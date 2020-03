Analyse de Half-Life Alyx pour PC

Cinq ans avant les événements de l’épisode 2. Un Alyx Vance en pleine forme et un City 17 prêt à être exploré en réalité virtuelle. Des conséquences imprévues? C’est peut-être vrai, mais avec l’analyse de Half-Life Alyx, je vous dis qu’il y a des résultats révolutionnaires pour le médium.

Je pense, tout d’abord, Vous devez expliquer pourquoi Half-Life: Alyx existe. Quand je pense à Half-Life, cela m’arrive comme beaucoup d’autres. Je veux juste déjà Half-Life 3. Des réponses à toutes ces questions que la franchise récolte depuis tant d’années. C’est précisément au cours de ces derniers mois, avec Valve revenant pour parler de la saga sans éviter les questions, quand je me suis souvenu que Half-Life n’est pas seulement une mystérieuse histoire inachevée. C’est, plus important encore, un jeu qui accompagne les révolutions du jeu vidéo.

La première Half-Life a démontré que le récit et l’action peuvent aller de pair. Deuxièmement, l’importance de la physique dans un jeu vidéo. Même Portal était une percée avec ses puzzles basés sur le portail. En fait, ce sont les épisodes 1 et 2 qui me paraissent les plus continus et les moins contributeurs, en comparaison. Il a sauvé un article de Gamasutra avec les principes de la franchise: N’imposez pas de personnalité à Gordon Freeman, pour impliquer le joueur. Pas de séquences cinématiques. Soutenez la mécanique avec le langage visuel, en les contextualisant. Présentez toujours de nouvelles mécaniques à chaque chapitre du jeu.

Bon nombre de ces directives, qui figurent également sur Alyx, soutiennent une idée que l’équipe Valve a beaucoup répétée lors d’interviews récentes: Half-Life est synonyme de révolution. Une nouvelle livraison n’est pas effectuée sans motif; seulement quand il y a quelque chose de nouveau qui peut contribuer à l’industrie du jeu vidéo. Donc, autant que Half-Life 3 le souhaite, cela doit aller au-delà de la façon dont cela se termine. Le fait que Half-Life: Alyx pour la réalité virtuelle soit né avant la troisième partie tant attendue n’est donc pas exactement une conséquence imprévue. Faites-en le meilleur jeu VR à mon avis, bien sûr disponible non plus. Attention, je ne veux pas trop catégoriser. En dehors de la réalité virtuelle, la nouvelle pièce de Valve est également l’une des meilleures expériences que j’ai eues depuis longtemps, avec rien à envier à l’un des versements consacrés de la série.

Il y a des jeux que vous voulez savourer. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce sentiment. Celui d’être devant quelque chose de grand et donc vous décidez de jouer sans hâte. Visite approfondie de la scène; marcher, même. Absorber tout le travail mis dans chaque coin. Half-Life: Alyx est l’un de ces jeux. Il ne pouvait pas aller vite, autant qu’il le voulait, car il a fini par jouer avec n’importe quoi sur scène. Prenez un stylo et peignez sur une fenêtre. Grenades à jongler. Mettez un chapeau ou un masque. Et, bien sûr, fouiller chaque centimètre de la pièce à la recherche de ressources vitales. Bien que nous soyons choqués par son action et son spectacle, c’est dans les moments les plus calmes, dans la recherche minutieuse des secrets, qu’Alyx brille de sa propre lumière. La façon de cacher des objets est unique à la réalité virtuelle et il n’y a rien de tel. Même les détails mis dans l’enregistrement de tous les tiroirs d’un Skyrim ou d’un Shenmue ne peuvent être comparés à la mise de côté d’objets physiques avec les mains sur une étagère, à renverser un cube pour examiner son contenu ou à étendre le bras à travers une grille.

