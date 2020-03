Amazon suspend l’expédition des articles non essentiels jusqu’en avril

Amazon a informé des vendeurs tiers qu’il ne continuerait à stocker des articles essentiels que dans ses entrepôts jusqu’au 5 avril, en raison de la demande générée par des préoccupations concernant le coronavirus ou COVID-19.

Amazon, selon un rapport de Yahoo Finance, a répertorié six catégories qui pourront bénéficier d’un stockage continu dans ses nombreux entrepôts, où il effectue des livraisons pour des tiers vendeurs en son nom moyennant des frais. Les seuls articles autorisés dans ses entrepôts seront les produits pour bébé, les articles de santé et ménagers, les produits de beauté et de soins personnels, l’épicerie, les fournitures industrielles et scientifiques et les articles pour animaux de compagnie.

Cela signifie que le stock d’articles en dehors de ces catégories ne peut pas être réapprovisionné jusqu’à ce qu’Amazon lève la restriction. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas commander autre chose pour le moment, mais le stock sera limité jusque-là. Amazon note qu’il applique également cela à ses produits propriétaires.

Les vendeurs tiers peuvent toujours expédier le stock directement aux clients, sans passer par la nécessité de le stocker dans les entrepôts d’Amazon et de faire effectuer la livraison par l’entreprise. Cela pourrait probablement entraîner des délais d’expédition plus lents, si les vendeurs décident de suivre cette voie.

Amazon a déjà annoncé l’embauche de 100 000 travailleurs supplémentaires pour répondre à la demande dans ses entrepôts, car de plus en plus de consommateurs commandent des articles à domicile tout en étant isolés. La propagation du virus a également eu un impact massif sur les industries des jeux et du divertissement, avec plusieurs événements déjà annulés.