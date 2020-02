Analyse de la boucle enragée – Nintendo Switch. Le loup arrive!

S’il est vrai qu’en Espagne, les jeux vidéo de sport et les jeux de tir ont tendance à prédominer, le catalogue des genres qui composent ce monde est beaucoup plus large. Les franchises qui étaient auparavant ignorées par la majorité, font maintenant du bruit, devenant ainsi de plus en plus courantes pour voir des cas comme Persona 5 The Royal, dans lequel les développeurs misent de l’argent pour augmenter le nombre de langues disponibles. La Bibliothèque nationale prend enfin en considération l’industrie que nous aimons tant et la conviction que cette forme de culture n’est réservée qu’aux cinglés se trouve déjà sur des sols éloignés, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Pour donner un exemple: avez-vous déjà joué un «Visual Novel»? La barrière de Shakespeare peut parfois faire peur et l’éditeur de ce texte, sans aller plus loin, peut compter sur les mains du nombre de personnes qu’il connaît qui donnent une chance à ces pseudo-livres. Il est indéniable que le manque d’espagnol pousse les gens à tourner le dos à de grandes œuvres, dont les traductions sont impossibles à payer compte tenu des énormes quantités de texte que l’on voit ici et du peu d’argent qu’elles génèrent. Tout au long de cette écriture nous analyserons une proposition KEMCO qui porte précisément cette croix, Boucle enragée

La technique classique «essai et erreur»

Le cours des vagues nous met dans la peau de Haruaki Fusaishi, un garçon de 24 ans qui, après avoir rompu avec sa petite amie, décide de noyer ses chagrins en conduisant sa moto et en voyageant sans cap fixe. De cette façon, l’attendu s’est produit, il a été perdu. Après avoir erré avec son véhicule pendant des heures, il trouve un établissement au milieu de nulle part, qui est dirigé par un employé de magasin boudeur. Malgré cela, Haruaki ne pouvait ignorer son épuisement et laisser passer l’occasion de s’approvisionner et de demander à la femme des instructions pour rester quelque part. Après avoir insisté un moment et grondé des dents, elle lui a parlé de deux endroits, une à deux heures de route et un autre seulement une demi-heure. Bien que cet emplacement n’apparaisse pas sur la carte, la fatigue a décidé pour lui.

Les indications n’étaient pas tout à fait exactes et l’endroit n’était pas dans les meilleures conditions pour y circuler, ce qui a provoqué un accident qui n’a pas tué ni gravement blessé le jeune homme, mais a laissé la moto inutilisable. Déterminé à trouver un logement par ses propres moyens, il a choisi de marcher jusqu’à ce qu’il tombe sur une lanterne au bord d’une rivière et peu après avec son propriétaire, une jeune fille de 21 ans nommée Chiemi Serizawa. Ceci, dans un acte de gentillesse, vous conduit à Yasumizu, un règlement avec une religion et des coutumes très uniques, dans lequel la mort se cache à tout moment lors d’occasions spéciales …

Nous n’entrons pas dans les détails, car vider l’argument dans ce genre de jeux vidéo est un crime, nous allons donc expliquer superficiellement ce qui suit. Il est à noter que dans une certaine mesure, ils ont été inspirés par le jeu de cartes français “Loups-Garous de Thiercelieux” (connu en Espagne sous le nom de “Loups-garous de Castronegro”). D’un autre côté, avez-vous regardé l’anime «Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu»? Eh bien, Haruaki découvre qu’il a un pouvoir extravagant, celui de reprendre vie après la mort. L’inconvénient est qu’il ne monte pas instantanément, Remontez dans le temps. D’où vient ce pouvoir commode? Pouvons-nous éviter la mort des autres? Échapper à cet enfer en boucle est-il même une possibilité?

