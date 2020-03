Amazon retarde les expéditions d’Animal Crossing: New Horizons

Espérons que cela n’affecte pas notre région, mais malheureusement nos voisins du Nord ont signalé que Amazon retarde la livraison pour Animal Crossing: New Horizons, laissant plusieurs acheteurs sans le jeu le jour du lancement.

Ce sont des moments très difficiles pour tout le monde, y compris les distributeurs qui éprouvent des difficultés à recevoir de nombreuses commandes. Amazon n’est pas exempté de ce problème, et au moins dans États UnisLes acheteurs recevront le jeu jusqu’à mardi prochain.

????? pic.twitter.com/kElb9cLpV2

– Mike Choi (@mechachoi) 19 mars 2020

Animal Crossing retardé sur Amazon. #AnimalCrossing #delayed @NintendoAmerica pic.twitter.com/KaDCP6aVij

– Ed le rédacteur en chef (@RedInkulous) 19 mars 2020

Plus tôt cette semaine, Amazon a révélé qu’il empêchait ses vendeurs d’expédier des articles non essentiels vers ses entrepôts américains et britanniques jusqu’au 5 avril. Naturellement, les retards dans des produits comme les jeux vidéo sont tout à fait compréhensibles étant donné la situation, mais il semble que Animal Crossing: New Horizons il souffre de plus.

Source: Twitter

