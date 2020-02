Analogue abandonne son incroyable Nt Mini après un dernier cycle de production

© Analogique

Analogue a annoncé le retrait de son système Nt Mini après un dernier cycle de production.

Le Nt mini v2 comporte “un emplacement de cartouche NES nouveau et perfectionné, une interface utilisateur mise à jour, une marque, un emballage et comprend un nouveau contrôleur 8BitDo 2.4g pour NES dans la boîte”, mais est, selon son fabricant, “le même Nt mini vous savoir et aimer. “

Disponible en quantités limitées pour 499 $, le Nt mini Noir est livré avec une finition en bronze à canon et dispose d’E / S plaquées or et de ports de contrôleur transparents. En termes de sortie, il dispose de HDMI, RVB / Composant / S-Vidéo / Composite, audio analogique, entrée microphone, port d’extension Famicom et USB.

Lorsque nous avons examiné le Nt Mini en 2017, nous avons dit:

… si l’argent n’est tout simplement pas un objet ou si vous sentez que vous devez absolument posséder le moyen ultime de jouer avec vos vieux chariots NES poussiéreux, c’est la meilleure option d’un kilomètre

Compterez-vous l’argent pour ce système unique?

