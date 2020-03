Analyse approfondie de toutes les fonctionnalités de PS5 et Xbox Series X

Des chiffres, des spécifications et beaucoup d’illusions après avoir su quoi définir pour les consoles vidéo de prochaine génération.

L’attente semble avoir été éternelle; mais avec le curieux direct de Sony pour PlayStation 5 mercredi 18 mars dernier, ainsi que la présentation des caractéristiques techniques de la Xbox Series X il y a quelques jours, nous avons enfin pu connaître les tenants et les aboutissants des consoles nouvelle génération. Un aperçu de ce qui nous attend, vraisemblablement, à la fin de cette année; Cela ouvre de nouveaux doutes pour nous, mais efface une grande partie de l’incertitude entourant le matériel de ces machines.

Sur une note personnelle et si mes lecteurs me le permettent, je suis enthousiasmé par tout ce qui a été présenté par les deux sociétés, Sony et Microsoft, non seulement pour le matériel utilisé, mais pour ledes fenêtres qui ouvrent les caractéristiques de ces matérielsà tous les joueurs quelle que soit leur plateforme. Il y a beaucoup de raisons d’être excité dans la prochaine génération; Les jeux le définiront, mais le domaine où ils ont lieu a rarement été plus intéressant. Pour cette raison, nous allons mettre de t à t les caractéristiques les plus marquantes des deux consoles et essayer de faire la lumière entre-temps.

I. Les spécifications face à face

En commençant par le plus frappant: les spécifications de chaque console, nous savons quelles sont les caractéristiques des composants internes des deux; ainsi que des données supplémentaires, telles que les fréquences auxquelles ces composants fonctionneront normalement, ou plus d’informations sur l’intégration du stockagebasé sur SSDsur les deux consoles. L’un des sujets les plus discutés et spéculés avant ces présentations officielles.

Il est surprenant de voir à quel point bon nombre des fuites possibles étaient à des pièces spécifiques, telles que le processeur principal des deux appareils, et même le nombre de cœurs et leur fréquence pour le processeur graphique; bien que les détails les plus frappants que nous connaissions maintenant. Même une montre cassée va bien deux fois par jour, mais les informations divulguées sont très précises. Aussila différence numérique, en termes bruts, entre les deux consoles est remarquable. C’est peut-être la plus grande différence que nous ayons eu depuis la Xbox Original par rapport à la comparaison. PlayStation 2; mais il y a peu de choses qui peuvent nous dire maintenant.

II. CPU: l’architecture pour deux approches très différentes

Si nous commençons le commentaire avec un point spécifique du matériel des deux consoles, le meilleur départ est peut-être le processeur central pour les similitudes connues entre les deux consoles. Sur PlayStation 5 et Xbox Series X, ce processeur central sera incarné parL’architecture Zen 2 d’AMDavec une configuration à huit cœurs et deux fois les threads. Dans les deux cas, il s’agira d’un processeur personnalisé aux caractéristiques exclusives.

Dans le cas de la console Microsoft, nous savons qu’une partie de cette personnalisation vise la sécurité, la consommation, la mémoire et les éléments ignorés que nous voyons sur le PC et qui ne sont pas utilisés sur la console; ainsi que des fonctionnalités qui aident à l’utilisation de ces puces pour le service xCloud sur lequel Microsoft semble vouloir parier fortement. Rappelons que la société a confirmé qu’elle utiliserait le même matériel que celui de la série X sur ces serveurs et a démontré ses capacités en exécutant simultanément plusieurs instances avec des titres Xbox One S.

Le 3,8 GHz avec huit cœurs, une bonne nouvelle pour les jeux qui nécessitent plus de vitesse que de capacitéSautant aux chiffres connus, nous soulignons que le processeur de la consoleatteindre 3,8 GHz tant que SMT reste éteint; tandis qu’avec STM, il restera proche des 3,6 GHz constants. Un bond significatif par rapport au noyau physique actuel basé sur Jaguar de la génération actuelle dans les deux cas. Son mode turbo est particulièrement frappant pour fonctionner autour de ces 3,8 GHz sans SMT; ce qui favorisera les titres qui ne nécessitent pas les cœurs logiques supplémentaires pour fonctionner à une vitesse plus rapide sans nuire à la conception thermique de la console.

Nous avons laissé la PlayStation 5 dans ce commentaire en raison des particularités de sa puce personnalisée, un thème qui deviendra ethnique tout au long de ce texte dans sa morphologie et la façon dont il gère les fréquences. Le processeur de base de la prochaine console de Sony aune fréquence de fonctionnement variable, avec une limite fixe à 3,5 GHzauquel le processeur essaiera de se tenir dans la mesure du possible selon Cerny étant la plupart du temps et dont la variabilité répond aux besoins en alimentation du GPU. Un système basé sur Smart Shift d’AMD sur les ordinateurs portables; mais avec sa propre intégration destinée aux développeurs.

