Analyse 198X – Nintendo Switch. Apprendre à se souvenir

Après avoir atteint avec succès les objectifs proposés dans votre campagne Kickstarter, 198X Il a enfin atteint Nintendo Switch, PC, Xbox One et PlayStation 4. Développé par Hi-Bit Studios, le jeu est un hommage à l’essor et au succès des salles d’arcade dans les années 80 vu à travers les yeux d’un adolescent Un protagoniste qui à son tour nous raconte sa propre histoire et comment la découverte de jeux vidéo a changé sa vie. Beaucoup d’entre vous lisant ceci peuvent même ne pas être vivants (moi-même) à cette époque, mais les machines d’arcade ont connu une grande popularité au cours de cette décennie. De toutes les couleurs et saveurs, les salles d’arcade ont rempli les cœurs et vidé les poches de nombreuses personnes qui attendaient avec impatience leur tour pour jouer et dépenser les pièces de monnaie qu’elles avaient gardées toute la semaine.

Malheureusement, tout a sa fin et les machines d’arcade ne font pas exception. Au milieu des années 90, les consoles se remettaient de leur crise pour réapparaître. Ses révolutionnaires graphiques, en plus de leurs vastes catalogues, ont effacé ces salles mythiques du marché. Peu à peu, les vents ont changé et où, auparavant, il y avait des centaines de machines, une nouvelle ère se levait dans laquelle les polygones faisaient fureur. Malgré cela, ils n’ont pas disparu du tout, car aujourd’hui ils ont toujours la popularité parmi les plus nostalgiques et ornent plus d’un bar ou lounge. Cela dit, je présente mon analyse de 198X, un jeu qui, bien qu’il ait une composante nostalgique, n’a pas besoin que vous ayez vécu cette fois pour en profiter. Il vous suffit de vous détendre et de réfléchir à ce que vous avez ressenti lors de la découverte des jeux vidéo.

Une découverte décontractée

L’histoire de 198XCela commence en banlieue, à la périphérie de la ville et dans les années 1980. En tant que protagoniste, nous avons un garçon qui vient d’entrer dans l’adolescence et voit comment le monde qu’il connaissait commence à changer petit à petit. Pas seulement sur le plan technologique et social, car nous sommes à une époque où le consumérisme se déchaîne et nous tombons dans une spirale dont nous ne sommes pas encore sortis.

De nouveaux changements dans l’environnement familial sont venus dans votre vie. Les souvenirs de son enfance ne seront bientôt laissés que dans cela et la triste réalité du monde adulte fait son chemin vers des marches forcées, tandis que l’innocence de son enfance est à la traîne pour ne pas revenir. À la recherche de réponses et peut-être d’un sens à tout cela, notre protagoniste découvre une passerelle vers de nouveaux mondes et idées, des jeux vidéo. Et donc, chaque visite à l’arcade, chaque machine d’arcade, est une nouvelle expérience et une nouvelle façon de rêver.

La jouabilité de 198X Il est divisé en deux parties et, d’une part, nous avons l’histoire principale, racontée dans un style roman visuel, d’autre part, nous avons la mécanique que les machines d’arcade nous offrent entre l’histoire et l’histoire. Cette décision est juste, même si pour les joueurs moins expérimentés, elle peut devenir une arme à double tranchant, Eh bien, les jeux qui nous sont présentés sont courts et passionnants, oui, mais chacun a ses propres mécanismes et il est obligatoire de les “transmettre” pour continuer à avancer.

En ce qui concerne les genres présentés, nous trouvons ce qui suit: battez-les, tirez-les, courses, plateformes et RPG à la première personne. Chacun d’entre eux recréer les limites du temps et ils représentent un défi qui monte progressivement et selon la vie de notre protagoniste il évolue ou lorsqu’un nouveau moment de doute surgit dans sa vie. Ceci est censé être la première partie de ce qui sera un univers beaucoup plus étendu, il convient donc de savoir que la durée de ce titre ne dépasse pas deux heures. Bien sûr, cela peut varier en fonction de l’expérience de qui joue ou de son expertise avec les titres d’arcade présentés.

Recréer un temps

L’histoire de 198X C’est intéressant oui, mais ce serait une grosse erreur de ne pas reconnaître la beauté de votre section visuelle. Une simple section oui, mais qui recrée fidèlement la décennie dans laquelle elle est focalisée et non seulement limitée à cela, mais nous donne également de beaux détails et scénarios dans toutes les aventures disponibles et au jour le jour de notre protagoniste. À cela, il faut ajouter le fait qu’il maintient une fréquence d’images constante, que la console soit connectée au téléviseur dans son mode bureau ou qu’elle soit jouée n’importe où grâce au mode portable. Enfin, j’ajoute que le jeu est impeccable en termes de section technique et je n’ai trouvé aucun pépin ou problème qui pourrait miner mon expérience.

En ce qui concerne la musique, je ne peux qu’applaudir. A la qualité du doublage s’ajoute une bande-son dans laquelle chaque jeu a au moins une mélodie reconnaissable et capable d’être enregistré dans notre tête. Hi-Bit Studios ne s’est pas limité à créer un thème pour chaque jeu et à le répéter infiniment non, ils ont créé un au moins trois thèmes pour chacune des aventures que nous trouvons et celles-ci changent selon la phase dans laquelle nous nous trouvons. Sans doute un détail qui en dit long sur l’amour et l’engagement que cette étude a mis en œuvre.

198X – Se souvenir c’est revivre

198X C’est un jeu qui rend hommage à une décennie où tout était nouveau et où l’avenir semblait n’avoir aucune limite pour la société. Cette vision s’est étendue à l’industrie des jeux vidéo, une industrie qui affronterait le sol plus d’une fois, mais qui savait trouver des moments de gloire et de repos dans les salles de jeux d’arcade. Le protagoniste, bien qu’il ne souligne rien à première vue, est un personnage intéressant avec qui on peut se connecter Grâce au fait que nous nous sommes tous sentis perdus comme lui et avons trouvé confort et refuge dans les jeux vidéo. Bien des fois, cela nous a aidés à aller de l’avant malgré des problèmes ou des doutes face à un avenir incertain plein de changements étranges.

L’histoire est déjà écrite et peu à peu la magie de ces salles de loisirs s’est éteinte, mais comme on dit “souvenez-vous c’est de revivre” et si vous les avez jouées dans les années 80, 90 ou Dans les années 2000, vous savez bien ce que c’est que d’être ébloui par toutes ces lumières, couleurs et sons tonitruants.

Nous avons analysé 198X grâce à un code numérique fourni par HitBit Studios. Version analysée: 1.0.0

N’oubliez pas, c’est de revivre

Après un Kickstarter réussi, 198X arrive enfin sur Nintendo Switch. C’est une aventure qui fait appel à la nostalgie elle-même, mais elle est également prise au sérieux et traite avec soin son histoire et ses sections sonores, visuelles et jouables.

PROS

Une histoire simple mais bien filée avec laquelle il est facile de s’identifier

Belle section visuelle qui s’accompagne d’une bande sonore plus que remarquable

Les arcades dans lesquelles nous jouons ont leurs propres mécaniques et phases

CONS

Les sous-titres sont uniquement en anglais et japonais

Le jeu est assez court et il ne faudra pas plus de quelques heures pour le terminer

