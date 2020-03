Analyse de «Ori et la volonté des feux follets»

Après une longue période de retard, enfin Ori et la Volonté des Feu follets est déjà parmi nous. Moon Studios, les développeurs de la franchise, avaient besoin de plus de temps pour peaufiner divers détails et ainsi être en mesure d’offrir le produit que les joueurs attendaient. Et pas étonnant, Ori et la forêt aveugle ont placé la barre haute, il était donc déjà difficile de relever le défi de surmonter le prédécesseur. Ont-ils réussi, cela valait-il la peine d’attendre? Je vous réponds dans cette analyse.

Ont réussi quatre ans depuis qu’Ori et la forêt aveugle ont vu le jour sur Xbox One et PC, devenant l’une des plus grandes surprises de 2016. À cette époque, le catalogue de titres exclusif de Microsoft était loin d’être ce dont la plate-forme de bureau avait besoin, cependant, la proposition de Moon Studios a percé et a été consolidé comme un jeu indépendant de référence, non seulement de la marque Xbox, mais de toute l’industrie.

Innover dans un jeu de style Metroidvania n’est pas une tâche facile., mais Ori and the Will of the Wisps a pu proposer plusieurs nouveautés qui, ensemble, le feront à nouveau se démarquer parmi le grand nombre de titres qui sortiront au cours du premier semestre. Ses managers, en plus d’améliorer la formule qui fonctionnait déjà dans le précédent épisode, ont entendu les commentaires des joueurs pour résoudre les quelques lacunes qui ont soustrait des points lors de leur première tentative.

Je vais d’abord parler de la histoire, ce qui est encore poignant. Hormis ce qui a été révélé par Microsoft depuis longtemps, je n’entrerai dans aucun spoiler. Ori et la volonté des feux follets commencent peu de temps après le match précédent, juste au moment où le nouveau-né Ku tente de se lancer dans ses premiers vols. Malheureusement, l’oiseau est perdu dans une tempête, et la tâche d’Ori sera, en principe, de le retrouver et de le ramener chez lui. Au fil des heures, le récit devient plus intéressant et sentimental. En termes généraux, l’histoire est destinée souligner l’importance de l’union et du dévouement aux amitiés, la famille et tout groupe d’êtres chers autour de nous. Je vous préviens, cela a le potentiel de vous faire une larme.

L’histoire d’Ori et de la volonté des feux follets peut émouvoir n’importe qui

Sans aucun doute, la principale nouveauté concerne son système de combat, dont les changements donnent un tour au gameplay pour le prioriser sur les plateformes. Ces derniers, à Ori et dans la forêt aveugle, ont été la base principale de toute l’expérience. Cependant, une fois que Moon Studios les a presque parfaitement dominés, l’étape suivante a été de se concentrer sur une autre section tout aussi importante de toute métroidvania, les affrontements avec les ennemis et les capacités actives (armes ou mouvements d’attaque) impliquées. .

L’amélioration du combat a eu un impact positif sur le reste des mécaniques jouables. C’est plus amusant et dynamique

Ce qui est drôle, c’est qu’au début de l’aventure dans la forêt de Nibel, il ne semble pas y avoir beaucoup de changement dans le système de jeu, mais la cloche vient peu de temps après. Notre personnage obtient sa première arme, le Spiritual Edge, une épée qui nous accompagnera tout au long de la campagne, et son incorporation change tout pour de bon. Le fait d’avoir considérablement amélioré les combats ouvre une gamme de possibilités au gameplay, puisque son impact se reflète désormais dans un une expérience qui se sent plus riche, plus dynamique, plus significative et sensiblement plus amusante.

Je ne veux pas dire par là que le prédécesseur est ennuyeux, car il ne l’est en aucune façon; Cependant, maintenant vos mains seront plus occupées et vous devrez faire face à des situations plus complexes. L’un des avantages du combat est évidemment que maintenant ont consacré plus d’attention aux ennemis, dont la variété est plus large et plus difficile. Encore plus important, cette fois, nous aurons authentique boss finaux de grande taille.

