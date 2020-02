An Animal Crossing: New Horizons sur le thème sortira le 13 mars | My Nintendo News

Une autre console Nintendo Switch sur le thème est en route. Nintendo a annoncé qu’une console Switch “inspirée d’Animal Crossing: New Horizons” sera lancée le 13 mars pour 299,99 $. Il sera livré avec «des contrôleurs Joy-Con uniques, un design personnalisé à l’arrière et une station d’accueil Nintendo Switch spéciale». Nintendo of America a tweeté la nouvelle, nous avons donc inclus son tweet pour vous ci-dessous.

Mise à jour: Aucun code de téléchargement n’est inclus avec cette version. Il y en a un pour l’Europe qui sortira le 20 mars à la date de sortie du jeu.

