gérer tout ce dont vous avez besoin, et avec des plateaux amovibles, vous n’aurez pas toujours à tout couper en taille. Il y a une fonction de minuterie de 26 heures qui aspire très lentement toute l’humidité de vos aliments en les faisant cuire lentement et lentement, vous donnant plus de temps pour tout stocker avant que les bactéries n’obtiennent leur juste part.

190 $

D’Amazon

68 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Passer plus de temps à l’intérieur grâce au coronavirus? Si vous allez frapper la planche à découper plus fréquemment à la lumière d’une pandémie mondiale, assurez-vous que vos outils sont à la hauteur en accrochant un affûteur de couteau ProntoPro de Chef’sChoice pour 28 $. Cette chose a trois étapes d’affûtage pour obtenir vos couteaux juste assez affûtés à votre goût. Les trois étapes utilisent une forme d’abrasif au diamant pour des résultats fluides et cohérents.

Si vous êtes vraiment sérieux au sujet de vos couteaux, le modèle Trizor XV bénéficie d’une remise encore plus forte de 34%, le ramenant de son prix habituel de 150 $ à 99 $. Il fait à peu près la même chose que son frère moins cher, mais promet plus de cohérence grâce à un processus d’affûtage à 15 degrés et une durée de fonctionnement maximale d’une minute seulement.

99 $

D’Amazon

28 $

D’Amazon

Reposez-vous bien avec un oreiller en mousse à mémoire de sable. C’est seulement 16 $ avec le code promo KINJAZO9 et peut être ajusté en fonction de votre niveau de confort et de vos préférences. L’oreiller lui-même a une taie d’oreiller en fibre de bambou respirante pour garder votre tête au sec si vous courez chaud et transpirez pendant la nuit. Non seulement cela, mais la taie d’oreiller / veste ET la farce peuvent être lavées et séchées sans moisissure gettig. Assurez-vous de saisir cette offre et de taper le code KINJAZO9 à la caisse.

16 $ US

D’Amazon

Vous ne pouvez pas être obligé d’installer un filtre à eau approprié dans votre évier? Les pichets à eau filtrée de Brita sont la prochaine meilleure chose, et ils sont à 27 $ chez Amazon. Je ne compterais pas sur cette chose pour filtrer les eaux fortement contaminées qui existent d’une manière ou d’une autre dans le monde, mais si vous voulez simplement améliorer le goût de l’eau du robinet déjà décente, c’est un moyen pratique et peu coûteux. Il est livré avec un filtre qui, selon Brita, peut passer par 900 bouteilles d’eau de 16 oz avant de devoir le remplacer.

27 $

D’Amazon

Prenez un paquet de 8 sacs de rangement en silicone réutilisables pour 7 $ avec le code promotionnel FTGD2YAN. Ces bébés sont étanches et au congélateur, vous pourrez donc stocker des aliments liquides, ainsi que des viandes supplémentaires et autres pendant de longues périodes! De plus, comme ils sont faits de silicone, vous pourrez les laver encore et encore, rendant la terre 10 fois plus heureuse. Prenez un pack avant leur départ, assurez-vous simplement de taper le code promotionnel à la caisse!

7 $

D’Amazon

Draps de bain | 36 $ | Grue et auvent | Code promo KINJA25

Les draps de bain, également appelés serviettes, sont une nécessité. Lors de mon dernier emploi, j’avais un ami – appelons-le AJ – qui ne possédait qu’une seule serviette, et il a été ridiculisé à perpétuité. Ne sois pas comme AJ. Rassemblez-vous et économisez 25% sur les draps de bain faits sur mesure de Crane & Canopy en utilisant le code KINJA25.

Sérieusement, achetez une deuxième serviette. Achetez-en un troisième si vous êtes courageux. Ces draps de bain extra larges sont destinés aux vrais adultes avec des hypothèques ou des loyers, mesurant 40 “par 70”. En fait, Crane & Canopy nous dit qu’ils sont 67% plus gros que votre serviette de bain typique.

Ils sont également «fabriqués à partir de coton finement peigné et à longues fibres», ce qui les rend doux et absorbants. Le meilleur de tous est peut-être qu’ils ont une boucle intégrée pour une suspension sans effort. Vous ne manquerez plus jamais le crochet mural, en supposant que vous n’êtes pas un klutz total.

Lavable en machine et disponible en 12 couleurs, vous voudrez profiter de cette offre exclusive d’ici le 15 mars, quand elle sera inévitablement sèche.

