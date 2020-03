Analyse de Murder by Numbers – Nintendo Switch. Picross des années 90

Quand j’ai vu pour la première fois Murder by Numbers sera annoncé sur Nintendo Switch, J’ai été très attiré par la proposition que je présentais. Une aventure policière située dans le Hollywood des années 90 où nous rencontrons un robot qui nous aide à enquêter sur les meurtres à travers des puzzles, plus précisément Picross. Être un amoureux du Picross en particulier et de tout ce qui contient un puzzle ou implique de tourner la noix de coco en général, ainsi que le roman noir, un jeu qui mélangeait les deux ne pouvait pas passer inaperçu pour moi, donc il a conduit à être responsable de ce que vous lisez en ce moment.

Développé par Médiatonique, Murder by Numbers a des noms aussi importants dans le secteur que celui de Masakazu Sugimori, le célèbre compositeur de bandes sonores comme celles de Phoenix Wright: Ace Attorney, Astuce fantôme ou Viewtiful Joe, ou celle du designer Hato Moa, créateur de Hatoful Boyfriend. Mais au-delà des noms, comment fonctionne le mélange de ces deux genres? Continuez à lire pour le découvrir!

De l’actrice hollywoodienne au détective de police

Nous sommes Honor Mizrahi, une actrice hollywoodienne de 90 ′ qui a passé plusieurs saisons à travailler sur une célèbre série policière appelée Murder Miss Terri aux côtés de Becky, son partenaire d’action particulier, K.C., ami et styliste de la série, et Blake, également ami et responsable de l’étude. Quand nous venons de terminer l’enregistrement du dernier épisode de la saison, notre patron nous demande de lui parler dans son bureau. La raison? Il est obligé, pour des raisons d’autrui, de lui dire au revoir. Obscurcis et déçus par les événements, nous partîmes quand, dans le même parking, un petit robot appelé SCOUT cherche désespérément un détective pour l’aider à se souvenir de qui il est et d’où il vient, puisqu’il a été jeté dans une décharge et sa mémoire est incomplète. De cette façon, il décide de nous suivre en étant le plus proche de ce qu’il recherche.

À ce moment, nous réalisons que nous avons oublié les clés de la voiture, alors nous retournons au studio pour les chercher quand, soudain, nous entendons un cri frissonnant de Becky et venant du bureau de Blake. À l’arrivée, nous trouvons le pire: Blake a été tué. Aussi suspects que nous soyons, Détective Cross Il décide de nous enfermer tous dans une pièce jusqu’à ce que nous clarifions les faits. Par conséquent, nous avons décidé, accompagnés de SCOUT, de nous échapper de cette pièce et de prouver notre innocence, alors que nous avons commencé une aventure en tant que détective amateur pour démêler tout ce qui s’est passé.

Mais pourquoi permettons-nous à SCOUT de nous accompagner et de continuer? Parce qu’il s’avère qu’il a, entre autres, une incroyable capacité à trouver des indices et des objets que nous n’aurions pas pu trouver ou déchiffrer sans votre aide. Et c’est là que le Picross entre en jeu, puisque ces preuves et preuves doivent être “déchiffrées” en remplissant leur puzzle respectif. Dans le cas où vous ne savez toujours pas ce que sont les Picross, nous pouvons les définir comme des puzzles dans lesquels nous devons colorer les bonnes cases dans une grille selon les indications des nombres disposés sur les côtés gauche et supérieur afin de révéler une image cachée. Bientôt SCOUT passe du statut de simple robot à celui de véritable ami et compagnon d’aventures, tant pour les enquêtes criminelles que pour en savoir plus sur son origine et ses créateurs.

L’histoire, comme vous pouvez probablement en déduire (comme de bons détectives), a tendance à utiliser plusieurs clichés et des ressources plus connues dans ce type de romans, séries et jeux vidéo du genre policier, mais cela n’enlève pas du tout tout le potentiel qu’il a. Nous sommes confrontés à un histoire, divisée en quatre cas, avec plusieurs rebondissements, doutes et problèmes dans lesquels nous ne réparons pas mais que, quand on s’y attend le moins, ils viennent au premier plan et créent encore plus de doutes, ainsi que l’envie d’en savoir plus. À tout cela, il faut ajouter un touche d’humour, double sens et jeux de mots inclus, en grande partie, du fait que SCOUT est un robot et, comme prévu, ne comprend pas complètement les différentes ressources linguistiques utilisées par les êtres humains telles que le sarcasme, le mensonge ou les moments appropriés (ou inappropriés) pour dire certains commentaires. Tout cela fait, dans son ensemble, faisons face à une histoire pleine de mystères avec des touches d’humour et un récit vraiment prudent et intéressant, avec plusieurs fronts ouverts en même temps.