Les «essais et erreurs» définissent parfaitement comment les choses progressent, car notre protagoniste meurt beaucoup, peut-être même trop. Mais À chaque décès, obtenez quelque chose de très précieux: des informations. Grâce à elle, elle est en mesure de prendre différentes décisions pour tenter d’atteindre un avenir meilleur. Si vous vous concentrez sur les routes principales, Raging Loop offre plus de 50 heures de lecture. Qui tirent sur tout ce que vous pouvez théoriser un peu, essayez de voir leur 26 finales, jouer les cinq histoires supplémentaires dans la section “EXTRA” ou explorer les “scènes de révélation”. Quelles sont les “scènes de révélation”? Ce sont de nouveaux dialogues qui, indiquant leur présence avec une étoile qui devient rouge après y avoir accédé depuis le “Scénario”, sont ajoutés après avoir terminé le jeu pour la première fois si vous avez activé le «Mode révélation». Ces ajouts se distinguent par un cadre rouge assez remarquable et sont utiles pour combler les trous dans le script, découvrir de nouvelles données et même connaître les pensées qui amènent d’autres personnages à effectuer certaines actions. Soit dit en passant, en plus de ce qui précède, atteindre “True Ending” déverrouille la possibilité d’écouter la bande sonore, de regarder l’ouverture et la fin de manière illimitée et des messages spéciaux du seiyuus.

Quant à la qualité de ce qui est raconté, ce travail est celui qui s’échappe avec une note, il y a de bons rebondissements et le protagoniste est intéressant au moins. Malgré les circonstances, il garde toujours les pieds sur terre et grâce à son attitude particulière il crée des situations de comédie sporadiques, qui sont assez bonnes pour soulager la charge émotionnelle que le terreur psychologique que ce jeu vidéo montre. Bien sûr, la fin ne nous a pas convaincus et il y a des conversations dans lesquelles elles s’approfondissent trop dans le folklore ou dans les compositions de mots en kanji un peu compliquées à digérer. Quoi qu’il en soit, même dans le plus joli champ, il y a des mauvaises herbes. L’un d’eux est qu’il utilise parfois un anglais un peu complexe, ce qui rend difficile pour une personne qui n’est pas impliquée dans le sujet de profiter pleinement de la lecture.

Jouer entre des lignes de texte

Loin de ce que beaucoup pensent, jouer des romans visuels ne consiste pas simplement à appuyer sur le “A”. Ils nous obligent généralement à penser à nos actions et cela se voit surtout quand ce n’est pas un «Roman cinétique» (Les VN qui n’ont pas d’autres itinéraires ou décisions à prendre sont appelés ainsi). Raging Loop soulève deux options lors de sa traversée: par des commandes traditionnelles ou avec l’écran tactile. Quel est le meilleur choix? Aucun n’a moins d’options que l’autre. Étant donné que les commandes tactiles sont parfaitement implémentées, nous pensons que la chose la plus sensée est d’utiliser l’écran et de connecter certains casques à l’hybride pour éviter de perdre l’ambiance avec le bruit d’appuyer sur les boutons.

Qu’est ce que l’on peut faire? Enregistrez et chargez le jeu à tout moment. Ignorez les textes jusqu’au prochain processus décisionnel, faites-les passer rapidement ou automatiquement à l’écran (à un rythme de lecture normal) et masquez les cases où ils se trouvent. Il est également possible d’accéder à un «Journal» pour revoir les conversations ou les pensées passées avec confort. Nous avons également «Graphique de scénario» qui vous permet de naviguer entre les différents blocs dans lesquels le jeu est divisé. Chaque fois que nous mourons, nous revenons au début, donc ce menu est crucial pour profiter du travail de KEMCO sans avoir à le répéter encore et encore. Il va sans dire que grâce au “Scenario Chart”, ceux qui souhaitent voir les 26 derniers n’ont pas besoin de redémarrer l’intégralité du jeu ou d’utiliser 20 emplacements de sauvegarde, ils ne devraient retourner qu’aux endroits d’où proviennent les bifurcations.

Remarque: Il existe une option conçue pour les créateurs de contenu qui, si elle est activée, amène un mouton curieux à leur donner une touche afin qu’ils n’enregistrent pas plus que le compte.

