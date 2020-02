Analyse de l’emblème du feu: trois maisons

Fire Emblem: Trois maisons Il a été mis en vente le 26 juillet 2019 pour Nintendo Switch, et depuis lors, nous avons pu visiter les nombreuses salles du monastère Garreg Mach, situé en plein centre du continent de Fódlan. Cependant, à plusieurs mètres en dessous de cet endroit se trouve l’Abîme, une zone où tous ceux qui ont été rejetés par la surface se rencontrent, et où l’intrigue de «Dans la bouche du loup“, Une histoire supplémentaire qui arrive maintenant dans le cadre du Pass Expansion. De cette manière, Systèmes intelligents et Koei Tecmo profitez de ce contenu supplémentaire pour nous présenter le classe secrète des Silver Wolves, mais aussi de proposer un développement totalement différent de ce que nous avons déjà vu dans les autres intrigues principales de ce titre qui implique l’atterrissage de cette longue saga dans la console hybride du Great N.

Nous entrons dans la bouche du loup

Cette histoire supplémentaire de Fire Emblem: Three Houses se déroule dans les Abysses, une nouvelle zone complètement explorable qui est située dans les profondeurs de la terre, juste en dessous du grand monastère de Garreg Mach. Ainsi, cet endroit est habité par des gens qui, pour une raison quelconque, sont obligés de se cacher, et leur défense est principalement responsable de la classe secrète des Silver Wolves, formée par 4 anciens élèves de l’académie militaire: Yuri, Hapi, Constance et Balthus.

De plus, si nous parlons du moment où ce contenu supplémentaire est intégré, il faut dire que tout commence lorsque Byleth, Edelgard, Dimitri, Claude, Ashe, Hilda et Linhardt poursuivent un malfaiteur qui entre dans un tunnel juste après avoir eu 2 lunes se sont écoulées depuis que l’enseignant est devenu l’enseignant de l’une des trois maisons. Cependant, ils sont bientôt pris en embuscade par les Silver Wolves et commence ainsi une intrigue qui vise à développer l’histoire de ces nouveaux personnages, mais approfondit également quelque chose de plus dans le passé de Byleth. À la naissance, plus précisément.

Il convient toutefois de préciser que cette histoire supplémentaire est autoconclusive, puisque dans les autres voies aucune modification n’a été apportée qui indique que les protagonistes ont eu ces expériences. En fait, l’un des contenus supplémentaires qui sont ajoutés au jeu de base une fois l’histoire des Silver Wolves terminée est l’exploration gratuite de la zone des Abysses et, si nous y descendons, nous pouvons voir comment les membres de cette maison ne savent même pas à Byleth, donc tout reste à la fin comme si cela ne s’était pas produit. Alors, quel est l’intérêt (au niveau de l’intrigue) d’ajouter une histoire qui au final ne s’intègre pas complètement avec l’histoire principale du continent de Fódlan? Eh bien, tout simplement servir de présentation pour le contenu jouable qui est ensuite ajouté à notre jeu principal. En fait, une fois que nous descendons dans les Abysses sur les routes principales, nous pouvons vérifier que nous avons maintenant un grand nombre de nouvelles missions (qui sont débloquées à l’aide de points prestigieux), avec un autel païen qui nous permet d’obtenir des points de prestige supplémentaires et avec la possibilité que les Silver Wolves rejoignent les Black Eagles, les Blue Lions ou les Golden Deer.

Même gameplay, mais avec des règles totalement différentes

S’il est vrai que dans “Dans la bouche du loup” nous continuons avec la même base du combat tactiques, la vérité est que ces ils sont conçus d’une manière totalement différente. Pour commencer, nous devons clarifier comment nous avons seulement un total de 11 personnages jouables (plus un supplémentaire pour un chapitre spécifique) et que nous ne pouvons pas choisir librement les classes auxquelles ils jouent, car c’est le jeu lui-même qui limite les classes pour eux. De plus, nous n’avons pas un accès illimité à l’argent et aux différentes ressources, de sorte que nous ne pourrons peut-être pas obtenir autant d’armes et d’objets que nous le souhaiterions. Et pourquoi tout cela se produit-il? Parce que ce contenu est conçu pour que les combats soient plus proches de «puzzles» que nous devons surmonter avec les quelques ressources dont nous disposons, car nous avons même des conditions spéciales de victoire et de défaite (par exemple, dans l’un des les cartes ne peuvent pas mourir d’une seule unité et nous devons traverser plusieurs zones avec tous les personnages dans un nombre fixe de tours). Étant donné que l’Abyss est un endroit où de nombreuses ressources ne sont pas obtenues, les joueurs ne peuvent pas accéder à tout ce qui leur faciliterait la vie (dans le jeu).

De plus, nous n’avons pas de système de progression basé sur un calendrier, et entre carte et carte, nous pouvons explorer les Abysses librement. Cependant, cette exploration se limite à la recherche d’informations supplémentaires, car la seule chose que nous pouvons faire dans ces segments est de parler aux personnages, d’accéder aux différents magasins et de ramasser un autre objet comparable que certains passants avaient perdu.

De cette façon, il faut dire que ce contenu supplémentaire, qui a une durée d’environ 8 à 10 heures, est conçu pour que les utilisateurs accèdent une fois qu’ils ont terminé au moins l’un des itinéraires proposés par le jeu principal, car, bien qu’il présente deux difficultés et avec l’option que nos unités renaissent, sa mécanique rend plus complexe sa progression. En fait, puisque nous avons déjà dit qu’il y a beaucoup de contenu que nous débloquons une fois que nous l’avons terminé, il est préférable de jouer une fois que nous avons terminé la première route, car de cette façon, nous pouvons accéder à tous ces nouveaux éléments le long des autres itinéraires restants.

Fire Emblem: Three Houses – Dans la bouche du loup – The Abyss garde quelques secrets

Dans “Dans la bouche du loup”, nous découvrons l’un des endroits les plus sombres de Fire Emblem: Three Houses, où ceux rejetés par la surface se réfugient. Bien que sa jouabilité, dans laquelle les ressources sont limitées et des cartes plus complexes nous soient proposées même dans sa plus simple difficulté, c’est son point fort, enfin son histoire donne l’impression d’être un soupir, puisque nous sommes arrivés à sa conclusion avant de le réaliser, et il ne finit pas de s’intégrer correctement avec le reste des itinéraires du jeu. Par conséquent, nous pouvons dire que cette histoire supplémentaire concerne la passerelle vers le contenu qui est ajouté à notre jeu principal, car elle nous permet de connaître l’environnement et les personnages des Silver Wolves grâce à une jouabilité qui est une bouffée d’air cool par rapport à ce qui a déjà été vu dans le jeu de base.

Nous avons analysé «Fire Emblem: Three Houses – In the mouth of the wolf» grâce à une copie numérique gracieuseté de Nintendo Spain. Version analysée: 1.2.0

La face cachée du monastère de Garreg Mach

“Dans la Boca del Lobo” nous permet d’étendre l’histoire de Fire Emblem: Three Houses, en plongeant dans les Abysses. Cependant, bien que son développement soit un peu court, nous avons une grande jouabilité qui nous fait profiter jusqu’à la dernière minute de leurs combats.

PROS

Une histoire intéressante qui élargit ce qui a déjà été vu dans le jeu principal

Un gameplay beaucoup plus difficile

Une grande quantité de nouveau contenu qui est ajouté à notre jeu principal une fois cette histoire terminée

CONS

L’histoire est peut-être trop courte et ne s’intègre pas complètement au jeu principal.

L’exploration des Abysses devient quelque peu anecdotique pendant ce contenu supplémentaire

