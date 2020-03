AMD montre le potentiel de DirectX 12 Ultimate sur Xbox Series X et PC avec une démo de son raytracing

La société annonce sa collaboration avec Microsoft pour prendre en charge DirectX 12 Ultimate dans ses futurs produits.

La course à la console vers la prochaine génération est plus excitante que jamais, avec les dernières actualités Xbox Series X et PS5. Cette semaine, Microsoft a montré les détails techniques de sa console, et Sony a fait de même avec les caractéristiques de la PS5. Maintenant c’estAMDqui offre un aperçu de ce qu’il faut offrirl’avenir du graphisme sur Xbox Series X et PCavec son architectureRDNA 2, et avec l’API nouvellement annoncéeDirectX 12 Ultimate.

Le fabricant de matériel a annoncé un accord avec Microsoft pour donnerPrise en charge complète de la nouvelle API DirectX 12 Ultimatede la société, être employé conjointementsur Xbox Series X et futurs GPU. Cela fournira une infrastructure commune pour les PC et la console de Microsoft, ce qui, selon les entreprises, facilite le développement etpermettent de réaliser des graphismes photoréalistesmaintenir de grandes performances.

De même, avec la technologieDirectX Raytracing 1.1développé conjointement, AMD veille à sa réalisation “un nouveau niveau de réalisme graphiquedans les jeux vidéo qui était auparavant uniquement disponible dans les films. “Une déclaration qui a étéaccompagné d’une démo technique de son raytracing, comme vous pouvez le voir au début de l’actualité, pour montrer de quoi la Xbox Series X et les futures cartes AMD seront capables.

Dans l’ensemble, il semble que les entreprises soient de plus en plus excitées lors des dernières dates, et les nouvelles ne cessent de se produire. Pas plus tard qu’hier, les graphiques Gears 5 ont été montrés en vidéo dans la série X, et cette démo AMD suppose égalementun bon aperçu de l’avenirgraphiques sur Xbox Series X et sur les ordinateurs. Nous verrons ce que la Xbox Series X a à offrir lorsqu’elle sortira dans les magasins plus tard cette année.

