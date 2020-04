Amuse Bouche de Wayforward vient de changer

Hier 1 avril C’était le poisson d’avril une année de plus, ce jour-là quand, surtout dans les pays anglophones, ils ont l’habitude de faire des farces à tout le monde, de raconter des histoires d’une manière tellement crédible qu’il est finalement difficile de penser qu’ils sont un mensonge, bien que être. Les réseaux en général et certaines sociétés de jeux vidéo à travers eux – en particulier les Indies – n’ignorent pas ce phénomène et contribuent parfois en annonçant à tort des jeux en développement dont ils savent qu’ils peuvent être facilement crédibles (même si parfois cela se joue avec feu, mais de toute façon), comme cela s’est produit avec un supposé nouveau Ducktales. C’est pourquoi, quand hier est apparu sur le site Web de Wayforward qu’un jeu appelé exotiquement Chatte sans salade: Amuse Bouche Il allait être publié sur Nintendo Switch, il semblait que tous les bulletins de vote soient une blague; Ce n’est pas surprenant non plus car ce jeu a été conçu il y a des années comme une blague de poisson d’avril, cependant, regardez où la blague est finalement devenue réalité et n’est pas seulement devenu un jeu bizarre qui combine des genres aussi disparates que shoot’em up, musique beat, rpg et course avec de multiples références à d’autres sagas, mais en fait il a été publié dans l’eShop de la console hybride, comme vous pouvez le voir si vous visitez la boutique virtuelle, disponible pour 7,10 €.

Cat Girl Without Salad: Amuse-Bouche est le premier avant-goût d’une nouvelle franchise de jeux passionnante. Suivez Kebako, un chasseur de primes intergalactique à oreilles de chat, alors qu’elle patrouille dans la galaxie aux côtés de son fidèle compagnon Squiddie à la recherche des criminels spatiaux les plus ridicules. Le jeu combine des clichés shmup classiques avec des genres supplémentaires comme le puzzle, le sport, l’arcade, le jeu de plateforme, le rythme, la conduite et le RPG. Affrontez le pire de la galaxie dans un jeu d’action hilarant contrairement à tout ce que vous avez déjà joué!

