Analyse de Kentucky Route Zero TV Edition pour Nintendo Switch

Après une campagne discrète dans Kickstarter et un lancement épisdique étalé sur sept ans, le dernier chapitre de Kentucky Route Zero arrive enfin et avec lui son édition TV qui nous permet de profiter pleinement de l’un des développements indiens les plus pertinents du Génération et candidat correspondant clair de l’année.

Je ne vais pas faire le tour de la brousse: probablement, l’analyse de Kentucky Route Zero: TV Edition C’est l’un des plus compliqués que j’aie jamais rencontrés. Dans ce texte, la méthode que de nombreux analystes utilisent pour schématiser et façonner nos textes de manière cohérente, en essayant d’expliquer en détail les détails d’un jeu vidéo, ainsi que nos appréciations. La vérité est que le premier point où j’ai un conflit lorsque je parle de ce titre, c’est si j’ai vraiment fait face à un jeu vidéo, et je ne dis pas cela parce que l’art. Le sentiment que j’ai laissé après avoir “joué” ressemble davantage à l’agitation que vous ressentez lorsque vous êtes devant une œuvre d’art, au rugissement des questions que vous vous posez à ce sujet, à la tentative parfois vaine de vous présenter l’esprit. de l’auteur et découvrez ce qu’il souhaite transmettre avec son travail … c’est la dent que Kentucky Route Zero fait dans le joueur. Si vous êtes déjà allé au musée Guggenheim de Bilbao ou au MOMA de New York, vous pourrez sûrement imaginer ce que je veux dire. Face à ce titre, c’est exactement la sensation qu’il véhicule. Vous sentez que vous êtes plus devant une œuvre d’art qui pourrait être exposée dans une de ces enceintes bondées qu’avant un jeu vidéo au sens strict du terme.

Kentucky Route Zero présente l’utilisateur une expérience unique en son genre, introspective, captivante, stimulante et parfois dérangeante. Comme je le dis, c’est l’Art, avec “A” mayscula, la représentation parfaite que le jeu vidéo peut être un moyen non seulement pour le divertissement ou la narration, mais aussi pour la critique, la subjectivité et la réflexion. Ce n’est pas quelque chose que le jeu n’atteint que par la beauté la plus strictement visuelle, en fait, parfois il y renonce explicitement. Il y parvient vraiment à travers un récit aussi complexe que libre et sincère avec le joueur.

Si je devais encadrer le titre publié le 28 janvier dernier par Annapurna Interactive Dans un genre spécifique, cela dira que nous sommes confrontés à une aventure conversationnelle qui se tourne parfois vers le récit et dans d’autres au plus purement graphique, mais je ne peux pas. Je pense qu’il n’y a pas de genre qui puisse encadrer ce jeu sans pigeonnier ni déformer ce qu’il offre vraiment.

Une aventure uniqueSitué comme son nom l’indique dans l’État du Kentucky, le titre présente une distribution chorale tout au long de ses cinq actes. Vous commencez votre voyage avec Conway, un chauffeur routier qui doit effectuer une livraison sur Dogwood Avenue, mais qui, pour une raison quelconque, ne peut pas trouver son chemin. Lorsque nous arrivons à une station-service, nous demandons au propriétaire de celui-ci sur le chemin à suivre. Cela nous dit que nous devons emprunter la voie du zéro et c’est à ce moment précis que vous vous rendez compte que vous n’êtes pas confronté à la réalité au sens strict du terme: la route Zero n’existe pas sur la feuille de route des États-Unis. C’est la première vague d’un raz de marée de surréalisme qui vous accompagnera tout au long de l’expérience.

Il n’y a aucun genre qui puisse encadrer ce jeu sans pigeonhousing ou déformer ce qu’il offre vraimentIl y aura vraiment quelqu’un qui peut voir Kentucky Route Zero plus comme un livre interactif qu’autre chose, et pas seulement à cause de la grande quantité de texte à lire, le mot écrit étant le moyen préféré du jeu pour vous dire presque tout Il est pertinent dans l. Comment il fait quelques lignes, le titre renonce fréquemment à vous montrer des faits de poids à travers le langage le plus courant du jeu vidéo, l’image. Le travail de Ordinateur en carton ose vous plonger pleinement dans des descriptions profondes et détaillées. Comme s’il s’agissait d’un jeu de rôle, vous prendrez les décisions, mais les images seront réservées à cet espace où votre esprit façonne l’imagination débordante du jeu.

