AMD: PS4 et Xbox One ont vendu ensemble plus de 150 millions d’unités

Microsoft a longtemps choisi de ne pas divulguer les données de vente de Xbox One et récemment, la division des jeux de la société a fait de même en se concentrant sur les chiffres qui montrent ses services. Pour cette raison, on ne sait pas exactement combien de Xbox One ont été vendues jusqu’à présent, il ne reste donc qu’à suivre les indices qui se présentent de temps en temps, comme cela vient de se produire lors d’une conférence AMD.

Lors de la présentation 2020 AMD Financial Analyst Day, la société spécialisée dans les technologies informatiques et dont les processeurs et architectures façonnent le matériel de la PS4, Xbox One mais aussi PS5 et Xbox Series X, a souligné le nombre d’unités vendues par les consoles de génération courant En ce sens, Rick Bergman, vice-président exécutif des calculs et des graphiques chez AMD, a révélé que la PS4 et la Xbox One, ensemble et incluant tous leurs modèles, ont vendu plus de 150 millions d’unités.

Si vous tenez compte du fait que le dernier record PS4, révélé lors du CES 2020, indique que la console a vendu 106 millions, on estime que les ventes de Xbox One, dans le meilleur des cas, auraient atteint 50 millions.

AMD indique que plus de 150 millions de consoles de jeux ont été vendues entre 2013 et 2020. Sony a révélé 106 millions de ventes PlayStation 4 au CES, ce qui signifie que la Xbox One représente environ 50 millions pic.twitter.com/AlKYtf0a9D

– Tom Warren (@tomwarren) 5 mars 2020

Cela dit, AMD a abordé un autre problème en vogue, la crise des coronavirus et l’impact que cela pourrait avoir sur le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X, prévu pour plus tard cette année. À cet égard, la société a seulement indiqué que les deux consoles étaient en route et que leur fenêtre de lancement était toujours la saison des fêtes cette année.

Restez informé, dans LEVEL UP.

Source

.