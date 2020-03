Amazon vient de lancer une grande vente sur les jeux PS4, Switch et Xbox One

S’il y a quelque chose sur quoi nous pouvons compter en ces temps incertains, c’est que Target continuera à en acheter deux, à obtenir une vente gratuite sur les jeux vidéo, et Amazon continuera à les égaler. Ces ventes B2G1 sont devenues assez courantes chez les deux détaillants, offrant un bon moyen d’acquérir un ensemble de nouveaux jeux pour une fraction du prix. Et cette semaine, vous pouvez profiter de la dernière vente B2G1 sur Amazon, qui comprend de nombreux jeux PS4 et Xbox One ainsi que quelques titres Switch. Sans surprise, certaines de ces offres commencent à se vendre, et les dates de livraison prendront probablement plus de temps que d’habitude, car Amazon priorise les produits de santé et les articles ménagers. N’oubliez pas de consulter également la vente B2G1 de Target pour encore plus d’options.

La vente B2G1 d’Amazon couvre non seulement les jeux vidéo, mais aussi les jouets, les jeux de société, l’électronique, etc. Pour profiter de l’offre, ajoutez simplement trois articles de la page de vente à votre panier. À la caisse, vous verrez une “remise multi-achat” qui réduit le prix de l’article le moins cher de votre panier. Gardez cela à l’esprit lorsque vous sélectionnez vos trois articles – il peut vous incomber de choisir trois articles à des prix similaires.

Même si la vente vient de démarrer dimanche, les vendanges commencent à s’amincir sur Amazon; cependant, il existe encore quelques options solides. Death Stranding est disponible pour seulement 30 $, un prix fantastique sur ce jeu d’aventure en solo. C’est également l’un de nos choix pour les meilleurs jeux à jouer lorsque vous vous éloignez de la société. The Outer Worlds, un fantastique RPG spatial, est tombé à 35,14 $. Vous pouvez également accrocher Catherine: Full Body pour 50,78 $, Metro Exodus pour 30 $ et Monster Hunter World: Iceborne’s Master Edition pour 38,49 $.

Si vous cherchez plus de choses à faire tout en étant coincé à l’intérieur, assurez-vous de consulter également les offres non liées aux jeux vidéo. Certains jeux de société et de cartes fantastiques sont en vente dans le cadre de l’offre B2G1, dont Betrayal at House on the Hill pour 29,49 $, Codenames pour 15,27 $ et Exploding Kittens pour 20 $.

Meilleures offres de jeux (achetez-en deux, obtenez-en une gratuitement)

