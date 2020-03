Analyse de DOOM Eternal pour PC

L’enfer sur Terre est réel. Mais qui le déchaîne vraiment? A en juger par nos jeux au nouveau Doom pendant tous ces jours, nous n’avons aucun doute: nous. Le travail d’Id Software est immense. Nous l’avons découvert dans notre analyse de DOOM Eternal, un jeu de tir avec un très haut niveau d’intensité.

Parfois, il vous suffit de vous poser une question pour que tout soit en forme: comment rendre Doom plus intense? Sous cette prémisse, tout se passe. Si vous devez mettre des balustrades à balancer comme un singe, c’est fait. Si vous devez construire un niveau en dehors de l’orbite de la Terre, en sautant dans l’espace avec la gravité atmosphérique, alors il est créé. Si des chaînes de feu tournantes flottantes doivent être placées comme dans Super Mario Bros., allez-y et restez coupé. Rien d’étrange dans Doom Eternal, car tout y contribue niveau d’intensité. Peu de jeux ont réussi à me maintenir dans un tel état de concentration, jonglant avec les dégâts, les soins et les munitions. Lorsque vous automatisez Doom, vos actions sont exécutées sans réfléchir.

Oui, Doom Eternal est l’un de ces jeux où tu fais mieux que vous intériorisez toutes les options de combat. À la fin de la campagne, ma façon de jouer n’avait rien à voir avec le début de la mêlée. Cela me rappelle ce sentiment que donnent des jeux comme Devil May Cry 5, dans lequel un deuxième jeu n’est pas fait exclusivement pour continuer à profiter, mais parce que c’est un tour très différent, ayant toutes les armes déverrouillées et ayant maîtrisé une série de mouvements. Je ne mentionne pas le travail de Dante à la légère. Doom Eternal me rappelle un hack et slashC’est seulement ici que nous substituons l’excellence et la recherche d’un combat avec style à une pure survie extrême.

Dans le nouveau travail d’id Software, la gestion de vos ressources est essentielle. Je ne sais pas combien de fois j’aurai été au bord de la mort, loin de mourir et de reprendre la pièce. J’ai également été du côté opposé, plein de santé et d’armure, jouant trop détendu et confiant. Le combat est une danse de mobilité. L’étude elle-même appelle cette manière de lutter Danse funeste. Il y a quelque chose d’unique dans ce style hit and run qui a été amélioré dans Eternal. Les sables sont plus asymétriques, créant des espaces ouverts et des impasses. La mobilité verticale et aérienne a été grandement favorisée, tandis que chaque ennemi a sa force et sa faiblesse. Toutes les bonnes idées qui étaient déjà entrevues dans le Doom 2016 sont plus claires ici. Vous ne savez peut-être pas comment l’expliquer, mais vous savez instinctivement comment et quand mieux affronter chaque type d’ennemi. Vous savez compenser, en quelques fractions de seconde, s’il vaut la peine de changer votre arme ou de faire face à une autre menace.

Plus frénétique, plus DOOMTout cela est renforcé par cela système de ressources qui change les règles du jeu. Vous pouvez obtenir des munitions, de la santé et des armures sur scène, mais la meilleure défense est souvent d’attaquer comme un fou. Il y a quatre points clés. Recueillez la santé d’ennemis assommés, à travers une exécution violente, utilisez le lance-flammes pour obtenir une armure, la tronçonneuse pour rechercher des munitions et des exécutions pour améliorer votre coup spécial. Rester au frais et savoir comment trouver ce dont vous avez besoin à tout moment est la différence entre progresser correctement dans les niveaux ou répéter la même leçon encore et encore. Par exemple, dans mon cas, j’ai oublié d’utiliser le lance-flammes et j’ai toujours récupéré plus de santé que je n’en avais besoin. Il a également eu trop d’une tronçonneuse assimilé, plutôt que comme une ressource pare-balles. Une fois que j’ai pu m’adapter à la nouvelle stratégie, les combats se sont un rythme qui ne se décompose jamais.

La force des armes est assurée. Tout est brutal.

C’est un bon point. Les arènes ont été critiquées dans le Doom précédent, mais dans Eternal, je n’ai remarqué à aucun moment que le rythme était coupé. Il y a aussi de la vie (ou de la mort) entre les points chauds sur la carte, qui vous divertissent et les différentes orographies des niveaux sont si différentes les unes des autres que je n’ai jamais perçu le sentiment redouté de répétition. Ennemis et nouveau traitement des armes. Ces derniers sont les classiques de la franchise, avec pratiquement aucun ajout. Une contribution est manquée, mais les différents modes de chacun viennent à la rescousse, les rendant plus dynamiques que jamais. Certaines options de répétition, comme le canon lourd, qui peuvent zoomer avec précision, mais aussi rapidement devenir un petit lanceur de missiles. Le gatling aura cette forme de tourelle mortelle qui les crachera, mais aussi la possibilité de créer un bouclier devant vous. Et qu’en est-il du super fusil de chasse, qui a été incorporé avec un crochet qui nous permet de raccourcir la distance en approchant rapidement des ennemis pour viser leurs deux cartouches, créant des jeux vraiment élégants. Seul ce crochet change radicalement la façon d’aborder la mêlée.

