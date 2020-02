Analyse de Kofi Quest Alpha MOD pour PC

La comédie et les jeux vidéo sont des genres qui parviennent rarement à se serrer la main et à marcher vers les compositions. Cependant, Kofi Quest: Alpha MOD a réussi à me séduire avec un mélange de jeux de rôle en temps réel et de genres de stratégie qui, bien qu’il ait ses défauts, parvient à divertir grâce à un bombardement constant de nouvelles situations à l’écran.

En 2014, Kofi, une série Web produite par YouTube, a commencé à diffuser sur YouTube Studio Loftur qui raconte la vie d’un personnage de jeu vidéo dans le style de World of Warcraft et comment son personnage vague et inadapté le conduit à être un paria dans le jeu. La série se vante de grandes doses d’humour gamer, quelque chose que ce titre financé par la plateforme Kickstarter parvient à transmettre encore mieux si possible, en l’accompagnant d’un gameplay basé sur un popurr de genres. Et il a réussi à me garder accro tout au long de l’aventure même si, parfois, il est naufragé dans cette immense mer de mécanique à laquelle le studio n’a pas réussi à obtenir tout le jus, même quand j’ai apprécié, j’ai laissé un arrière-goût amer. Parce que vous savez qu’avec un peu plus d’argent vous auriez pu boucler le résultat final d’une expérience qui, dès son lancement sur Steam le 28 janvier, dépasse de loin tout ce que l’on voit dans sa série animée.

Le point fort de Kofi Quest: Alpha MOD réside dans ses personnages, des hippies de ce que l’on retrouve dans les différents produits de divertissement numérique. Bordant toujours la ligne de l’étirement et de la bande dessinée, le jeu et la série se distinguent en faisant de l’humour avec bon goût, sans tomber dans l’utilisation de tabliers inutiles ou de mauvais mots d’autres productions comparables comme, par exemple, South Park. C’est précisément dans ce bon sens de l’humour que j’ai trouvé la motivation nécessaire pour avancer plus de 15 heures que le jeu a dans sa campagne principale, ce qui m’a beaucoup surpris et plus si l’on tient compte du fait que le total de ses 26 chapitres dans sa web série ne dépasse en aucun cas les 3 heures de durée réunies. Cela donne une bonne idée de l’effort que Jess Garca Ferrer et son équipe ont réalisé, créant une histoire cohérente et pleine de rebondissements qui, sans être un spectacle d’originalité, maintient l’intérêt du début à la fin.

Avec cette prémisse, le titre propose un mélange de genres quelque peu catholiques à ses débuts qui, à la fin du premier trimestre de l’aventure, découvre des éléments intelligents qui me chagrinent de ne pas avoir été exploités davantage. Dans le rôle de Kofi capitaines à un groupe de mercebinaries (comme les héros sont appelés dans le jeu) auxquels plus d’unités seront ajoutées pendant l’aventure. À ses débuts, il est présenté comme un RTS, car vous recrutez des alliés jusqu’à un maximum de 25 pour les envoyer au combat. Ici, vous pouvez appeler davantage en fonction d’un compteur de motivation rempli avec chaque nouvel ennemi vaincu.

Sans aucun doute, c’est la technique la plus lâche de tout le jeu. J’ai trop manqué la possibilité d’exécuter une pause tactique, et plus encore lorsque le titre veut vous donner la possibilité de poser vos combats d’un point de vue stratégique, il vous invite à explorer les scénarios au préalable et à planifier les étapes à suivre. Cependant, tout cela va au badge au moment où vous entrez en combat, les unités sont emballées, les scénarios sont trop étroits et il est difficile de maintenir l’ordre Une fois le combat commencé. Vous avez vraiment peu de sens d’un contrôle authentique sur votre équipement.

Les scénarios ont une bonne quantité de chemins alternatifs pour se perdre et trouver des missions secondaires.

