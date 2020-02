Analyse de Coffe Talk – Nintendo Switch. Dans la chaleur du Latte le plus relaxant

Pour certaines personnes, peu de choses sont plus sacrées qu’une tasse de café. Parfois, le moins c’est ce que vous buvez, ce qui compte, c’est le rituel de s’asseoir dans un endroit calme et confortable, réchauffer le corps avec la boisson aromatique, détendez-vous après (ou avant) une dure journée de travail et consacrer du temps à soi.

Dans Coffee Talk, un roman visuel original du studio indonésien Toge Productions, Le café est le lien entre un groupe diversifié de personnes qui viennent au seul endroit ouvert la nuit pour partager des histoires. Nous, les baristas, Nous servirons les boissons qu’ils demandent et qui agissent comme des clés pour exprimer leurs sentiments lors de réunions de café qui ressemblent à des thérapies de groupe. Le jeu se déroule dans un univers parallèle dans lequel coexistent des races fantastiques (elfes, orcs, vampires), mais son cadre, une cafétéria moderne à Seattle en 2020, accompagné de thèmes de jazz lo-fi relaxants et de graphismes pixel art expressifs, confèrent au jeu une personnalité unique (bien que, tout est dit, il se souvienne beaucoup à VA-11-HALL-A).

Dans la chaleur de Latte

Dans Coffee Talk, nous assumons le rôle de barista, un personnage commodément laissé en blanc (on ne connaît jamais son âge, sa race ou son sexe) mais qui participe activement aux histoires qui se développent entre leurs clients. Tout au long de la dizaine de jours que dure le jeu, nous discutons avec des clients réguliers, toutes sortes de gens, comme une jeune fée en quête d’inspiration pour son premier roman, un couple en crise formé d’un elfe et d’une succube, un Jeune pop star nekomimi (fille-chat) (et son père désespéré), un loup-garou calme, un vampire modèle, un policier humain et même un extraterrestre.

Avec l’excuse de la boisson chaude, les clients sont libérés raconter leurs problèmes et demander conseil à leurs nouveaux amis, parfois pas comme ils le souhaiteraient. Ne vous attendez pas à une construction dramatique qui recherche l’intrigue et l’enchevêtrement: parfois les histoires s’arrêtent ou deviennent absurdes, d’autres fois elles se chevauchent ou même oublient pendant un certain temps (“qu’est-ce qui a été si long et si long?” arrêtez-vous ici »). Mais les scénaristes sont très habiles et respectent toujours le naturel, ils parviennent toujours à parler de quelque chose. Il oscille entre des thèmes disparates tels que la paternité, les relations, les coutumes sociales (“comment expliqueriez-vous l’amour à un étranger?”), L’insécurité de l’emploi ou les jeux vidéo indépendants (sérieusement) avec la vitesse et le désordre qui Cela ne se produit que dans ces types de conversations informelles.

Et on parle bien sûr de racisme, car tout l’univers du jeu (une société dans laquelle vivent des races fantastiques) est évidemment une grande allégorie du conflit racial. Bien sûr, ici, il est traité avec beaucoup plus de facilité et d’élégance que les autres productions qui remplissent sa bouche de son concept métaphorique et traitent ensuite de la manière la plus superficielle. “Dans un monde où il n’y avait qu’une seule race, par exemple, les humains, les gens trouveraient-ils encore des moyens de diviser et de discriminer?”, Demande Freya, l’écrivain frustré.

Certaines histoires et certains personnages sont plus originaux que d’autres, et si vous insistez pour les aiguiser, vous pouvez blâmer une ligne ou tourner un peu floue. Mais ensemble, le script est très fort: situations et personnages très divers, naturalité totale dans les dialogues et quelques coups d’effet très intelligents, à ceux qui arrivent sans la désinvolture habituelle de ceux qui veulent tout couvrir sans se soucier de la cohérence interne. Vous aurez l’impression d’avoir vu un cocktail très concentré avec de nombreuses histoires très intéressantes, mais aucune vraiment exceptionnelle. Ou plutôt des histoires qui tombent dans ce qui pourrait arriver dans une réunion de café, ce qui n’est ni plus ni moins ce que Coffee Talk entend.

Vous pourriez manquer une participation plus active à l’histoire. Si nous servons bien (ou mal) la boisson, l’humeur de nos clients change légèrement, bien que suffisant pour Faites des choses comme une histoire d’amour qui se termine bien ou mal. Bien que ce soit une méthode très ingénieuse et subtile de participer à l’histoire, ce n’est pas une méthode qui a trop de pouvoir, ni de répercussions logiques évidentes. Quoi qu’il en soit, si ce que vous aimez est de servir du café sans crainte, il y a une manière infinie où vous pouvez servir tout ce que vous voulez, en mélangeant les ingrédients pour trouver toutes les variétés (entre cafés, thés et boissons au lait), et pratiquer votre «art latte ».

Voir aussi

En plus, il y a aussi une sélection d’histoires courtes écrites par Freya, un réseau social où vous pouvez apprendre à connaître un peu plus les personnages, une belle galerie d’art et un lecteur de musique (qui est légalement disponible sur YouTube, et vous aurez envie d’écouter même après la fin du jeu). Graphiquement ce n’est rien de révolutionnaire, mais son pixel art est très expressif, et il met en valeur avec quelques traits la personnalité de ses personnages (idéal pour les fan-arts).

Coffee Talk – Une expérience relaxante que vous voudrez répéter

Coffee Talk n’est pas (et n’essaie pas d’être) le roman visuel le plus innovant, surprenant ou transgressif du genre. Mais cela pourrait très bien être le plus accueillant. Il y a quelque chose de contagieux dans ces histoires simples et identifiables, dans ces personnages humains fantastiques, dans ces boissons chaudes et appétissantes, dans ce coin chaud dans une ville pluvieuse où tout le monde est le bienvenu et vous n’êtes jamais seul. Ils veulent faire du café à la maison et les accompagner. La partie “jouable” est très rare, et est également un peu courte. Mais au fil du temps, vous voudrez répéter. Oeil! Il est en anglais et certaines expressions nécessitent beaucoup de niveau.

Nous avons effectué cette analyse avec un code de téléchargement fourni par Toge Productions. Version analysée 1.0.16

Latte tardif

Les amateurs de café apprécieront de servir des cafés virtuels dans ce roman visuel original. Une mosaïque d’histoires intéressantes, écrites de manière très naturelle et couvrant des sujets très divers, bien que peut-être plus de puissance d’interaction soit manquée. Il vous battra pour son esthétique chaleureuse et sa musique froide, parfaite pour écouter pendant que vous travaillez.

PROS

Une mosaïque d’histoires et de personnages très variés

Ambiance chaleureuse et relaxante, avec de beaux graphismes et une très belle musique

Les dialogues sont très naturels et traitent de nombreux sujets sans tomber dans le pédantisme

CONS

Gameplay très rare, avec presque aucun pouvoir de participer aux histoires

Faire du café est amusant au début, mais cela finit par être très anecdotique et il y a très peu d’options

Il faut maîtriser l’anglais, car il n’est pas traduit …