Au paragraphe précédent, il est nécessaire d’ajouter le «Liste des clés», une liste qui répertorie les “clés” que nous avons déverrouillées et donne des informations à leur sujet. Qu’est-ce qu’une “clé”? Bref, c’est le informations clés que Haruaki Fusaishi réalise, dans la plupart des cas, après sa mort. Ces données débloquent d’autres options que nous devons explorer afin d’atteindre l’avenir que le protagoniste veut. En parlant d’options, nous n’avons pas encore commenté que le menu dédié à celles-ci permet au joueur de masquer les boutons, d’augmenter la vitesse à laquelle les mots apparaissent, de modifier la transparence du pack et de régler le volume des caractères, de la musique et des effets sonores de façon individuelle

L’art ne doit pas se cacher derrière le brouillard

Nous sommes confrontés à l’un de ces cas où la prudence ne rend pas le travail une faveur. S’il est vrai que les textes ne se coupent pas les cheveux lors de la description des corps étrangers, les développeurs ont choisi d’utiliser Des silhouettes au lieu d’illustrations explicites. On imagine qu’ils l’ont fait dans le but d’éviter le «PEGI 18», mais il est indéniable qu’il réduit l’impact qui est susceptible de provoquer un décès. Attention, cela ne signifie pas qu’ils interrompent la plongée ou qu’ils sont mauvais, juste que, nous avons besoin de plus de détails dans ces situations cruciales. Laissant de côté la zone de Gore et que nous aurions aimé voir un plus grand nombre de dessins, les autres illustrations utilisent avec fierté le talent de leur auteur. On ne peut guère dire de la présentation générale qu’elle ne se voit pas à l’œil nu, suivre le style classique du genre: un pack dans lequel se trouvent les textes, les illustrations d’arrière-plan et les images statiques qui se chevauchent et qui changent leurs expressions et positions en fonction du contexte. Le brouillard est un élément distinctif qui est fréquent et joue un rôle pertinent dans la proposition KEMCO.

Lorsque nous parlons de la section sonore de Raging Loop, nous avons des sentiments mitigés. La bande son est bonne, car en plus de couvrir correctement le grand nombre de situations qui surviennent tout au long de cette mésaventure, il y a quelques pièces qui nous ont agréablement surpris en pouvant maximiser certains points chargés de grossièreté. D’autre part, il y a les interprétations du seiyuus: le doublage en tant que tel mérite des applaudissements et cela aide beaucoup les gens à devenir accro. Quels revers y a-t-il alors? On en trouve deux dans ce domaine, le premier est typique que lorsque la musique ou l’effet sonore “X” arrive en fin de piste, il s’arrête quelques secondes puis redémarre. Le deuxième problème est plus remarquable, car nous remarquons quelque chose d’étrange dans les qualités des audios. La grande majorité du temps, une telle qualité est irréprochable, mais parfois certaines lignes de dialogue sont entendues beaucoup moins clairement sans se souvenir, comme s’ils avaient été enregistrés avec un microphone différent des autres.

Boucle déchaînée – Dans la bouche du loup

En bref, Raging Loop est un “roman visuel” de terreur psychologique développé par KEMCO, qui suit les scripts des amphibiens. Sa prémisse a pour noyau Yasumizu, une colonie qui n’apparaît pas sur les cartes, qui a une religion et des coutumes très uniques. Notre malheureux protagoniste, Haruaki Fusaishi, doit utiliser son nouveau pouvoir de “bouclage” (ressusciter dans le passé) pour essayer de sortir vivant, enfin … après le brouillard que les loups cachent. Êtes-vous prêt à affronter les dangers qui se cachent ici? Si c’est le cas, vous venez de tomber sur un roman visuel qui en vaut la peine.

Nous avons analysé Raging Loop grâce à une copie numérique fournie par Meridiem Games. Version analysée: 1.0.0

Un jeu plein de loups en vêtements de mouton

Raging Loop est un roman visuel de terreur psychologique dans lequel le protagoniste doit ressusciter encore et encore pour essayer de s’échapper d’un endroit avec une religion et des coutumes très particulières. Vaut la peine? Si vous n’avez pas peur du surnaturel ou de l’anglais … jetez-vous dans la tête!

PROS

Son histoire est intéressante et bien prise

Le doublage, même sans les fameux seiyuus, est remarquable

Bien qu’il nous manque un plus grand nombre de dessins, artistiquement parlant, c’est tout à fait la taille

Il est intuitif et permet au joueur de voir toutes les fins sans avoir à utiliser plusieurs emplacements de sauvegarde

CONS

Il y a certains moments très spécifiques dans lesquels le texte devient un peu fastidieux d’approfondir trop dans le folklore ou dans la formation des mots avec le kanji

Parfois, il utilise un anglais complexe qui rend difficile pour tout le monde de lui donner une chance

Il y a quelques problèmes mineurs dans la section son