Il n’y a aucun doute: l’exploration est la clé. Et il a un nom: les Russells. Les gants magnétiques quittent le Gravity Gun comme un simple passe-temps. Fondamentalement, les gants sont équivalents à la version scientifique d’avoir le pouvoir de la Force pour attirer des objets dans vos mains. C’est une de ces inventions qui arrive au panthéon des grands mécaniciens. Ceux qui sont agréables à faire encore et encore sans se fatiguer, comme esquiver une Bayonetta, lancer la hache God of War, recharger Gears activement ou faire un double saut et se précipiter, eh bien, n’importe quel jeu. Les gants sont la clé de tout. Ce sont vos mains, votre façon de saisir des armes ou toute autre chose; les manipuler, les faire pivoter et effectuer des actions spectaculaires comme peu d’autres. Attirez une grenade lancée en l’air et retournez-la à l’ennemi, activez des pièges à distance, martelez vos armes ou obtenez des ressources a priori impossibles. Mais son action la plus fondamentale, l’attraction des objets, est la clé. Pointez un objet, effectuez un léger mais rapide tour de grimace et voyez comment l’objet est attiré vers vous jusqu’à ce qu’il soit attrapé. Le jeu terminé, je manque déjà ce geste.

J’ai été surpris plusieurs fois de me couvrir le visage avant une explosionRappelez-vous que l’un des principes dont je parlais auparavant était de mettre le joueur dans la peau de Gordon Freeman? Half-Life: Alyx, comme beaucoup de grands jeux VR, Cherchez-vous pour jouer Alyx Vance. Je me suis surpris à plusieurs reprises à faire des conversations entre des personnages, à me couvrir le visage dans une explosion, à mettre ma main furtivement dans un coin ou à me replier au combat comme j’étais John Wick. Et je le souligne parce que je sais combien il est facile de se faire illusion avec cette ressource pour vendre des casques dans les publicités télévisées. Ce sont les moments où la division de l’identité entre le joueur et le personnage est obscurcie et transcende le monde avec une facilité sonore. Même après avoir essayé de nombreux jeux de réalité virtuelle, c’est sans aucun doute celui qui a le plus frappé mon petit bureau pour être trop excité de parler plus tard d’espace et d’accessibilité.

Il est facile de se laisser emporter par l’émotion du moment, mais tout ne doit pas être sérieux et contextuel, car Alyx a une incroyable capacité à créer des séquences hilarantes. Ne soyez pas surpris si vous voyez ces semaines des dizaines de vidéos avec les occurrences des joueurs. Il est impossible de résister à la tentation de mille et une choses qui vous viennent à l’esprit pendant que vous jouez. Valve en est conscient et a mis en œuvre une physique hyper-réaliste, même sur les objets les moins pertinents. Pourquoi le jeu a-t-il besoin d’un système de pédales de vélo pour être pleinement fonctionnel ou d’un rat pour avoir un ensemble réaliste d’animations ragdoll? Ne vous inquiétez pas, quelqu’un en aura toujours une bonne idée.

Se battre pour City 17

La quantité de gestes et d’actions que vous pouvez faire avec les gants est incroyable.L’exploration est un pilier détenu par Alyx, mais les énigmes et les combats restent les autres colonnes principales. J’ai parlé d’énigmes environnementales, car trouver tous les résine Nécessaire pour améliorer les armes est un merveilleux défi, qui vous oblige à regarder et à supprimer tous les coins afin de trouver votre prix. Il existe également de petits puzzles tout aussi intelligents. Des puzzles à 360 degrés qui profitent de la perspective unique des lunettes et du mouvement de nos mains sur un plan tridimensionnel. Cependant, l’Alyx se démarque, l’outil avec lequel pirater les appareils et également connecter les circuits électriques. Grâce à un ingénieux balayage des câbles qui traversent le mur, nous devrons transporter l’énergie d’un côté à l’autre. Ce qui est simple au départ, Valve parvient à en faire un véritable jeu de vision spatiale.

