AMD confirme le vol de données sur ses GPU qui pourraient être liées à la Xbox Series X

L’auteur a publié certaines des données sur GitHub, après avoir contacté l’entreprise en décembre.

Lacybersécuritéc’est une question d’une importance vitale pour tout le monde, des utilisateurs d’Internet les moins fréquents aux grandes entreprises technologiques. Cette semaine,AMDa confirmé sur son site Internet qu’ils ont été victimes deun vol de données par un pirate, qui menace de publierinformations privées de vos produits. Données qui, selon certaines sources, seraient liées aux GPUNaviet aussi avec leBrûler, le nom de code de la Xbox Series X lui-même.

Le pirate a publié certaines des données cette semaine via GitHubEn premier lieu,la société nord-américaine a confirmé les faitsà travers la déclaration suivante: “Chez AMD, la protection des données et de notre propriété intellectuelle est une priorité.En décembre 2019, nous avons été contactéspar quelqu’un qui prétendait avoir des fichiers de test liés à un sous-groupe denos produits graphiques actuels et futurs, dont certains ont étérécemment publié en ligne, mais qui ont déjà été retirées. “

Comme vu dans votre commentaire, et comme le montre également le journal de ce retrait sur GitHub, le pirateavait publié une partie des données cette semaine, dans le cadre d’une impulsion avec l’entreprise qui fonctionne toujours: “Bien que nous soyons conscients quele coupable a des fichiers supplémentaires qui n’ont pas été rendus publics, nous pensons que les biens volésils ne sont pas vitauxpour la compétitivité ou la sécurité de nos produits graphiques. Nous ne savons pas que le coupable possède une autre adresse IP AMD. “

De son côté, sur le portail TorrentFreak, spécialisé dans la cybersécurité et la scène torrent,ils prétendent avoir été contactés par l’auteur présumédu crime. Un pirate informatique qui a confirmé que les données divulguées appartiennent àAppareils Navi 10, Navi 21 et Arden, le GPU Series X, avant de commenter “Si je ne trouve pas d’acheteur, je vais tout filtrer“

Comme on peut le comprendre,AMD a refusé de confirmer quels étaient les produits exactstouchés par cette faille de sécurité et prétendent êtretravailler avec des agences et des services de sécuritédans le cadre de l’enquête. Il reste à voir comment cette situation évolue et comment elle pourrait affecterfuturs produits AMD. Pour sa part, et comme ils l’ont confirmé la semaine dernière, Microsoft maintient sa Xbox Series X pour la fin de l’année.

