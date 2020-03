Analyse de la connexion des vitamines – Nintendo Switch. Patrouille pathogène!

Avec le recul, la première chose qui m’est venue à l’esprit après un premier regard sur un tel projet de vitamines a été des souvenirs très spécifiques de ma tendre enfance, et plus précisément de ma sainte mère. Et je n’oublierai jamais certaines de ses phrases les plus mythiques … parmi lesquelles, sans aucun doute, “buvez le jus d’orange avant que les vitamines ne s’évaporent!” Il est sur le podium. Et depuis lors, en tant que bon fils que je suis, je l’ai toujours écouté. Par conséquent, je me suis jeté tête baissée Connexion de vitamine, une proposition originale et curieuse axée sur la coopération et qui, précisément, est le résultat de la coopération entre le développeur américain WayForward et le distributeur, basé en Caroline du Nord, Limited run Games. Êtes-vous prêt à affronter cette aventure particulière et étonnante conçue exclusivement pour Nintendo Switch?, Inside virus …! Je dis … à l’intérieur analyse!

Docteur, docteur … ma gorge me fait mal!

Vitamin Connection nous met sur la peau, ou plutôt dans la capsule, de Vita-Boy et Mina-Girl (mes dix aux écrivains). Deux antiviraux aux commandes d’une capsule qui est entrée dans une famille malade, les Sables, au milieu d’une invasion pathogène. Sans aucun doute, l’argument post-apocavirique ne sert ici que de fil conducteur, une simple excuse pour développer la proposition jouable qui nous est présentée sous nos yeux incrédules. Et cet argument montre clairement dès la première minute que nous sommes confrontés à un titre unique qui déborde de personnalité sur les 4 côtés.

La proposition qui nous a été proposée a été créé une réflexion uniquement et exclusivement sur les possibilités de l’hybride, et ça se voit. Je dois admettre que, du moins au début, il me vient à l’esprit, à titre de comparaison, les Snipperclips. Cependant, Vitamin Connection va encore plus loin. Les bactéries, les virus et les micro-organismes pervers ont repris différentes parties vitales et notre travail n’est autre que le nettoyage, le nettoyage et le nettoyage. Comment?, Facile, voyager à l’intérieur du corps de chacun des protagonistes (humains, animaux ou …) pour soigner leurs différents maux (vous pouvez vous reposer le plus inquiet, car tout cela est recréé de manière colorée et vraiment amusante ). Chaque niveau correspond, ici, à un membre différent de la famille Sable (animal de compagnie et autre surprise inclus) étant le premier une sorte de tutoriel, pour se familiariser avec l’approche jouable et ses différentes mécaniques, dans laquelle c’est notre tour demandez à l’un des enfants de la maison d’arriver à l’heure pour leur voyage avec l’école (oui, celui qu’ils ont annulé en raison d’un coronavirus).

Virus porteur … du plaisir asymétrique!

Comme vous pouvez le lire, La proposition jouable de connexion de vitamines est aussi simple qu’addictive, nous permettant de prendre le contrôle de Vita-Boy et Mina-Girl, copilotes d’un vaisseau microscopique en forme de capsule, dont la mission n’est autre que de défendre la famille Sable d’une invasion pathogène. À ce stade, et avant d’entrer dans sa mécanique curieuse, il convient de renommer un aspect qui fait partie de son essence … ses différentes «façons de jouer». Et c’est qu’en plus du jeu solo, qui est toujours amusant, où Vitamin Connection se connecte vraiment, vaut la redondance, avec nous c’est dans son mode coopératif local asymétrique. Une manière dont chaque joueur en a fini avec un Joy-Con pour combattre main, pied, bouche … côte à côte contre la menace virale. Si tout dépend de la capacité d’un seul joueur, en mode multijoueur, la tâche est partagée. Et c’est que si un joueur gère les tirs (appelons-le faisceau de vitamines) et le mouvement du navire lui-même, l’autre est responsable de la rotation de la capsule. De plus, chaque joueur peut augmenter le rythme du jeu (jusqu’à 2X), en évitant d’entrer en collision avec les murs afin de ne pas perdre la vie. La vie que, tout compte fait en passant, nous pouvons récupérer en recueillant divers points lumineux cachés dans les parois des différentes cavités à travers lesquelles nous circulons.

Comme vous pouvez l’imaginer, l’expérience coopérative asymétrique la synchronisation entre les joueurs est cruciale pour atteindre un bon port (ou organe), ce qui nous incite d’ailleurs à partager moments vraiment hilarants à travers les différents environnements labyrinthiques pour lesquels nous avons essaimé. Des environnements dans lesquels nous avons peut-être même trouvé un allié surprenant (le toucher de l’humour est garanti). Pour aggraver les choses, nous avons déjà souligné que ce titre a été conçu exclusivement pour Nintendo Switch en pensant à ses différentes possibilités, au cours de notre voyage vital, nous utilisons des outils tels que Vibration HD ou le, à de nombreuses reprises, injurié Caméra infrarouge.

