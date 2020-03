Analyse de Brigade reliée – Nintendo Switch. Héros littéraires!

Nintendo Switch a déjà plus de trois ans de retard et cela se voit de plus en plus dans son catalogue. Bien que les jeux Triple A et les grandes publicités nous incitent à nous arracher les cheveux, heureusement nous avons Brigade reliée, Qu’est que c’est l’une des premières indiennes les plus remarquables de ce premier trimestre de ce que nous avons de 2020. Ce titre peut ne pas vous sembler, mais nous vous assurons qu’après avoir lu cette analyse, vous ne l’oublierez pas. Intragames et Digital Tales nous apportent un titre qui Il boit beaucoup des classiques 2D qui ont fait le fameux terme «Metroidvania« grand nous emmener dans une aventure littéraire en deux dimensions pleine d’humour, mais avec son apparence décontractée, ne néglige pas la difficulté. Si nous avons réussi à piquer votre curiosité … Continuez à lire!

Vous devez sauver le monde littéraire … littéralement?

Bookbound Brigade est un titre dont l’histoire est assez simple: Le monde littéraire a été menacé et certains des personnages littéraires les plus remarquables de l’histoire forment une équipe (ou une brigade dans ce cas) pour traverser différents mondes, où nous rencontrons d’autres stars de la littérature, ainsi que des personnages historiques que nous devons aider, à la recherche d’objets ou d’autres types de courses, ce qui nous aide à continuer d’explorer la cartographie et à avancer dans l’histoire . Tout cela, sans oublier, bien sûr, que Notre mission est de réaliser la paix dans le monde littéraire. Bien sûr, comme bonne histoire, nous avons un narrateur qui nous aide et nous guide à certains moments, bien que cela ne signifie pas que nous sommes confrontés à une prémisse très simple. Attention, cela laisse la place à un gameplay très large, bien structuré et le plus important: amusant et satisfaisant.

Au cours de notre aventure, nous obtenons différentes compétences, ainsi que des membres de notre brigade, ce qui nous permet de faire de nouveaux mouvementss. Ces les éléments sont assez bien relevés et cohérents avec le jeu lui-même; par exemple: on utilise le double saut grâce aux ailes de Dracula, l’un des membres de notre brigade. En général, nous sommes confrontés à un jeu qui surprend pour de bon en raison de la profondeur qu’il acquiert, bien que son esthétique décontractée puisse tromper à première vue.

Tout un arsenal à notre portée

Le gameplay est dans le plus pur style Metroidvania. Nous commençons avec des compétences très basiques et explorons une carte avec de nombreux points inaccessibles, mais, à mesure que nous élargissons notre répertoire de mouvements, nous débloquons de nouvelles zones et atteignons des endroits auparavant inaccessibles. Ce Elle profite également au système de combat, puisque les différentes «formations» adoptées par notre brigade (dans le plus pur style The Wonderful 101, mais avec 8 caractères seulement), nous donnent accès à une série de mouvements uniques, avoir à varier pendant l’entraînement la formation pour vaincre chaque ennemi, car certains ont besoin de nous pour utiliser ces techniques. Par exemple, nous pouvons lancer les ennemis «basiques» ou «génériques» aux plus grands pour les étourdir pendant une courte période de temps, mais cela n’est possible qu’avec certaines formations.

Les formations sont faites avec des combinaisons de boutons assez simples comme “L + X”, par exemple et certains mouvements spéciaux aussi, du style appuyez sur la direction vers le haut tout en faisant une attaque de base (bouton Y) pour lancer les ennemis comme nous l’avons mentionné précédemment. Ces formations nous aident également à surmonter les énigmes que nous rencontrons en cours de route, mais aussi les obstacles, car, en tant que bonne Metroidvania, la carte est également un ennemi à de nombreuses reprises, avoir à réfléchir à la meilleure façon de continuer à aller de l’avant. Soit dit en passant, bien que nous ne l’ayons pas mentionné auparavant, il y a des combats contre les boss, qui ont une série de mouvements très intéressants et bien pensés, ce qui nous oblige à réfléchir à la meilleure façon de les éliminer le long de … une autre tentative.

Bookbound Brigade – Un joyau caché du catalogue indépendant

Avec Nintendo Switch, nous avons été obligés d’analyser de nombreux titres différents, en particulier des films indépendants. Cela a fait, à de nombreuses reprises, que nous allons avec crainte à ce que nous pouvons trouver, car il y a beaucoup de hauts et de bas entre les différents jeux qui nous arrivent. Cependant, Bookbound Brigade depuis le début nous a surpris pour de bon. Il suffit de jouer quelques minutes pour réaliser à quel point ce jeu est poli et gâté, ainsi que sa profondeur.. C’est vraiment un bon Metroidvania, avec sa propre identité et un gameplay assez réussi et que nous avons trouvé frais. Ses faiblesses seraient: la section artistique (graphiques simples, avec un BSO et des effets sonores qui passent facilement inaperçus), l’amplitude de la caméra qui, même en jouant en mode TV, ils rendent nos personnages minuscules et les combats plus génériques qui deviennent parfois répétitifs et ennuyeux. Il est également vrai que leur esthétique peut attirer l’attention des plus petits et ce n’est pas un simple titre, car il est très facile de s’y coincer.

Quant à la durée, environ 10 heures suffisent pour surmonter l’histoire, selon combien nous nous arrêtons à l’exploration et à quel point nous connaissons le genre. Nous nous sentons comme une durée un peu courte pour une Metroidvania, où il est normal de se perdre ou de parcourir plusieurs fois la carte. Cependant, bien que cela se produise également dans ce jeu, les points de téléportation entre différents scénarios sont très utiles. Nous devons également souligner l’emplacement du jeu en castillan, car il est très bon. En résumé: Bookbound Brigade est un joyau indépendant que nous sommes tellement heureux d’avoir trouvé, mais ce n’est pas parfait, loin de là. Les quelques lacunes que nous avons constatées nous rappellent que nous ne sommes pas confrontés à un triple A, mais quand même, c’est un jeu qui est assez apprécié.

Nous avons analysé Bookbound Brigade grâce à un code numérique fourni par Intragames. Version analysée 1.0.1_7703

Une brigade littéraire qui nous a surpris

Bookbound Brigade est une Metroidvania assez complète qui, dès le premier instant, nous permet de voir à quel point elle est gâtée. L’histoire est simple et le jeu semble court, mais la mécanique jouable, la traduction et en général la lutte contre les principaux ennemis et boss, nous ont laissé un bon goût. Il est facile de se perdre et c’est un jeu qui peut vite se fatiguer si ce genre n’est généralement pas joué, mais, malgré cela, il nous a semblé être un des indies à ne pas laisser passer inaperçu.

PROS

Jouabilité très profonde

Une Metroidvania très bien réalisée

CONS

Il est facile de rester coincé

Les combats contre des ennemis “basiques” peuvent devenir quelque peu répétitifs

