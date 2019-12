Amérique du Nord: Luigi's Mansion 3 et Link's Awakening Apparel à commander via My Nintendo

Avez-vous reniflé quelques nouveaux ratés sur le thème de Nintendo pendant les Fêtes? Eh bien, si vous avez un compte My Nintendo à portée de main, vous trouverez peut-être la chose parfaite en cette saison des fêtes!

My Nintendo en Amérique du Nord a ouvert des commandes de nouveaux T-shirts et sweats à capuche exclusifs sur sa boutique en ligne. Comme vu ci-dessus, les utilisateurs de My Nintendo pourront saisir les vêtements suivants basés sur Luigi’s Mansion 3 et The Legend of Zelda: Link’s Awakening:

Allez-vous obtenir ces vêtements cool pour vous ou vos proches? N'hésitez pas à faire sonner vos commentaires ci-dessous!