Point clé pour PS5: la gestion de son “mode turbo” Sur PC, le “mode turbo” de nos processeurs assiste au TDP, qui est la quantité d’énergie que nous pouvons dissiper par notre refroidissement. Nos chips augmentent leur consommation autour de certaines marges lorsque l’activité que nous menons l’exige; plus cette limite est proche, plus cette puissance supplémentaire est nécessaire. Lorsque notre refroidissement ne peut pas dissiper la chaleur, un étranglement thermique se produit, un concept dont nous avons déjà parlé précédemment.

PlayStation 5 gère ses fréquences d’une manière différente; Au lieu de le faire à travers la température et la consommation, la console Sony fonctionnera avec un niveau de consommation et des températures constants etfaire varier les fréquences de votre CPU et GPUselon lequel on a besoin de plus de puissance à un moment donné. Ceci est réalisé grâce à un contrôleur interne et à la technologie AMD susmentionnée; le résultat est que le “mode turbo” de la PS5peut être conservé indéfiniment, mais uniquement sur l’un des deux processeurs principaux.

III. GPU: le principal point de confrontation entre les deux consoles

S’il existe un matériel pour les futures consoles qui reflète vraiment la philosophie et l’approche que Sony et Microsoft ont adoptées pour la prochaine génération, c’est bien le processeur graphique. Ils représentent la plus grande différence, en chiffres bruts, entre les spécifications des deux plateformes de jeu, bien qu’il s’agisse de processeurs graphiques basés sur la même architecture.

Commencer cette fois avec Sony, et suivre dans le sillage de ce que nous avons écrit au point clé précédent; son processeur graphique sera basé sur 36 processeurs de flux de l’architecture RDNA 2, les mêmes qu’un RX 5700 de bureau, pour mettre une référence; mais pour qu’ils puissent atteindre des fréquences de 2,23 GHz le RX 5700 fonctionne à 1,72 GHz en turbo grâce à la gestion de l’énergie que le SoC de la console Sony va utiliser.

Même si vous conservez un numéro CU inférieur à un RX 5700; La PS5 atteint des fréquences beaucoup plus élevéesL’équipe derrière le développement de la console, avec Mark Cerny à la barre, justifie qu’en raison de la conception de la console, les avantages des fréquences plus élevées dans sa 36 CU sont plus importants lors de la lecture que s’ils l’avaient processeurs de flux ms; De plus, ils assurent que ce GPU est la pièce fondamentale qui leur permet de tout réaliserla conception thermique de la console. Un design que nous connaissons encore très peu et qui sera la clé.

La Xbox Series X adopte une autre approche de son processeur graphique. Si Sony préconise une conception peu orthodoxe axée sur le maintien des hautes fréquences autant que possible; Microsoft se rapproche du PC et donne à sa nouvelle console un GPU aux chiffres très prometteurs: 52 CU fonctionnant à 1,82 GHz qui atteignent 12 115 TFLOPS de calcul. Ils sont, sans aucun doute,Chiffres bruts plus élevésque nous avons eu dans l’espace des consoles; bien au-dessus du RX5700 XT sur PC pour comparaison.

Point clé de la série X: sa mémoire “asymétrique” pour le système Certains de nos lecteurs l’ont peut-être déjà remarqué; mais dans la liste des spécifications de la console Microsoft, dans la section bande passante mémoire, il y a une division. En effet, les 16 Go de mémoire GDDR6 de la console fonctionnent de manière asymétrique. 10 de ces Go fonctionnent à 560 Go / s tandis que les six autres ont une bande passante de 335 Go / s à utiliser.

Ces 10 Go de «mémoire flash» ne sont que l’un des nombreux outils que la série X offre aux développeurs.Ces 10 Go de mémoire “rapide” sont, conjointement avec les technologies de décompression de fichiers de la console, le principal outil système pouréliminer les goulots d’étranglement potentielsgénéré par le stockage et d’autres sources. De plus, ils offrent aux développeurs un outil pour optimiser l’utilisation du matériel de la console d’une manière que nous ne voyons généralement pas sur PC; l’une des clés de ce type de plateforme pour rester pertinente tout au long de son cycle de vie.

IV. Stockage: une révolution inattendue dans le domaine des consoles

L’un des points où il y aura plus de nouvelles et où les deux sociétés se sont davantage concentrées est sur le stockage des deux consoles; son type, ses caractéristiques et son intégration dans le fonctionnement de la console. Il y a quelque temps, nous avons parlé du peu d’impact des SSD lors de la lecture; la nouvelle génération vise à changer complètement ce paradigme et à le rendre vraiment pertinent.