Pas de panique, ce n’est pas un écran noir plein de mots dans le style des aventures conversationnelles des premiers ordinateurs de bureau (sans pour autant manquer leur référence). Je le répète: nous sommes face à une œuvre d’art qui ne veut pas fixer de limites. Ainsi, en recourant parfois à l’utilisation de l’image ou des sons à l’écran pour vous captiver, d’autres fois vous vous plongez pleinement au milieu d’une performance ou vous vous séduisez à travers des performances musicales. Kentucky Route Zero est un restaurant affamé dans un buffet emballé, il ne se prive pas de prendre ce dont il a besoin dans les différentes disciplines artistiques pour atteindre son objectif qui n’est autre que “hypnotiser” et vous inviter à assumer le rôle des différents personnages qui rejoindront notre groupe en cours de route.

La station-service Equus Oils sera un lieu récurrent de notre aventure.

Au cours de ce voyage sur la route Zero, vous rencontrez des musiciens, un technicien de télévision, des artistes, des programmeurs informatiques, des bureaucrates, un enfant et même un aigle. Chacun d’eux est présenté ouvertement, car il n’y a pas d’option de dialogue correcteIl n’y a pas de bonne voie, il n’y a pas plus de clôtures que les limites des lignes de dialogue que vous êtes autorisé à choisir. C’est quelque chose de nouveau et non pas pour sa formule, mais pour son résultat. Le jeu obtient un développement profond de ses protagonistes, vous vous connectez avec eux, vous liez leurs histoires, vous construisez un script et tout est réalisé en vous donnant la liberté de choisir ce que vous voulez dire à chaque instant, qui vous voulez que ces personnages soient. Évidemment, comme je l’ai mentionné, les lignes de dialogue sont la limitation, mais le titre est si bien écrit qu’il parvient à atteindre sa fin et son objectif sans trop se soucier si vous avez choisi telle ou telle option pour l’obtenir, de toute façon, vous êtes satisfait et vous entrez dans cette représentation du réalisme magique.

Les œuvres de Garca Mrquez dans la littérature, What Remains of Edith Finch dans le jeu vidéo ou le cinéma de Jos Luis Cuerda et David Lynch sont des références que vous pouvez prendre pour comprendre plus ou moins rapidement ce que Kentucky Route Zero met à l’écran. Dans un monde apparemment réel, il y a des éléments qui ne sont pas du tout, et pourtant ils sont acceptés comme valides par les personnages et donc par le joueur. Au début, vous vous perdez, puis vous le normalisez et à la fin vous l’appréciez. Pour donner un sens à tout cela, le titre est structuré en actes et scènes comme s’il s’agissait d’une pièce de théâtre. À la fin de chaque acte, dans cette édition TV, nous avons une série d’interludes qui présentent ce qui est à venir et qui sont, en certaines occasions, les moments les plus variés et les plus révélateurs du jeu. La vérité est que la narration dans Kentucky Route Zero est cryptique, exigeante même, parfois épaisse, non pertinente parfois et transcendantale à d’autres. Finalement, nous ne sommes pas confrontés à un jeu pour tout le monde, est un titre qui doit être joué calmement et de façon intéressante par le joueur dans le but de faire un exercice de compréhension et de réflexion de ses différents thèmes tels que: l’alcoolisme, la mort, l’abandon, l’avenir, la dépression économique, liens familiaux, déracinement, art postmoderne en bref, vie.

Un aigle nommé Julian.

