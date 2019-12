Ambitions 2020 et taquineries d'Atlus, Koei Tecmo, PlatinumGames, Inti Creates, et plus

Famitsu et 4Gamer Les deux ont publié aujourd'hui des articles avec des développeurs de diverses sociétés de jeux discutant des ambitions pour 2020 et taquinant ce qui va arriver. Les représentants d'Atlus, Koei Tecmo, PlatinumGames, Inti Creates et bien d'autres avaient des choses intéressantes à dire.

Atlus: Shinjiro Takata

"Nous vous communiquerons plus d'informations sur le très attendu Shin Megami Tensei V, alors attendez-le avec impatience."

Atlus: Kazuhisa Wada

«J'évalue et fais un pas à la fois vers le 25e anniversaire de Persona qui approche en 2021.»

Jeux de Kadokawa: Yoshimi Yasuda

«En 2020, nous espérons développer un ou des titres thématiques et mecha pour plusieurs plateformes. Les derniers titres Metal Max et LoveR, ainsi que Root Film apparaîtront également. Après cela, nous pourrons annoncer un titre inopiné actuellement en préparation pour de nouvelles plateformes. Cela dépendra de l'avancement du développement, mais attendez-le avec impatience. »

Jeux Koei Tecmo: Akihiro Suzuki

«2019 a été une année où je n'ai pas été en mesure de communiquer de nouvelles informations, alors je m'excuse. 2020 est une année importante au cours de laquelle Dynasty Warriors célébrera son 20e anniversaire. De nombreux plans seront mis en œuvre pour plaire aux fans, y compris les événements du 20e anniversaire et l'annonce de nouvelles informations liées au jeu. »

Square Enix: Akitoshi Kazawu

«La série SaGa a enfin 30 ans… En commençant par le Romancing SaGa Orchestra en février, que nous organisons en tant qu'événement du 30e anniversaire, nous planifions diverses activités liées au jeu et non liées au jeu, alors attendez-les avec impatience. "

Studio B.B.: Takanobu Terada

«Un an plus tard, en 2021, ce sera le 30e anniversaire de la série Super Robot Wars, donc d'une manière ou d'une autre, je serai occupé.»

Logiciel Nippon Ichi: Souhei Niikawa

«Au cours des dernières années, nous nous sommes concentrés sur le développement de nouveaux titres. Comme prochaine étape, nous voulons concentrer nos efforts sur des suites qui font écho aux voix des fans… »

PlatinumGames: Atsushi Inaba

«Je pense que ce sera une année où nous pourrons rivaliser en tant que studio pour vraiment pouvoir nous débrouiller seuls. Nous travaillons dur pour pouvoir offrir les jeux que nous créons de nos propres mains, à nos fans de nos propres mains. "

PlatinumGames: Hideki Kamiya

"2020 sera certainement une année de changement pour Platinum, mais c'est super secret, donc je ne peux rien dire."

FuRyu: Fuyuki Hayashi

"Ce sera une année que nous consacrerons au développement du (des) titre (s) original (s) de FuRyu qui sortiront en 2021 et au-delà."

Niveau 5: Akihiro Hino

"Bien que je ne puisse pas encore partager de détails, nous prévoyons d'essayer quelque chose de nouveau en dehors des jeux, des anime et des films, alors attendez-le avec impatience."

Inti crée: Takuya Aizu

"En 2020, Inti Creates fêtera son 25e anniversaire à partir du 8 mai. Le premier semestre de l'année sera un peu un répit, mais nous espérons sortir environ deux titres exclusivement numériques quelque temps après le 8 mai. Et tout en conservant le le redémarrage de ce jeu stupide (NDLR: Gal Gun?) à l'esprit, je vais masser les épaules du vice-président tous les jours pour faire bouger notre titre «phare». »

Jeux Toybox: Tomio Kanazawa

"La suite du World End Syndrome s'appelle World End Phenomenon."

Bandai Namco Entertainment: Katsuhiro Harada

«En 2020, des titres que nous avons préparés, ainsi que des titres non annoncés sortiront certainement. (Non, pas de jeux de combat.) Mais personnellement, je veux me préparer à travailler sur quelque chose de nouveau et de gros, je veux plonger à nouveau… faire des jeux est vraiment amusant. »

Chouettes blanches: Hidetaka «Swery» Suehiro

"Nous avons déjà annoncé Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise et The Good Life, mais nous préparons également des titres inopinés. Aussi… je progresse régulièrement dans la construction des fondations de l'hôtel Barcelona, ​​que j'ai récemment annoncé avec Suda 51. »