Il est difficile de capturer la frénésie du combat Doom Eternal en images

Les armes changent vraiment parce qu’elles le font les ennemis. Un cacodémon peut être une véritable nuisance que vous pouvez facilement corriger en jetant une grenade dans sa bouche pour le préparer à l’exécution. Un revenant ou un arachnotron est pratiquement inutile si vous vous retrouvez avec leurs batteries de missiles. Les Mancubus ont de puissantes roquettes et lance-flammes dans leurs bras, mais ils sont beaucoup plus inoffensifs si vous vous concentrez sur ces parties. Donc, exploiter les faiblesses de chaque adversaire a toujours une récompense. Cependant, la chose n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Doom vous oblige à faire le plus approprié en fonction des circonstances. Par conséquent, si vous avez un fusil à plasma en main et qu’un arachnotron apparaît (vulnérable à la grenade à fusil), vous devez vous demander s’il vaut la peine de changer votre arme ou de nettoyer d’autres ennemis vulnérables au plasma en premier. C’est ce type de microdécisions que vous devez constamment faire pendant que vous vous déplacez sans vous arrêter.

Plus que des combatsSi Doom Eternal n’était que ces correspondances, la formule serait toujours très cohérente. Mais ce qui complète son design brillant, ce sont des niveaux qui mélangent exploration et plateforme sagement. La recherche de secrets était et est amusante, mais elle l’est encore plus si nous devons profiter de la nouvelle agilité de notre Doom Slayer pour les trouver. Je parle d’authentiques sections de plates-formes qui combinent très bien deux des termes qui mettent le plus un fan du genre: le double saut et le double tiret. Atteindre tous les coins de la carte est non seulement récompensé sous la forme de toutes sortes d’objets de collection et d’améliorations, mais, plus important encore, c’est un plaisir en soi. Bien qu’ils soient les moins, il y aura aussi l’étrange petit puzzle pour animer certains segments d’exploration dans l’aventure.

Doom Eternal accorde une grande importance à ces moments d’exploration. Non seulement pour ajouter de la variété à la campagne, mais parce que c’est grâce à eux que nous trouvons des zones que de nombreux joueurs ne voudront pas manquer. Explorer que nous accédons combat facultatif, dans lequel nous avons juste assez de temps, et des arènes supplémentaires stimulantes qui nous récompensent avec une clé. Obtenez six et vous aurez une récompense que je ne pense pas que vous voulez manquer.

La vérité est qu’il y a beaucoup à faire dans la campagne et le jeu fait appel à notre esprit plus complet, mais je pense qu’il le fait avec sa tête, ce qui nous permet de répéter les missions à tout moment depuis notre base et d’ouvrir le voyage rapide une fois le niveau terminé pour explorer toutes les zones grises de la carte. Il est donc agréable de terminer une mission et de voir comment toutes ces barres de combat et d’exploration se remplissent. Ils reviennent aussi défis, qui nous encouragent à remplir une série d’exigences (tuer des ennemis d’une certaine manière ou collecter des objets clés) à compléter.

Il y aura des moments de répit, qui ne se décomposent pas grâce aux scènes de plate-forme et à la recherche de secrets.

Cette fois, il n’y aura pas de Snapmap ni aucun type d’option pour créer nos propres niveauxIl est à noter qu’il existe un niveau d’utilité dans ces tâches, qui nous récompense en améliorant nos armes et nos costumes, et un niveau plus secondaire dédié au déblocage de récompenses esthétiques. L’ouverture du menu du jeu en soi donne un bon aperçu de ce que je veux dire, nous permettant personnaliser l’apparence de notre Doom Slayer, depuis le menu lui-même, ses arrière-plans, postures, badges et tous les éléments visuels recherchés avec cette personnalisation. Ils n’ont pas beaucoup d’impact dans la campagne, mais ils auront plus d’impact dans le mode multijoueur: le Battlemode. Malheureusement, je ne peux vous donner aucune impression de ce mode en ligne, car pour le moment, et jusqu’au lancement officiel du jeu, les serveurs sont complètement fermés. Un contre asymétrique intéressant est attendu entre le Doom Slayer et une sélection de démons: le revenant, le mancubus et l’élémental de la douleur; chacun avec ses propres forces et faiblesses. A priori, cela semble être amusant, en particulier pour le Doom Slayer, mais il nous reste à savoir à quoi ressembleront les combats, incarnant les démons. De plus, comme déjà confirmé, cette fois il n’y aura pas de Snapmap ni aucun type d’option pour créer nos propres niveaux.

Certains paramètres laissent des empreintes démoniaques impressionnantes.