L’outil occupe une place dans notre équipe. Les trois autres emplacements sont réservés aux armes. Et oui, oui, ça sonne un peu. Un pistolet, un fusil de chasse et un fusil à impulsion. Cela ne semble pas suffisant, et il est vrai que dans les dernières mesures, une autre arme emblématique de la saga est manquée. Par exemple, avec les possibilités physiques du jeu, il manque une arme de mêlée, autant que nous pouvons lancer des objets sur la mention spéciale des ennemis pour arrêter l’attaque d’un crabe avec une chaise, ainsi qu’une arme d’arbalète à longue portée , Je te regarde. Cependant, il s’en sort bien pour deux raisons. La première, que les armes sont beaucoup plus physiques. Recharger avec R n’est pas la même chose que décharger le clip, en retirer un nouveau de votre sac à dos et armer l’arme. La nouvelle dimension que chacun prend les transforme en des outils qui nécessitent un processus d’apprentissage. Vous savez peut-être comment recharger correctement le fusil de chasse, mais essayez de faire la même chose lorsque vous avez un zombie à portée de main et vous remarquerez une tension impossible à reproduire dans les autres jeux de la série.

L’autre point concerne les améliorations. Nous trouverons des accès avec lesquels appliquer des modifications à nos armes. Viseurs holographiques ou laser, un accessoire pour placer des grenades, autochargeant pour le fusil de chasse et double clip pour le pistolet Il y a peu d’améliorations trois ou quatre dans chaque arme mais qui font la différence. Viser avec le laser est beaucoup plus facile et plus rapide que d’utiliser le voyant, tout en aidant à éliminer cette pression dans le fusil de chasse en insérant les cartouches manuellement. Petit à petit, vous découvrez que non seulement vos armes s’améliorent, mais vous vous améliorez également en les utilisant. Plus précis, plus efficace au rechargement et plus efficace à savoir quelle arme convient le mieux à chaque ennemi. En parlant d’ennemis, il est vrai qu’il y a moins de variété que dans les autres jeux de la série. Il en manque peut-être un de plus, mais, comme pour les armes, chaque ennemi pose un plus grand défi et approfondit ses capacités.

Cela ne signifie pas qu’il y a des moments et des caractéristiques moins réussis. Vous pouvez voir que l’intelligence artificielle ennemie a été un défi, car elle n’est pas aussi compétente que je le souhaiterais. Il a une certaine logique lorsque les mouvements du joueur en VR sont plus limités et moins agiles qu’avec un clavier et une souris ou un contrôleur, mais il y a des moments avec des ennemis humains qui sont trop évidents. Certaines interactions d’objets et la physique échouent également, et il est parfois difficile de manipuler. Tout ne peut pas avoir une physique réaliste, bien sûr, quand il s’agit de déplacer le poids des objets, mais je connais leur comportement.

La bonne femme au mauvais endroit

C’est une image presque iconique. Voir City 17 enveloppé dans un enchevêtrement de câbles qui semblent aller dans une direction, cet étrange bâtiment flottant, au-dessus des têtes des habitants. Half-Life: Alyx ne tourne pas autour du pot. La première phrase que nous lisons concerne les événements cinq ans après le gros spoiler de l’épisode 2, lâcher prise sans les soins probablement inutiles que je prends ici. Tenez pour acquis que si vous jouez à cela, avec ce qu’il faut pour obtenir un casque de réalité virtuelle, vous êtes plus susceptible d’avoir joué à d’autres jeux de la franchise. Pour cette raison, il ne présente pas ses personnages avec patience ou prudence. C’est une histoire directe. Alyx a quelques missions tout au long du jeu. Le premier, qui se compte dans les premières minutes, sauve son père Eli des griffes de l’Alliance, tandis que peu à peu s’introduit cet étrange bâtiment flottant que l’on voit aussi depuis le début.