Si vous ne le saviez pas, aujourd’hui est le vendredi 13 et parce que c’est le jour le plus malchanceux de l’année, Urban Outfitters a décidé de faire à tout le monde un solide et d’avoir une remise supplémentaire de 30% sur les articles déjà en vente, ce qui signifie le double des économies . Vous pouvez choisir entre des articles pour hommes, pour femmes et pour la maison, car Urban adore offrir à tous une excellente sélection. Assurez-vous de profiter de cette vente, car elle se termine aujourd’hui!

Pour ce week-end seulement, vous pouvez économiser jusqu’à 25% sur les bijoux à prix plein chez Anthropologie! Vous pouvez choisir entre des colliers, des boucles d’oreilles, des bracelets, des bagues et d’autres accessoires qui seront la touche finale parfaite pour toutes vos tenues que vous porterez au printemps ET en été. Je voudrais sauter sur cette vente avant sa fin.

Rien de tel que d’avoir une nouvelle garde-robe au printemps. Si votre jeu de chaussettes peut utiliser un peu de travail, ces chaussettes à motif animalier conçues pour les femmes de 9 à 11 ans ne coûtent que 6 $ par paire (vous devrez passer par la caisse pour voir la réduction). Des chiens marins studieux aux cygnes en vélo, ces chaussettes sont amusantes à regarder et confortables à porter. Ils sont faits de 80% coton et 17% nylon, plus un peu d’élasticité pour les garder bien ajustés à vos pieds. Bénéficiez de 5% de réduction supplémentaire en coupant le coupon sur Amazon.

10 $

D’Amazon

10 $

D’Amazon

10 $

D’Amazon

10 $

D’Amazon

Le printemps est là, pourquoi ne pas vous approvisionner en une nouvelle garde-robe? Jusqu’au 14 mars, vous pouvez obtenir 30% de réduction sur les jeans et autres vêtements Levi’s, plus la livraison gratuite tant que vous tapez le code «FRIEND» à la caisse. Si j’étais vous, je ferais le plein de jeans, de chemises et de la veste de camionneur classique. Ces choix vous dureront des années à venir. Saisissez cette offre avant qu’elle ne soit partie!

La vente d’échantillons de Nine West est de retour, et elle réduit fortement les chaussures avec une réduction de 70% dans tous les domaines. Juste pour mettre en évidence quelques articles de choix, vous pouvez nourrir votre fièvre de la jungle avec cette paire de bottes à imprimé zèbre Tennon pour 42 $, contre 140 $ habituellement. Les appartements et les pantoufles vont aussi bas que 20 $. Des chaussures de tennis à quelque chose qui convient au gala local, il y en a un peu ici pour tout le monde, alors jetez un œil et voyez si votre garde-robe pourrait faire avec quelques ajouts clés.

Qu’est-ce qu’une vente d’échantillons, demandez-vous? Ce sont des articles qui sont techniquement utilisés, mais uniquement à des fins d’affichage et de promotion. Ils sont légèrement usés et la plupart devraient embellir vos pieds comme neufs, et il y a une politique de retour de 3 semaines si vous avez des problèmes.

Alors que le CDC déconseille les voyages en ce moment en raison de la pandémie de coronavirus, les bagages à prix réduit n’attendent personne. Remplissez le formulaire sur cette page après avoir acheté une valise Ninetygo conforme à la TSA pour bénéficier d’un chargeur Anker PowerCore Slim 1000 gratuit et d’une étiquette de bagage en gel de silice.

Les bagages, qui se vendent normalement pour 160 $, sont en baisse de 20 $ à l’aide d’un coupon sur la page. Entrez ensuite le code BAGAGE90 à la caisse pour un rabais supplémentaire de 30 $. Attachez-le, vérifiez, envoyez à Ninetygo votre numéro de commande, et – voilà! – vous avez un tout nouveau bloc d’alimentation de 10 000 mAh, une étiquette de bagage résistante et un bagage à main à l’épreuve de l’aéroport pour 110 $

Épargnez-vous les tracas et plus de 100 $ en planifiant à l’avance et en vous offrant trois excellents produits pour plus de moins que le prix d’un.

110 $

De amazonUtilisez le code LUGGAGE90

Alors que le printemps est là pour nous taquiner avec un ciel ensoleillé et des week-ends au milieu de 50 degrés (hé, c’est la météo des t-shirts ici à New York), il est temps de commencer à penser à vos prochaines vacances. Et tant que vous réservez avant le 15 mars et voyagez avant le 24 mai, Hotels.com adoucit sa remise (jusqu’à) 40% avec un supplément de 15% en utilisant le code promo TRIP15.

