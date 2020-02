Analyse de l’hôpital Two Point pour Nintendo Switch

Construisez et gérez un hôpital tout en affrontant les maladies les plus folles dans ce jeu vidéo de stratégie amusant inspiré de l’hôpital thématique mystique. Vous vous souvenez de lui avec cario? Dans l’analyse du Two Point Hospital, vous découvrez qu’il s’agit d’un digne successeur, et s’adapte également bien aux consoles!

Depuis le même jour, il a été annoncé que je n’ai rien fait mais imaginez à quel point ce sera amusant de profiter du fantastique Hôpital de Two Point sur Nintendo Switch, où que j’aille!, et maintenant que je l’ai installé sur la console je ne peux pas être plus content de cette production de Sega. Le jeu s’adapte parfaitement aux circuits de la machine vous permettant construire et gérer votre propre hôpital avec un grand confort grâce à un système de contrôle qui répond bien et précisément à tous vos besoins. Je pense que c’était une crainte partagée par tous, car il n’est pas toujours facile de la réaliser quand on parle d’un jeu vidéo de stratégie comme celui-ci, dans lequel on n’arrête pas de construire, décorer et gérer mille et un détails différents pendant qu’on guérit le plus maladies folles et amusantes tu peux imaginer Comme dans le mystique Hôpital à thème Bullfrog!, qui est inspiré pour façonner un magnifique successeur spirituel.

Comme je vous l’ai dit dans l’analyse de Two Point Hospital sur PC, les heures volent une fois que vous commencez le jeu et continuez et continuez à jouer parce que rien n’est plus amusant et excitant que de tester de nouveaux traitements médicaux, d’inaugurer une nouvelle salle de prêtres, ou Mettre fin à une terrible épidémie qui fait que les gens deviennent monochromes. Des choses qui arrivent! Parce que dans ce jeu de gestion amusant tout peut arriver: Des fantômes qui tourmentent les patients, aux gens qui ont une casserole sur la tête, ceux qui croient Freddy Mercury et qui tourmentent tourmentent les oreilles des autres, ou ceux dont la tête est une ampoule. Et la meilleure chose à propos de l’hôpital Two Point, c’est qu’il sait toujours surprendre avec un défi fou qu’il mettra à l’épreuve vos compétences en gestion des crises de santé. Tu ne l’as pas joué sur PC? Ne manquez pas l’opportunité de jouer maintenant sur Xbox One, PS4 ou Nintendo Switch.

Le meilleur remède contre l’ennuiL’hôpital de Two Point joue le tour du nostalgie. Avez-vous joué au mémorable hôpital thématique? Ensuite, vous sourirez comme un enfant en rappelant son action! Mais si c’est la première fois que vous affrontez un jeu de ces caractéristiques, profitez-en de la même manière! Voilà à quel point ce titre Sega peut être drôle, qui a été franchement adapté aux consoles. Évidemment, le contrôle du clavier et de la souris est plus rapide et plus précis, mais l’ordinateur Studios à deux points Il a fait ses devoirs renouvellement de l’interface utilisateur de sorte que les seuls défis auxquels vous êtes confrontés sont ceux posés par la gestion de l’hôpital, et non ceux issus d’un mauvais système de contrôle. Et soyez pour les défis.

Two Point Hospital conserve tout le charme du jeu original sur PC dans son passage aux consolesTremblements de terre qui gâchent constamment l’équipement médical, vagues de chaleur qui poussent les patients à l’hôpital avec une humeur pire que d’habitude, ou urgences sanitaires que vous ne pouvez résoudre qu’avec des vaccins que vous n’aurez bien sûr pas assez. Comme il l’a dit, le Two Point Hospital sait surprendre encore et encore avec de nouveaux défis qui nous obligent à réfléchir rapidement bien gérer les ressources dont vous avez. Mais tout n’est pas argent ici. Oui, bien sûr, le meilleur équipement dont vous disposez, les meilleurs résultats que vous obtiendrez; Mais il ne sert à rien d’avoir la meilleure technologie si l’hôpital est alors un véritable labyrinthe. Les gens se perdent! Ou prenez trop de temps pour atteindre votre destination, qui pourrait bien être la salle de bain, vous laissant un joli cadeau dans le couloir.

Profiter à nouveau de Two Point Hospital, cette fois sur les consoles, a eu le même effet que lorsque je l’ai joué pour la première fois sur PC. Vous commencez et ne vous arrêtez pas!, Ce qui en dit long en faveur d’un jeu qui offre contenu restant afin que vous ayez toujours une bonne excuse pour continuer, atteignant le score maximum dans les différents hôpitaux qu’il met sous votre main. Dommage que il manque plus de missions spéciales, de ceux qui renversent tout et vous forcent à penser différemment que d’habitude. Des médecins sans formation? Une aluvine d’épidémies? Gérer un hôpital public? Ce sont des défis passionnants, et c’est la raison pour laquelle vous finissez par en vouloir plus. Cela ne signifie pas que vous n’allez pas vous amuser avec des missions normales.

La nouvelle interface utilisateur permet de jouer avec le contrôle n’est pas un problème dans un jeu avec ces caractéristiques, où vous devez contrôler tant de choses.

Concevoir votre propre hôpital est en soi une expérience des plus enrichissantesC’est pourquoi il était important que le contrôle réponde en mille merveilles. Et c’est le cas! En quelques minutes, vous vous sentiriez à l’aise de créer les nombreuses salles médicales à partir desquelles le jeu donne accès, pouvant même copier et coller des blocs entiers de sorte que la construction de l’hôpital est tout sauf un problème. L’hôpital Two Point dans les consoles s’engage à diviser les options de conception et de gestion en trois onglets – chambres, objets et personnel – à travers lesquels vous vous déplacez librement, sans entrer dans des hommes alambiqués. Même le gestion du temps Il se sent très à l’aise, car il suffit d’appuyer sur les bâtons pour suspendre l’action ou accélérer le rythme du jeu.

Nous avons effectué l’analyse en jouant sur Xbox One X et Nintendo Switch, et dans les deux cas Two Point Hospital ça marche parfaitement. Ce n’est que dans les moments où le jeu est sauvegardé frappe automatiquement un coup de fouet important, mais en général, il est vu et joué de manière fantastique tout en préservant intact tout le charme du jeu PC original. Mode portable de Switch? Une joie, qui dans mon cas est un grand point en sa faveur. Dommage que le jeu ne soit pas compatible avec la sauvegarde croisée, car il aurait été formidable de pouvoir continuer nos jeux PC, tout comme Divinity Original Sin 2 permet la sauvegarde croisée entre Switch et Steam. Un autre point en faveur de cette version des consoles est que arrive avec le DLC Bigfoot et Pebberley Island, ce qui signifie que vous avez plus de maladies et d’options de construction à portée de main que dans le jeu de base.

Un docteur s’il vous plait! Oh wow Il est peut-être temps d’appeler les fantômes.

Si vous préférez concevoir et gérer l’hôpital sans vous soucier de surmonter les missions, vous serez heureux de savoir qu’à la fin du mois de mars, la gratuité Mode bac à sable En plus du mode The Superbug Initiative, qui nous propose de collaborer avec d’autres fans pour enquêter et obtenir des récompenses spéciales. Toute excuse est bonne pour continuer à profiter de l’action de Two Point Hospital, un jeu qui, dans la lignée des séries d’animation comme Wallace & Gromit, se distingue par son design de personnage coloré et ses animations originales. C’est tellement amusant!, Que les heures passeront, et il n’y a pas de meilleur éloge pour un jeu avec ces caractéristiques.