Ici je dois m’arrêter, car Half-Life est une saga bien aimée aussi pour son histoire et qui mérite une analyse. Si l’on pense à chacun de ses versements, la vérité est que les moments narratifs ne vont pas trop loin à l’écran. Il n’y a pas toujours d’explication des événements ou des grands arcs de personnages. La série fait un usage très élégant du récit environnemental, en comptant à travers l’environnement, en assemblant les pièces avec les informations clés des dialogues et permettant au joueur de participer en connectant les points. Je pense que c’est pourquoi cela fonctionne si bien. Par exemple, voir un tableau blanc dans Portal était essentiel pour lier les deux titres. De la même manière, Alyx tisse son histoire.

Les combats sont intenses et il y a plus de situations de terreur que dans les autres jeux de la sérieC’est beaucoup plus naturel car, contrairement au bon Gordon, Alyx parle. Les conversations avec Russell contribuent grandement à nous faire sentir sur la situation et à donner plus de contexte que les efforts que les autres jeux ont dû faire. Tout, en plus, baigné d’un humour très caractéristique de la saga et des dialogues nettes entre les personnages qui offrent l’équilibre parfait avec l’oppression subie par City 17. Mais, encore une fois, ne vous attendez pas à de grands changements dans le personnage d’Alyx ou à l’évolution des événements. Si ce n’est pas votre façon de raconter des histoires, vous savez peut-être peu entre les moments, où l’intrigue elle-même n’avance pas autant, car au-delà du récit environnemental, Half-Life a toujours été une série de révélations finales. C’est au bout où ses grands moments arrivent et la pente narrative crée la gigantesque boule de neige. Oui Les dernières heures d’Alyx sont spectaculaires à tous points de vue, avec l’un des meilleurs exercices visuels que j’ai vus depuis longtemps. À l’heure actuelle, le jeu considère et fait bien qu’il ait déjà tout donné au niveau systémique. La recherche de la résine disparaît et donc l’exploration détaillée. Nous allons dans tous les gratuits. Il est temps de faire un pas de plus dans le grand mystère et, bien sûr, de se préparer à des conséquences imprévues. La fin de Half-Life: Alyx m’a laissé satisfait, et au moins avec plus de questions que de réponses. Comme tout bon mystère, évidemment. La première fois que vous en êtes témoin, après 17 ans d’attente, il en sait peut-être peu. Mais alors vous commencez à penser à tout ce que cela implique et, honnêtement, maintenant je veux juste rejouer tous les jeux précédents.

L’objet étrange dans le ciel

Je ne consacre généralement pas beaucoup d’espace à la technique elle-même dans mes analyses, car je considère qu’une image vaut plus que mille mots, de plus en ce moment. Mais dans le cas d’Alyx, j’encourage tout le monde à essayer d’utiliser son imagination aussi et pas seulement à regarder les images et les vidéos que nous publions dans les médias et les lecteurs. Si vous avez déjà joué à un jeu en réalité virtuelle, vous le saurez. Il est difficile de transférer ce que vous voyez à l’intérieur des verres en deux dimensions. En examinant mes propres captures d’écran, je remarque comment le réalisme qui m’a fait ressentir dans les multiples scénarios que le jeu propose est perdu. Peut-être que les vidéos officielles de Valve, qui sont capturées avec des paramètres spécifiques, sont un peu plus représentatives.

Ce que je veux dire, c’est que City 17 a l’impression d’avoir traversé un portail. Half-Life: Alyx a beaucoup à voir avec le fait que la guerre de sept heures n’a pas causé autant de ravages que l’arrivée de la civilisation extraterrestre, qui a transformé la ville en ses artères. Entrer dans n’importe quel bâtiment dans une zone contaminée, c’est presque comme se rendre à Xen. Les murs d’un vieil hôtel recouvert de flore extraterrestre; Musée dédié à l’histoire de l’humanité, c’est aujourd’hui un zoo de fourmis-lions et de leurs gigantesques fourmilières. Je ne peux pas aller vite dans ce jeu, non seulement parce que je veux explorer tous les coins, mais parce que impossible de ne pas s’arrêter et d’admirer la splendeur grotesque de tous ses niveaux.