Cependant, nous avons une bonne contribution, rendant un hommage sincère à la franchise: niveaux de master. Vous souvenez-vous quand je vous ai dit qu’un deuxième retour à Doom Eternal est très reconnaissant? Eh bien, c’est plus grâce aux niveaux remixés avec des défis plus extrêmes (sur n’importe quelle difficulté) et de nouvelles batailles où il n’y en avait pas auparavant. La relecture de chaque phase à son niveau maître est l’une des meilleures façons d’allonger 18-20 heures La campagne principale peut durer pour vous, mais pour le moment il n’y en a que deux disponibles, et elles augmenteront progressivement tout au long de la vie du jeu.

Y a-t-il quelque chose d’extensible dans Doom Eternal? Honnêtement, s’il y en a, je ne saurais pas trop quoi. Il est vrai, comme je l’ai déjà dit, qu’une nouvelle arme pourrait changer quelque peu la dynamique des combats, mais je ne les ai pas ratés non plus, car la nouvelle mobilité, la verticalité et les gadgets font presque mieux le travail. Il est également vrai que un certain niveau peut ne pas être à la hauteur du reste, mais c’est parce que l’ensemble a beaucoup de qualité. Oui, j’ai moins apprécié ce navire-forteresse, qui sert de menu camouflé et est un moyen quelque peu lent et un peu déroutant de présenter les options du jeu entre mission et mission.

Péché finalL’histoire, quant à elle, est quelque chose qui est encore complètement facultatif. Il y a la séquence cinématique occasionnelle sans conséquence (à l’exception de quelques moments révélateurs) et ils sont conçus pour entrer dans le codex du jeu, où il y a vraiment beaucoup d’informations intéressantes qui aident à comprendre parfaitement le rôle des personnages principaux et les événements qui se sont passés qui se passe au fil des ans. Afin de ne pas déformer le rythme frénétique qu’il a, il est parfaitement entendu que l’histoire de la campagne est fragmentée. Seul un petit contexte est fourni pour quiconque souhaite faire ses propres recherches dans les fichiers du jeu.

Techniquement et artistiquement, nous sommes confrontés à un jeu brutal.

Techniquement et artistiquement, Doom Eternal est scandaleux. Non seulement le jeu se comporte comme un roc solide et sans bug, ce que nous pouvions déjà attendre du bon travail d’id Software, mais la quantité de détails mis dans les animations est impressionnante. Le simple exercice consistant à exécuter Doom 2016 juste après la fin de la campagne est très révélateur. Vous remarquez comment chacun des mouvements du Doom Slayer est amélioré, mais surtout comment les ennemis réagissent de manière plus crédible aux munitions déchargées. Les démons titubent, ralentissent. Sa peau brûle et se déchire. Il s’effondre. Les exécutions sont beaucoup plus brutales et variées selon l’angle sous lequel vous vous approchez des ennemis. Tout, en général, a un impact plus important. A cela s’ajoute un Bande originale de Mick Gordon il s’intègre toujours parfaitement pour renforcer le combat. Les scénarios ne sont pas loin non plus. Chaque fois qu’une porte de dix mètres s’ouvre, vous savez qu’un paysage vous attend pour recréer la vue. Bien que nous ne perdions pas les environnements démoniaque, martien et terrestre, beaucoup de leurs ajouts sont accueillis par des applaudissements.

Le options de configuration ils restent extrêmes, tant au niveau des ajustements qu’au niveau de l’optimisation. Sur PC, pour une configuration 1080p, il ne dépasse jamais 7 Go de VRAM, vous pouvez donc vous déplacer entre les paramètres High et Nightmare selon que votre carte a 6 Go ou 8 Go. Bien sûr, avec des cartes plus discrètes de 3 Go et 4 Go, vous pouvez obtenir de bons résultats avec des graphiques à moyen-bas, tandis que les configurations extrêmes pour déplacer le jeu en 4K60 ou 1440p120 nécessiteront un bon processeur et des graphiques entre 11 Go et 16 Go de VRAM. De son côté, PS4 exécute le jeu en 1080p et 60 FPS sur le modèle standard, 1440p redimensionné en 4K et 60 FPS sur PS4 Pro; tandis que Xbox One fait de même en 900p redimensionné en 1080p et 60 FPS; et 1800p redimensionnés en 4K et 60 FPS sur Xbox One X.

Doom Eternal peut être défini en un seul mot: intensité. Ces moments doux que certaines œuvres réalisent dans lesquels non seulement la mécanique est amusante, mais ils fonctionnent comme un rouage pour une plus grande cause. Dans ce cas, gardez votre rythme et aidez le joueur à utiliser toute l’équipe sans tomber dans le conformisme. Doom 2016 était un excellent jeu, mais Doom Eternal prouve que la formule pourrait encore changer pour le mieux, et cela se voit dans chaque décision de conception que le logiciel a prise. Après avoir terminé la campagne, la première question qui me vient à l’esprit est: et si je recommence avec la quantité de choses que j’ai apprises maintenant? C’est là que tout a un sens et vous vous rendez compte que Doom est en effet éternel.