L’API propriétaire développée pour PS5 vise à tirer parti des avantages spécifiques de ce GPU et de son modèle thermique; aura un fort accent sur la RT.

À commencer par les Redmond; La Xbox Series X utilise un NVMe personnalisé de 1 To avec un facteur de forme et des capacités très différentes de ce que nous pouvions voir dans l’électronique grand public habituelle. Cette unité est la pièce maîtresse de ce que Microsoft appelle “Architecture Xbox Velocity“; ce sera l’ensemble du matériel et des logiciels que la console utilisera pour tirer parti des caractéristiques de ces unités dans les jeux vidéo.

De l’équipe matérielle Sony, nous avons beaucoup plus d’informations sur l’utilisation de votre stockage; une partie du matériel qui promet d’être celle qui définit le mieux la console, son optimisation et ses pouvoirs. Ce sera une unité totalement personnalisée créée à partir de 0. La pièce maîtresse sera le contrôleur de mémoire, connecté au SoC au moyen de quatre lignes PCIe 4.0 et sur mesure pour l’unité, qui sera composée de douze canaux. Le résultat est un taux de transfert de 5,5 Go / s sur les fichiers non compressés; assez pour charger et décharger la mémoire systèmeen un peu plus de deux secondes.

Point clé pour la série X: l’architecture Xbox Velocity et sa compatibilité descendante L’idée principale derrière cet ensemble de technologies est de transformer une partie du disque en une extension de mémoire. MS parle de 100 Go d’accès direct en tant que RAM étendue et ses pièces centrales seront le SSD lui-même; matériel dédié pour décompresser les fichiers “à la volée” pour éviter d’éventuels goulots d’étranglement avec le processeur; ainsi que l’APIDirectStorage. Avec une bonne intégration, l’équipe Xbox s’attend à ce que les temps de chargement soient supprimés pour les actifs et une partie du travail du processeur à décharger.

Grâce à cela, la nouvelle Xbox ne devrait pas seulement profiter activement des qualités de son disque SSD, ce qui en fait plus qu’un simple périphérique de stockage; au lieu de cela, il ouvre la possibilité ainsi que des qualités que nous avons déjà envisagées, comme le mode turbo 3,8 GHz dans son processeur pour favoriser la compatibilité descendante. Le port deGears 5et la confirmation de la compatibilité descendante avec les titres de X360 qui maintenaient déjà la Xbox One peut transformer la série X en le meilleur appareil pour profiter de la vaste bibliothèque des deux consoles; un point à garder à l’esprit.

Point clé pour PS5: votre système de gestion des informations Prenant le système de stockage sur console de Sony un peu plus loin; Au cours de leur présentation, ils ont parlé des systèmes de compression de fichiers pour PS5. Ils seront basés sur la norme ZLIB et le nouveau format “Kraken” avec lequel les fichiers RAD utilisés par les titres de console fonctionneront et qui transformeront ces 5,5 Go / s en 9 Go / s pour gérer ce type de fichiers et jusqu’à 20 Go / s dans des scénarios idéaux. Qu’obtiennent-ils avec ces chiffres? Que l’accès aux fichiers de nos jeux soit instantané.

Cette qualité avec une optimisation appropriée pourrait éliminer complètement toute charge une fois le jeu vidéo exécuté. Conscient de cela, lors de la présentation animée par Mark Cerny, le technicien a expliqué comment les outils de développement de la console permettent de profiter de ces pouvoirs pour que cette unitécollaborer activementdans les travaux de rendu et de pixellisation. Bien que cela dépende entièrement de la façon dont les développeurs l’ont implémenté lors de la production de chaque titre; la PS5 semble donc préconiser l’optimisation de ses qualités spécifiques et de sa vitesse comme arme principale.

V. Quelques derniers mots

La présentation des consoles nouvelle génération n’a laissé personne indifférent. Les joueurs sur console ont de quoi être enthousiasmés par la prochaine génération; alors que les utilisateurs de PC devraient être enthousiasmés par la standardisation de nombreuses fonctionnalités dont nous profitions depuis des années, car plus il y a d’utilisateurs, meilleure est l’intégration de ces fonctionnalités, un exemple de cela dans l’annonce deDirectX 12 Ultimate, que nous espérons couvrir bientôt.

Futurisant nos impressions, nous nous retrouvons dans un cadre très particulier. La console Microsoft est fortement engagée dans l’alimentation, tant matérielle que logicielle, même dans ses services; tandis que Sony compte, après une génération de consoles pratiquement cliniques, sur l’offre de fonctionnalités uniques qui peuvent donner à votre console une force indivisible avec l’optimisation correcte qui sera vraisemblablement réalisée par ses studios propriétaires. Au milieu de cette vorgine, nous, les utilisateurs, attendons de voir de quoi ces machines sont capables.