Explorer chaque recoin de la scène a sa récompense et ne se fatigue jamaisC’est dans la fragmentation des phases que le jeu m’a peut-être le plus surpris. À tous les autres égards, il semble que Valve n’a jamais cessé de concevoir. Quant aux charges, les choses n’ont pas un peu changé depuis 1998. Nous continuons avec des charges entre les niveaux, sans aucune tentative de les camoufler, briser toute immersion. Le fardeau entre les décès est encore plus lourd. Même avec le jeu installé sur un SSD, ils sont longs et encombrants, vous invitant à être plus direct et moins créatif lorsque vous avez un puzzle avec des barils explosifs à résoudre ou un combat difficile à venir. Il est apprécié, que s, que vous suivez le système de sauvegarde manuelle afin de vous éviter quelques répétitions inutiles.

Rien d’autre ne peut être attribué à ce qui est, d’autre part, une conception de niveau exemplaire. Lorsque je parcourais le chapitre 6 à mi-chemin du jeu, je pensais qu’Alyx était à court d’idées. Il me semblait que je commençais à abuser du combat pour remplir des segments. Comme j’avais tort. Le chapitre 7 est l’un des meilleurs que j’ai joué de toute la génération, et le jeu reste en pleine forme jusqu’à son dernier tronçon. Mais en parlant de son côté terrifiant, voici un certain nombre d’idées qui sont parmi les meilleures que j’ai vues récemment dans le genre. Oui, Half-Life: Alyx a des moments plus tendus que d’habitude. C’est une décision logique, car la VR est mieux gérée avec non seulement des situations de combat terrifiantes, mais plus lentes qu’une action rapide.

Les façons de se déplacer varient considérablement selon le système que nous avons et la tolérance aux étourdissements causés par la réalité virtuelle. Dans mon cas, je me suis trouvé étonnamment à l’aise avec un mouvement continu, le plus similaire au manche gauche du contrôleur traditionnel avec de petits tours de 30 degrés pour faire tourner le corps, alors que dans d’autres jeux, c’était plus difficile. Les moins tolérants des vertiges ont à disposition ce qui est, en bas, l’option par défaut: la téléportation indiquant avec un curseur où vous voulez vous déplacer. L’espace que vous avez autour de vous influence également beaucoup. Avec une bonne cabine, Alyx vous permet de vous déplacer à votre guise, de jeter un œil à travers des couvertures de toutes sortes et de vous pencher physiquement.J’ai préféré utiliser le bouton classique pour cette action ainsi que l’étirement du corps pour atteindre les zones d’accès difficile.

Half-Life: Alyx est une révolution non seulement dans le domaine de la réalité virtuelle, mais aussi dans celui du jeu vidéoAprès avoir joué dans un Oculus Rift standard avec les commandes tactiles, Je ne peux qu’imaginer comment être Alyx avec d’autres versions de lunettes beaucoup plus avancées, telles que le modèle Rift S ou, bien sûr, le Valve Index. Mes conditions n’étaient pas idéales du tout. Souvent, le manque d’espace m’a fait heurter les murs, les étagères, l’établi, mais j’ai réussi à jouer assis et debout une fois que j’ai suffisamment touché l’accessibilité et les préférences de mouvement pour me sentir à l’aise, au point de m’abstraire complètement de la l’espace physique, donc j’encourage tout joueur à se procurer une équipe VR des caractéristiques et des prix qu’ils peuvent se permettre, sans se forcer à plus de 1000 euros de l’Index. Avec une GTX 1070, le jeu s’est parfaitement déroulé dans un cadre moyen et même Ultra comptant quatre ou cinq points de ralentissement dans les dernières mesures du jeu.