Détective Vocation

Murder by Numbers pourrait déjà être un bon jeu vidéo en soi en tant que roman visuel. Il a tout ce dont le genre a besoin: une histoire ferme, divertissante et addictive, des décisions, différentes questions et réponses qui nous mènent à un endroit ou à un autre … Cependant, Ils ont décidé d’introduire un outil qui élargit encore le jeu de manière exceptionnelle, comme c’est le cas avec les puzzles. Les Picross ne sont à aucun moment déplacés dans l’intrigue. De plus, ils sont ravis de pouvoir enquêter jusqu’à ce qu’ils trouvent les indices nécessaires pour mettre davantage l’accent sur nos hypothèses, théories et interrogatoires avec les suspects des crimes. Et ce n’est pas seulement qu’ils s’adaptent parfaitement; c’est que ils sont amusants à faire et, contrairement à ce qu’il pourrait paraître, cela ressemble à une nouvelle façon d’interagir plus profondément dans le concept d’un roman visuel, généralement impliqué dans la lecture de l’histoire et la prise de certaines décisions à certains moments.

D’un autre côté, en réalisant avec succès le Picross, nous recevons un score qui augmente notre rang de détective, qui va de F à S, va de nous permettent de débloquer de nouveaux Picross dans la mémoire de SCOUT, fonctionnalité parallèle à l’histoire principale qui nous permet de faire encore plus de puzzles qui, s’ils sont terminés, révèlent encore plus d’informations sur les origines et les mystères de notre collègue robot. De plus, tout au long de l’histoire, nous rencontrons également d’autres types de Picross, appelés phases de piratage, et qui ont un compte à rebours et une autre série de restrictions qui nous poussent à être encore plus rapides et plus habiles à résoudre les énigmes. Tout cela dans son ensemble fait de Murder by Numbers un jeu vidéo vraiment complet dans son genre et ses aspirations.

L’importance d’un bon BSO pour résoudre les crimes

Mais que serait un jeu de puzzle sans musique pour l’accompagner? Comme nous l’avons décrit au début de cette analyse, Murder by Numbers présente le célèbre compositeur Masakazu Sugimori derrière la section sonore, et Votre travail répond aux attentes. Les différentes pièces musicales parviennent à transmettre la tension ou la légèreté des différentes situations auxquelles nous sommes confrontés, depuis le moment de la découverte d’un cadavre jusqu’au début d’un nouveau Picross. Et la meilleure partie est que ces chansons sont entraînantes et vivantes, enregistrées dans nos esprits et nous faisant fredonner même lorsque nous ne sommes plus avec le jeu.

Voir aussi

Il en va de même pour votre section graphique. Les différents scénarios, qui évoluent et s’étendent à la fois au sein des cas et entre eux, ils sont pris en charge dans les moindres détails, ajouté à la conception de chacun des personnages avec lesquels nous interagissons tout au long de l’aventure. Chacun plus excentrique que le précédent, mais qui correspond parfaitement au contexte qui les entoure. Ainsi, nous sommes passés d’être entourés de célébrités de la télévision pour interagir avec des fans, des drag queens, des policiers et un groupe diversifié de personnes ayant leurs propres particularités, y compris notre propre mère.

Murder by Numbers – Le mélange parfait entre roman et puzzles

Murder by Numbers est un jeu vraiment bon et prudent, avec une variété d’options dans ce que vos genres (à la fois pour la partie des romans visuels et celle des puzzles) ils ont généralement une section sonore et graphique de la vraie excellence. Même si c’est votre première fois contre la modalité Picross, le jeu vous met toutes les facilités pour y faire face, de la sélection d’un niveau de difficulté aux différentes aides qui facilitent la résolution des puzzles au cas où nous Nous sommes coincés (aide qui, cependant, affecte notre score final en tant que détectives, il n’est donc recommandé de l’utiliser que si nous ne pouvons vraiment pas continuer). Ce qui manque, c’est peut-être d’avoir pu faire face au Picross en utilisant l’écran tactile quand il a touché, si le joueur le souhaite, bien que le contrôle avec des boutons se passe vraiment bien.

Le seul problème est que le jeu est entièrement en anglais, donc si nous n’avons pas un niveau de lecture modérément élevé, nous ne pourrons peut-être pas en profiter autant qu’il le mérite, y compris la compréhension de différentes blagues, doubles significations et divers commentaires, ce qui est dommage car cela peut reprendre Plus d’un joueur hispanophone qui, sans aucun doute, manquerait l’occasion de profiter d’un véritable bijou dans son “propre” genre à un prix beaucoup plus bas par rapport aux heures et au contenu qu’il propose.

Nous avons analysé Murder by Numbers grâce à un code numérique fourni par Mediatonic. Version analysée: 1.2.1

Un mélange de puzzles et de narration qui fonctionne parfaitement

Murder by Numbers est l’exemple de la façon de mélanger deux genres aussi disparates que les romans visuels et les puzzles Picross peuvent fonctionner comme un charme. Profitez du bien des deux parties pour faire un mix qui s’intègre parfaitement, couplé à une histoire drôle, une musique exquise et quelques personnages des plus charismatiques et sortants.

PROS

Histoire amusante, avec des rebondissements et des personnages charismatiques …

Un mélange parfait entre un roman visuel et des puzzles Picross

La section son est une délicatesse

CONS

… bien qu’il pèche un peu de clichés et de surplus connus dans le genre policier.

Entièrement en anglais, ce qui peut influencer de nombreux joueurs ne l’apprécient pas pleinement s’ils n’ont pas un niveau de langue modérément élevé.

Utiliser l’écran tactile aurait été apprécié avec au moins le Picross