Donc, ce voyage international que vous retardez parce que le logement est trop cher? Oui, il est temps de le réserver. Sortez de la ville et évadez-vous dans un endroit sans pensées obsédantes sur la réunion du conseil de demain ou vos examens universitaires, ou tout ce qui vous mange au cerveau en ce moment. Tout le monde mérite une pause de temps en temps, alors pourquoi pas vous?

Friends: la série complète (Blu-Ray) | 60 $ | Amazon

Besoin de quelque chose à regarder pendant un long week-end? Friends a fait sa sortie controversée de Netflix pour fermer 2019, et il ne sera pas disponible pour diffuser au moins jusqu’en mai 2020, donc votre seule vraie option pour le moment si vous voulez suivre Phoebe et le gang est d’acheter les épisodes tout de suite . Amazon vous donne la chance de conserver la série entière sur Blu-Ray à bon marché, avec la série complète à seulement 60 $. Si vous utilisez toujours un DVD, c’est encore moins cher à 55 $. Maintenant, allez rire de vos ânes amicaux collectifs.

55 $ US

D’Amazon

97 $

D’Amazon

Vous aimez les dinosaures? Vous aimez regarder les gens faire revivre les dinosaures et ensuite se faire manger par eux? Alors, nous avons l’affaire pour vous! La collection de 5 films de Jurassic World est à 55% de réduction, vous pouvez donc obtenir toute la collection pour seulement 25 $. Si vous cherchez à découvrir certains dinosaures en 4K à moitié prix, cependant, vous n’avez malheureusement pas de chance, car la collection 5 films 4K coûte 63 $.

Si vous êtes d’accord avec le Blu-Ray, vous avez cinq films à regarder et vous vous demandez pourquoi les humains font revivre les dangereux prédateurs de l’apex. Ce sera une soirée amusante de regarder les orgueil de l’humanité pour toute la famille!

$ 25

D’Amazon

Il n’y a rien de pire qu’un contrôleur mort lorsque vous êtes d’humeur à jouer. Avec la station de charge USB Beboncool, vous serez en mesure de rétablir l’alimentation de deux, de les compter, DEUX contrôleurs en même temps. Avec la station de charge, vous pourrez obtenir un contrôleur complètement chargé dans les deux heures, et l’indicateur LED vous indiquera quand chaque contrôleur est à pleine puissance. La meilleure partie à ce sujet (en plus du prix de 11 $), c’est qu’il peut être branché sur un adaptateur mural, un ordinateur portable ou un autre périphérique USB compatible. Prenez-le avant qu’il ne soit parti.

11 $

D’Amazon

The Last of Us Part II est dans à peine deux mois et demi maintenant, et étant donné que les impressions du premier jeu variaient de “surfaite” à “Citizen Kane des jeux vidéo”, même en faisant de nombreuses comparaisons avec Cormac McCarthy’s The Road, vous besoin de le rattraper ou de le rejouer en 4K si vous ne l’avez pas déjà fait.

Et la meilleure façon de le faire est sur la PS4 Pro, qui se trouve être à son prix le plus bas depuis le Black Friday sur Woot: 300 $. Les premières bandes-annonces de The Last of Us Part II ont suscité la controverse pour ses séquences de torture violentes.

De cela, vous pouvez supposer qu’il y aura Discourse ™ pour accompagner sa sortie.

Alors, ne manquez pas – devenez fou comme nous tous! – et prenez une PS4 Pro pour découvrir l’un des jeux les plus importants de la dernière décennie en 4K natif ou en 1080p 60fps. Vous ne verrez pas de graphiques comme celui-ci sur une ancienne PS4 classique.

Personne, en particulier en 2020, n’apprécie les points morts ou les retards pendant que vous diffusez un film avec bae. L’extendeur WiFi TP-Link N300 augmente la couverture Internet jusqu’à 1 000 pieds carrés et il est compatible avec n’importe quel routeur, passerelle ou point d’accès. Sans oublier, pour seulement 16 $, il peut connecter jusqu’à 10 appareils, il vous couvre donc littéralement. Pourquoi ne pas tenter sa chance avant qu’il ne disparaisse?

16 $ US

D’Amazon

Si vous avez toujours voulu essayer une friteuse à air pour voir si elle est à la hauteur du battage médiatique, voici votre chance. Pour 50 $, vous pouvez mettre la main sur une friteuse à air numérique Insignia qui peut croustiller n’importe quoi, des ailes de poulet aux frites. L’appareil est livré avec une durée de cuisson préprogrammée en fonction des aliments que vous souhaitez faire frire, et le panier va au lave-vaisselle! Saisissez cette offre avant sa fin.

