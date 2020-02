Améliorez votre casque de chat en une rémanence PDP pour 8 $

Les meilleures offres de jeuLes meilleures offres de jeuLes meilleures offres sur les jeux, les consoles et les accessoires de jeu du Web, mises à jour quotidiennement.

Casque PDP LVL 1 Afterglow Chat (PS4) | 8 $ | GameStop

Casque PDP LVL 1 Afterglow Chat (XB1) | 8 $ | GameStop

Casque PDP LVL 1 Afterglow Chat – Camo vert (PS4) | 8 $ | GameStop

Casque PDP LVL 1 Afterglow Chat – Camo Blanc (XB1) | 8 $ GameStop

Tout le monde sait que la première règle du jeu en ligne est que personne ne devrait pouvoir vous entendre respirer de l’autre côté. Malheureusement, la plupart des casques de discussion intégrés ne peuvent même pas atteindre cette barre inférieure. La bonne nouvelle est que vous pouvez vous procurer dès maintenant un casque PDP Afterglow à 8 $ avec suppression passive du bruit de GameStop.

Normalement, ces casques se vendent jusqu’à 15 $, vous bénéficiez donc d’une remise assez importante. Mais je vais vous révéler un secret: les modèles de camouflage sont moins chers puisqu’ils peuvent être trouvés pour 10 $ n’importe quel autre jour de la semaine.

Vous en aurez plus pour votre argent en plongeant un fiver et trois sur une des versions standard noir et bleu (PS4) ou noir et vert (Xbox One). Ce n’est pas beaucoup, mais c’est quand même une affaire.

.