Vous choisissezCes problèmes sont exposés de manière croisée tout au long de leur développement et, dans cet exercice de construction d’une histoire de notre part, au fond, plus ou moins consciemment, plongez dans ceux qui vous touchent personnellement ou vous intéressent le plus. C’est là que réside votre succès, que ce soit le joueur qui détermine le “quoi” ne se souciant que du jeu “comment”. Et dans ce “cmo”, en plus de tout ce qui a déjà été mentionné, il existe plusieurs techniques jouables qui vous amènent à conduire sur des routes minimalistes faites avec des graphiques vectoriels où le seul guide est les indications exactes qui vous sont données, ou sortir de l’histoire principale et explorez un ensemble de grottes à travers lesquelles vous devez vous guider à travers des représentations visuelles de base telles que le dessin d’un stylo ou d’une bouteille. Des formules abstraites dans leur forme, mais directes et simples dans leur contenu et pouvant être assimilées par le joueur en peu de temps.

Il n’y a pas d’option de dialogue correcte.

Dans d’autres actes, le jeu devient plus fermé, vous laissant choisir uniquement ce que vous voulez faire à chaque instant, ce qui entraîne des scènes complètement différentes à l’écran, mais il n’y a vraiment aucune complication ou puzzle qui vous fait entrer en conflit avec ce que le jeu vous donne. compte, il n’y a qu’un seul but: aller de l’avant. A aucun moment je n’ai été coincé, au-delà un petit bug dans votre version de Switch cela ne vous permet pas d’avancer dans le quatrième acte si vous choisissez de descendre du bateau avec le personnage de Shannon au centre de Radavansky, ce qui, bien que ce fut une nuisance, m’a obligé à répéter l’acte depuis son début. La vérité est que cela m’a aidé à découvrir la polyvalence du jeu et à quel point sa rejouabilité est à bien des égards.

L’utilisation de la musique nous transporte dans certains des moments les plus magiques du jeu.

Kentucky Route Zero: TV Edition parie sur un style 2D low-poly sur l’écran qui correspond parfaitement à son discours, assez prudent pour vous mettre dans une situation, insuffisant pour détourner votre attention du texte à l’écran, précieux quand il veut, efficace quand il le devrait. Probablement un choix obligatoire pour un équipe composée de seulement trois personnes qui ne sont pas liés à cent pour cent au développement de jeux vidéo, mais qui ont réussi à en tirer le meilleur parti et qui ont fière allure sur Nintendo Switch en mode portable, bien que ce soit sur l’écran de télévision que vous en tiriez le meilleur parti. Cette version a été intégrée dans les commandes via le Joy-Con, avec la possibilité d’utiliser l’écran tactile, ce qui rend son interface simple et minimaliste encore plus bénéficiée d’un mode de jeu “style tablette” qui donne au Titre un air de point classique et cliquez.

Sans voix, le jeu est livré avec une traduction de ses textes en espagnol très travaillée dans lequel aucune erreur d’aucune sorte n’est observée, il n’y a pas d’échecs tangibles de traduction. Ceci est quelque peu frappant si l’on considère que les sujets abordés ne sont pas nombreux à faire le tour de la maison et, surtout, que nous sommes confrontés à une énorme quantité de lignes de texte. L’utilisation de la musique est réservée à des moments spécifiques du jeu qui resteront des jalons dans l’histoire qui nous est racontée, laissant le silence et le son ambiant comme le bruit d’un moteur, le hululement des hiboux ou la pluie qui retentit sur le toit comme compagnons pendant le reste du titre.

Kentucky Route Zero: TV Edition peut sembler être une proposition courte, cependant, sa durée est prolongée de 8 à 10 heures selon vos choix ou le temps que vous prenez pour explorer leurs scénarios et routes secondaires. De plus, vous pouvez choisir l’ordre dans lequel lire les chapitres. Option valable mais déconseillée lors du premier match. Vous pouvez également modifier la taille de la police, ce qui est essentiel dans ce type de jeux. Enfin, je dois mentionner que le jeu a un “mode multijoueur” qui, selon lui, consiste en une activité similaire aux spectacles de certains musées et espaces culturels: jouez jusqu’à ce que vous trouviez quelque chose qui vous rappelle quelqu’un d’autre dans la salle et passez la commande à cette personne sans donner d’explications. Une déclaration d’intention.