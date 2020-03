AMD vise 109 millions de PS4 vendus contre 41 millions de Xbox One

La société garantit que 150 millions de consoles ont été vendues entre les deux plateformes.

AMD a célébré son Journée des analystes financiers 2020, avec ses Mandams Lisa Su offrant des données intéressantes sur les ventes de PS4 et Xbox One partagées par Twinfinite. Selon la femme d’affaires, les estimations des ventes de consoles de génération actuelles dépasseront 150 millions d’unités combinés. Le chiffre est particulièrement illustratif, depuis des années Microsoft N’offre pas de mises à jour sur vos ventes de matériel. Selon le numéro AMD, 41 millions de consoles seront vendues de la famille Xbox.

Ce sera un montant assez mis à jour, car le calcul de la société technologique comptera à partir de la première des deux consoles en Novembre 2013 jusqu’au début 2020, dates auxquelles Sony concrétise que 109 millions de consoles PS4 ont été distribuées dans le monde. Naturellement, vous devez prendre le nombre de Xbox One vendu comme approximation, car ce ne sont pas des chiffres officiels de Microsoft lui-même.

Cependant, AMD est en charge des APU des deux plateformes, il doit donc être l’un des partenaires technologiques de Sony et Microsoft qui connaît le mieux le nombre d’unités distribuées pour chaque entreprise. Si elle est vraie, elle laissera une information illustrative pour la console de génération actuelle de Redmond, qui sera très loin de la concurrence et de sa génération précédente, la Xbox 360, qui a réussi à placer plus de 85 millions de consoles.

Les Américains ont décidé en 2015 de cesser de vendre les matériels de la famille Xbox, à quel point ils sont venus affirmer que “les unités vendues ce ne sont pas des données pertinentes pour l’instant“La firme américaine concentre tous ses efforts sur la nouvelle génération de consoles et sa série Xbox X, qui ont concrétisé récemment des détails intéressants et prometteurs sur la nouvelle génération de consoles Microsoft.