Comme je l’ai dit, je suis désolé que certaines techniques de Kofi Quest: Alpha MOD ne soient plus exploitées car une grande partie des unités que vous recrutez ont compétences spéciales cela sera nécessaire pour pouvoir avancer à travers les différents scénarios du jeu. Activez ou désactivez les mécanismes, creusez des trous dans le sol, téléportez-vous, nagez, absorbez l’énergie et d’autres techniques sont présentées au fur et à mesure. En fait, à la fin de l’aventure, nous en avons tellement qu’il est difficile de se souvenir de tout ce qu’il y a, et c’est là que nous aurions pu faire un meilleur travail. Le jeu est timide quand il s’agit d’exploiter l’utilisation de ces compétences. Il y a peu de fois où il ose les mélanger ou les exploiter en vous défiant à travers ses scénarios comme le ferait un Zelda classique (titre auquel il sert d’inspiration surtout dans son aspect le plus axé sur les rôles). Parfois, certaines de ces compétences que je n’ai utilisées qu’une seule fois pour oublier plus tard que je les avais et le cas est que, déjà dans sa dernière partie, le jeu montre qu’il est conscient de son existence et ose dans son dernier donjon pour vous faire réfléchir , que vous devez arrêter, que vous gérez vos ressources et combinez vos compétences. Le dommage est que vous devez attendre la fin pour voir cela au lieu de profiter de toute l’expérience. Jusqu’à ce moment précis, nous devons respecter la façon dont ces techniques servent à maintenir gameplay frais et vivant à tout moment, mettant sur la table de nouvelles choses à faire en recourant à la surprise et à l’intérêt pour les nouveaux moteurs inépuisables tout au long de l’aventure.

Comme la série, Kofi Quest: Alpha MOD fait un humour de bon goût, sans tomber dans l’utilisation de tabliers inutiles ou de mauvais motsCertains personnages importants jouent le rôle de capitaine. La plupart d’entre eux seront connus de ceux qui ont vu la série Web et qui attaques ou invocations spéciales qui peut être exécuté pendant le combat, c’est quelque chose que le jeu explore plus en profondeur dans certaines sections dans lesquelles vous ne pouvez pas invoquer des unités alliées comme vous le souhaitez. Dans ces sections, le programme se tourne vers le genre de RPG d’action montrant une autre plus de ses facettes dans le jouable. En plus de ce mélange de genres, Kofi Quest: Alpha MOD étend ses missions principales avec certaines secondaires des plus “trol” et ils ont toujours réussi à me faire sourire, car ils ont fait leurs différents mini-jeux et jeux vidéo que nous trouverons .

Pour vendre nos articles nous devrons négocier le prix, attention à ne pas se préparer.

Le sort du jeu est en jeuDans cet effort que le titre fait pour offrir à tout moment la plus grande variété possible, il se démarque avant tout grande diversité d’unités ennemies. Chacun avec ses propres systèmes d’attaque (mais pas très élaborés) et une performance d’intelligence artificielle plus que appropriée pour le type d’expérience dont nous parlons. À ce répertoire de plus de 60 ennemis, s’ajoute le grand nombre d’objets que l’on peut trouver sur scène et acheter en magasin. Non seulement de l’équipement, mais aussi des potions de guérison ou de potentialisation, et certains éléments de mission. Cependant, le grand nombre d’objets que nous allons collecter rendra l’inventaire difficile et difficile à gérer à certains moments, surtout lorsque nous avons besoin d’utiliser des éléments de guérison au milieu du combat. Une commande d’accès rapide à certains éléments qui aurait rendu ces actions plus fluides aurait été formidable.

Les jeux vidéo sont toujours présents dans Kofi Quest: Alpha MOD.

Les scénarios sont présentés simplement dans une vue isométrique et avec une conception de grille dans laquelle le mouvement est totalement libre, pouvant zoomer et dézoomer librement sur la caméra. Cependant, parfois ils sont trop étroits et j’ai souvent été obligé de redémarrer mon jeu car mon personnage principal à cette époque est tombé dans le vide poussé par ses compagnons. Aussi il y a un ami du feu, de sorte que les flèches ou les sorts des alliés atteignent d’autres personnages, quelque chose qui peut être drôle au début, car ils sont accompagnés d’un clic ou d’un pulla entre les deux, mais cela, après un certain temps et vu à quel point cela peut être déroutant tourner le système de combat, il m’a un peu exaspéré.

Quant à sa section graphique, le jeu évolue grâce au moteur Unity verstil, avec un style dessiné qui cloue celui utilisé dans votre web série. J’avais l’impression d’être complètement immergé dans l’un de ses chapitres, quelque chose qui n’aurait pas été possible sans le excellent travail de doublage qui a eu le titre. Complètement en espagnol Dans ses textes et voix, le jeu a les mêmes acteurs qui sont chargés de donner vie à la web série. Cela peut vraiment sembler une petite chose si vous ne tenez pas compte de l’énorme quantité de lignes de dialogue que contient le titre et qui, en plus, a également été prise en anglais. Tout un effort qui, ajusté au budget du jeu dans ses campagnes de mécénat me semble titanesque. De plus, au cours de l’aventure, différentes compositions sonores évoluent à partir du thème principal de la série et accompagnent parfaitement tous les moments de l’aventure.