Vitamin Connection présente deux mécaniques bien différenciées dans chaque niveau. D’une part, nous devons aller de l’avant et explorer à travers le corps de notre invité humain à la recherche de zones infectées (en utilisant les différents outils à notre disposition). D’autre part, nous trouvons certains moments, qui coïncident avec l’arrivée aux différents organes affectés, dans lesquels le cours normal de l’aventure cède la place à différents mini-jeux qui font plaisir / immersion garantis. Ces mécaniques, allant des tests de danse aux jeux de balle, malgré le côté explorateur, donnent à l’ensemble une variété et nous font mettre à l’épreuve nos réflexes et notre coordination. Sans parler des rires qu’ils génèrent! Ces jeux peuvent également être joués séparément du menu principal, ce qui nous permet de profiter d’un plaisir rapide et simple. Si nous prenons en compte que chaque niveau peut durer environ 25-30 minutes, et que le système de sauvegarde à mi-chemin peut conduire à effacer notre progression par erreur, c’est une bonne option pour les parties rapides. Enfin, il convient de souligner que, bien souvent, nous sommes confrontés à l’obligation de retour sur notre étapes après avoir terminé le dernier mini-jeu. Quelque chose qui, honnêtement, affecte négativement le rythme de jeu.

À première vue, il peut sembler que nous sommes confrontés à une proposition simpliste, axée sur la coopération et dans le seul but de rire. Rien n’est plus éloigné de la réalité, et c’est du tutoriel lui-même, à ce moment-là, nous sommes présentés avec les principaux mécanique du jeu (mouvement, rotation, faisceau de vitamines, crochet, etc.), il est clair que nous devrons utilisation intelligente de tous, et le labyrinthique en même temps que la conception intelligente des niveaux en donne bonne foi, pour sortir de notre travail de désinfectant. La capacité de couper les fibres qui apparaissent lorsque nous tournons le navire jusqu’à ce que sa couleur corresponde à celle de la fibre elle-même ou la nécessité d’obtenir de nouveaux gadgets pour faire face aux différents défis / ennemis sont des exemples vraiment clarifiants à cet égard.

La proposition offerte par Vitamin Connection est aussi curieuse que les alocodos sont ses mini-jeux

Récolter des corps d’art

La même chose se produit avec la section artistique qu’avec le reste du titre. Vitamin Connection cache bien plus qu’il n’y paraît. D’un côté, graphiquement on trouve un titre de style de bande dessinée (incarné à la fois dans la famille Sable et les “agents envahisseurs”) assez colorés, dont les scènes d’introduction sont aussi surprenantes que curieuses. Et c’est que ses niveaux labyrinthiques et saisissants ne cachent à aucun moment une approche dont la mission n’est autre que de représenter le corps humain de manière totalement décontractée et ludique. De l’autre, un grand BSO dont les voix (en anglais avec sous-titres espagnols) sont de haut niveau, apportant une touche hilarante, et dont mélodies folles Ils sont purement japonais. Et oui, son rythme accroche du début à la fin!

Quelque chose qui est généralement attribué à ce type de jeux est son courte durée. Malheureusement, Vitamin Connection n’est pas l’exception qui confirme la règle. Il est vrai qu’après avoir terminé les différents niveaux, leurs mini-jeux finaux sont débloqués, afin de pouvoir les jouer à tout moment, que leurs quelques pics de difficulté peuvent nous coincer à certains moments, et qu’après avoir terminé le premier tour nous avons un mode New Game + avec de nouveaux défis. Cependant, si l’on tient compte du fait que ses différents niveaux (correspondant à chaque membre de la famille Sable) peuvent être dépassés en 25 ou 30 minutes, la chose semble insuffisante. Pour plus d’inri le backtracking continu parvient à allonger un peu plus l’aventure, mais basé sur la rupture du rythme, puisque nous faire continuellement revenir sur nos pas peut devenir monotone.

Sa section artistique et ses touches d’humour se complètent parfaitement

Connexion de vitamines – Nintendo Switch. Jamais une invasion virale n’a été aussi amusante

Vitamin Connection est une proposition amusante qui cache bien plus qu’il ne le montre à l’œil nu. Son style visuel, avec une touche de dessin animé marqué, parvient à tomber amoureux en ce moment, et son merveilleux en même temps que le curieux BSO (funky-japonais) parvient à finir de façonner l’emballage d’un produit qui, comme nous l’avons déjà commenté ci-dessus, va beaucoup plus loin là-bas Et bien que sa base artistique soit vraiment délicieuse, c’est dans sa mécanique, dans laquelle les mini-jeux adhèrent aussi naturellement que nécessaire, où il parvient à exploiter tout son potentiel. Un titre qui, bien qu’il soit apprécié seul, est clairement orienté vers une coopération asymétrique entre deux joueurs, nous offrant des moments vraiment amusants ici. Le fait qu’elle ait été augmentée en tenant compte uniquement et exclusivement de Nintendo Switch, exploitant toutes les fonctionnalités du Joy-Con, n’est rien de plus que la cerise sur un délicieux gâteau. Au revers de la médaille, nous sommes face à une proposition qui semble courte. La nécessité de prendre du recul sur nos pas n’aide pas, voyant le propre rythme du jeu plein de ressentiment dans ces moments.

Nous avons analysé Vitamin Connection grâce à un code numérique fourni par WayForward. Version analysée: 1.0.0

Jamais une invasion virale n’a été aussi amusante

Vitamin Connection est un titre hilarant dont la proposition jouable curieuse parvient à tester toutes nos compétences. A cela s’ajoute une section visuelle et sonore qui s’accroche dès la première minute. Un jeu créé par et pour Nintendo Switch qui, étant jouable seul, est dans le domaine coopératif où il parvient à exploiter tout son potentiel … antiviral!

PROS

Ameno seul, hilarant et varié en compagnie

Sa finition artistique, sonore et visuelle

Il nous teste constamment et le fait en comprimant les possibilités de l’hybride

CONS

Malgré les extras … ça semble court

La nécessité de revenir sur nos pas (backtracking) brise le rythme de jeu

Seuls certains pics de difficulté sont accentués