C’est presque le printemps, ce qui signifie de petits pique-niques mignons et se détendre au soleil avec des amis. Pourquoi ne pas égayer avec des airs joués à partir de ce mignon haut-parleur Bluetooth à 10 $? Le haut-parleur Bluetooth Mojaz peut jouer jusqu’à cinq heures de musique non-stop et offre des basses agréables et nettes que tout le monde autour de vous peut apprécier. Alors pourquoi ne pas prendre un haut-parleur avant qu’il ne soit parti?

Pour ceux qui restent instables dans le débat qui dure depuis des éons entre l’audio filaire et sans fil, HyperX nous fait une faveur et emballe les deux dans le même package. Vous payez généralement environ 200 $ pour la convergence, mais Amazon ne fait que 130 $.

La flexibilité est le thème central de ce casque de jeu. Utilisez-le en mode filaire pendant que vous vous foutez des imbéciles dans Call of Duty, puis détachez le microphone et le câble audio lorsque vous êtes prêt à prendre une conférence téléphonique en mode Bluetooth pendant 20 heures avec votre smartphone.

La seule honte ici est que le passage du filaire au Bluetooth (ou vice versa) peut être lent et maladroit, et vous ne pouvez pas utiliser les deux modes simultanément. Ne laissez pas cela vous empêcher de vivre vos rêves de fille taco.

130 $

D’Amazon

Les nouvelles saisons appellent de nouveaux vêtements. Si vos jeunes ont ruiné leurs vêtements pendant les plaisirs d’hiver, vous voudrez profiter de cette grande remise de 40% sur Gap pour reconstituer la garde-robe. Aujourd’hui est le dernier jour pour obtenir des vêtements à prix réduit pour les bébés et les enfants, comme ces jolis leggings stretch à motifs floraux qui descendraient à 5 $ après tout ce qui est dit et fait.

Pour obtenir la remise, utilisez simplement le code SHOP40 dans votre panier avec tous les articles applicables. N’oubliez pas ce code promo TRAITER prend encore 10% de rabais sur tout dans le magasin!

Lunettes bleues claires | 9 $ | Amazon | Code promotionnel 36NYH958 + Clip CouponGraphic: Ignacia Fulcher

Si vous en avez assez que vos yeux se fatiguent après des heures passées sur l’ordinateur, je vous suggère de vous procurer une paire de lunettes bleues. Ils peuvent efficacement soulager la fatigue oculaire lorsque vous travaillez sur un ordinateur portable, ou même lorsque vous regardez votre émission de télévision préférée (que vous diffusez probablement depuis votre ordinateur, de toute façon). Ces lunettes sont un bas 9 $ lorsqu’elles sont combinées avec un code promo et un coupon coupé sur la page. Même les gens avec 20/20 peuvent s’entendre, surtout si vous êtes fatigué d’avoir des maux de tête de tension parce que vos yeux travaillent trop dur pendant la journée. Si cela vaut quelque chose, je possède une paire de lunettes bleues spécifiquement pour l’ordinateur même si j’ai une vision parfaite, et elles m’ont énormément aidé lorsque je travaille 9-5. Avec tout cela dit, hop sur cette affaire avant qu’elle ne soit finie, yall! Sauvez vos yeux d’une mort lente. Ils vous remercieront.

9 $

D’Amazon

Écoutez, surtout ceux d’entre vous dans le sud: l’été arrive, et vous ne voulez pas être pris sans fan pour vous garder au frais. Lasko est l’une des meilleures marques vers lesquelles se tourner à cet égard, et son ventilateur de tour de 36 pouces est désormais à 48 $ sur Amazon avec la livraison gratuite. Il a trois vitesses prédéfinies, un moteur d’oscillation, une minuterie d’arrêt intégrée et une télécommande pour les jours où même des mouvements subtils peuvent briser la sueur.

48 $

D’Amazon

Il n’y a rien de pire que de se préparer pour la journée et que la batterie de votre voiture soit hors service. Et pourtant, c’est quelque chose que nous traitons tout le temps. Eh bien, pas plus! En 2020, nous devançons nos problèmes et achetons un démarreur de saut. Celui-ci ne coûte que 35 $ lorsque vous tapez le code promotionnel AGGCZ88B à la caisse et peut facilement ressusciter n’importe quel moteur à essence de 7,0 L, ainsi que tout moteur diesel de 4,5 L. Il est également livré avec un double port USB pour charger tous vos appareils électroniques si vous êtes pressé. De plus, le jump start est équipé d’une lampe de poche pratique au cas où vous seriez au milieu de nulle part.

Je vais être réel avec vous – j’ai une Infiniti G35 et je devrais probablement l’acheter pour moi. Sautez dessus avant qu’il ne soit parti.

