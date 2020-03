Amnesia: Rebirth est le retour terrifiant du développeur d’origine à la série

Amnesia: The Dark Descent est devenu un succès rapide avec la communauté YouTube Let’s Play pour son atmosphère et son ton terrifiant. Le développeur Frictional Games n’a pas développé sa suite Amnesia: A Machine for Pigs, mais le studio est de retour pour le troisième jeu, Amnesia: Rebirth, et il devrait arriver plus tard cette année.

Amnesia: Rebirth proposera un nouveau protagoniste, un nouveau décor et une nouvelle histoire, mais il est réalisé dans l’esprit du jeu original. Cela signifie que vous vous efforcez de vous effrayer au-dessus du gameplay ou de l’innovation des systèmes, et Frictional se concentre sur la fourniture de nouveaux types d’horreur au lieu de simples sauts.

“Situé dans le paysage désolé du désert algérien, le jeu se concentrera sur le nouveau personnage Tasi Trianon alors qu’elle entreprend un voyage pénible à travers la dévastation et le désespoir, la terreur personnelle et la douleur, tout en explorant les limites de la résilience humaine”, a déclaré Frictional Games. dans l’annonce.

Vous reculerez dans Amnesia: Rebirth pour découvrir des informations sur le passé de Tasi. La bande-annonce du jeu est suffisamment vague, avec plusieurs monstres dangereux et une architecture qui semble presque étrangère.

Amnesia: Rebirth sera lancé sur PC et PS4 cet automne. Avant de développer le jeu, Frictional a créé le titre d’horreur de science-fiction SOMA, qui s’appuyait sur son talent pour les peurs atmosphériques.

Étant donné le nombre de streamers de jeux et de créateurs de contenu qui utilisent désormais des caméras pour leurs propres réactions, Amnesia: Rebirth pourrait devenir très populaire auprès des téléspectateurs. Fruit of the Loom et Calvin Klein seront également ravis.

À l’affiche: Amnesia: Rebirth – Bande annonce