35 $

D’Amazon

Sur la route beaucoup? Que vous viviez un style de vie nomade ou que les trajets quotidiens au travail vous emmènent à travers des campagnes sinueuses, vous voudrez quelque chose comme ce démarreur de saut de voiture Gooloo pour vous éviter une auto-stop ou un appel potentiel à AAA. Normalement 80 $, vous pouvez utiliser le code promo G7C7PDTA et coupez l’offre de coupon sur Amazon pour une remise de 33%, ce qui ramène votre total final à 54 $.

Cette chose contient une batterie de 20800 mAh qui produit une tension sur une variété de supports, y compris la charge rapide USB 3.0 pour garder suffisamment de carburant dans le réservoir de votre téléphone pour appeler quelqu’un si vous ne parvenez pas à sauter la batterie de la voiture. Il est livré avec une pince de batterie 12V pour ce travail particulier, et un écran LCD intégré vous tient informé de sa capacité restante.

Gooloo évalue le démarreur de saut pour jusqu’à 30 surtensions de 1500 ampères sur les voitures, motos, VTT, véhicules récréatifs, camions et bateaux. Vous pourriez tout aussi bien sauter un tracteur au cas où la prochaine saison de récolte ne vous porterait pas chance.

Les photographes, les YouTubers et les streamers Twitch savent à quel point l’éclairage est important pour le produit final. Sans cela, les créateurs de contenu semblent essayer de faire passer un message au monde depuis le sous-sol d’un tueur en série, et les photographes sont laissés à la merci d’un éclairage naturel peu fiable. Déjà abordable par rapport à la concurrence, le kit d’éclairage Neewer de 2 packs est encore moins cher avec une remise de près de 30%, ce qui fait un total de 93 $.

Cet ensemble particulier est cool car il comporte des panneaux LED bicolores, vous offrant à la fois du jaune et du blanc avec fondu enchaîné pour créer la température de couleur exacte dont vous avez besoin. Le support inclus s’étend jusqu’à 75 pouces, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des configurations de studio ou de streaming.

Si vous cherchez un moyen fiable de charger tous vos appareils, ne cherchez pas plus loin que le chargeur rapide Anker 18W. Il a 18 W de puissance pour fournir rapidement des tonnes d’énergie à vos téléphones et tablettes. De plus, c’est seulement 15 $, donc ce petit gadget sera toujours pratique à avoir dans votre poche. Prenez-le avant qu’il ne soit parti.

Si vous êtes comme moi, et j’espère que vous ne l’êtes pas, vous perdez vos clés plus souvent que vous ne le souhaiteriez. Avec Tile, vous placez la tuile réelle sur le périphérique que vous préférez ne pas perdre. Lorsqu’il est inévitablement mal placé, il vous suffit de vous connecter à l’application Tile et il vous montrera l’emplacement en temps réel. C’est comme Localiser mon iPhone, sauf avec tout et n’importe quoi. Et comme il est de 20% sur son prix d’origine, ce qui réduit le coût à 20 $, cela vaut la peine d’essayer. Achetez-en un avant qu’il ne soit parti!

Ecoutez. Tout le monde mange. Et parfois, vous avez besoin d’endroits pour loger des restes délicieux. Pour cela, j’ai une solution – un lourd paquet de 20 conteneurs de stockage de nourriture. Avec six tailles différentes et quatre tasses à vinaigrette pratiques, je pense que vous serez prêt à aller en termes de choses pour garder votre nourriture. La meilleure partie de ces contenants en plastique dur et transparents (en plus du prix de 28 $) est qu’ils sont complètement lavables au lave-vaisselle, au micro-ondes et au congélateur! Sans oublier qu’ils sont étanches grâce au système de verrouillage des charnières, vous n’aurez donc pas à vous soucier des conteneurs qui gâchent votre joli sac ou de gros nettoyages! Je prendrais un sac avant qu’ils ne partent, yall!

33 $

D’Amazon

Vous avez besoin de couteaux plus tranchants? Eh bien, Farberware a réussi avec son ensemble de 15 pièces qui est à un bas 30 $. Il comprend des couteaux à steak ainsi que tous les éléments de base dont vous avez besoin pour bien cuisiner. Les couteaux eux-mêmes sont fabriqués en acier inoxydable à haute teneur en carbone et ont une conception ergonomique afin qu’ils soient confortables dans la main lors de la coupe de légumes ou même de la décombinaison d’un poulet. Le choix est le vôtre, mais l’accord ne dure pas éternellement, alors sautez dessus avant qu’il ne disparaisse.

31 $

D’Amazon

.