Alors que vous progressez dans l’aventure, vaincre ces derniers boss sera un défi majeur, et vous aurez probablement besoin de plusieurs tentatives pour sortir victorieux, principalement sur la difficulté la plus élevée. De plus, Ori aura non seulement à sa disposition l’épée susmentionnée, mais également un arc avec lequel il sera possible d’attaquer à distance. Mais méfiez-vous, car ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît, car certains rivaux sont assez intelligents pour contrer vos attaques.

Les boss finaux testeront vos compétences avec la commande. Les surmonter est un défi

Dérivé de ce qui précède, vous serez obligé de planifier les mouvements qui vous permettent d’obtenir la victoire contre les rivaux. Cette composante «stratégique», bien que pas trop profonde et n’apparaissant qu’à certains niveaux, est un autre des gains obtenus grâce aux améliorations au combat. Bien sûr, ce sont les derniers patrons qui mettront vos compétences à l’épreuve; bouger et bien viser est essentiel si vous voulez imposer votre supériorité.

Au-delà de l’épée et de l’arc, vous rencontrerez d’autres types de capacités actives qui ont différents effets pendant la bataille, mais je vous laisserai les découvrir par vous-même. Bien sûr, je peux vous dire que Ori est capable de transporter jusqu’à trois en même temps, étant possible de l’affecter à l’un des boutons X, Y et B pour personnalisez votre expérience de combat. Là encore, les éléments stratégiques que j’ai mentionnés précédemment entrent en jeu.

Un combat exceptionnel est non seulement reconnu pour son arsenal disponible, mais aussi pour les sensations qu’il génère. Je dois souligner que Ori et la volonté des feux follets se conforme, et d’une manière exceptionnelle, tout ce qui concerne les affrontements. L’allocation dans les contrôles est tout à fait correcte, et les mouvements affichés par Ori répondent presque parfaitement à ce que nous avons l’intention de voir à l’écran. Sautez, courez, visez des armes dans différentes directions et effectuez leur attaque respective, tout est très bien équilibré.

Les compétences passives jouent également un rôle fondamental tout au long de l’aventure.

Après avoir présumé un combat confortable et facile à apprendre, un autre système de grande importance est celui de compétences passives, car savoir utiliser des armes ne suffira pas dans ce titre. Cette variante de compétences, même si elle n’a pas d’arbre géant avec des ramifications comme dans de nombreux RPG d’aujourd’hui, Il est suffisamment complexe pour attirer notre attention, car sa gestion peut changer complètement notre voyage à Nibel.

Les compétences passives, qui sont cachées sur la carte ou peuvent être achetées auprès de fournisseurs, ont un objectif très clair: augmenter les capacités d’Ori et même diminuer ceux des ennemis. L’un d’eux, par exemple, vous permettra de réduire les dégâts reçus, idéal lorsque nous sommes sur le point d’entrer dans une zone dangereuse. Un autre facilitera le processus de collecte des objets que les ennemis libèrent à leur mort, étant une sorte d’aimant qui attire les objets à proximité.

Le fait qu’il existe des capacités passives si différentes les unes des autres a une raison d’être. Moon studios Il est prévu que les joueurs puissent les sélectionner en fonction de leur style de jeu, ou à cause de la situation dans laquelle ils vivent à ce moment-là. Si vous êtes au milieu d’une session d’exploration, à quoi bon réduire les dégâts des rivaux ou augmenter ceux d’Ori? Absolument rien. Vous devez être très prudent avec les compétences que vous gardez actives, car elles peuvent être votre salut à des moments précis.

Pour améliorer les compétences dont vous avez besoin pour trouver des fragments grâce aux combats et à l’exploration

Ori and the Will of the Wisps nous permet d’activer jusqu’à 3 compétences passives – tout comme les compétences actives – en même temps, cependant, la chose la plus intéressante est que chacun a son propre système de progression. Pour les mettre à niveau, vous aurez besoin de Fragments, qui sont de petites orbes que les adversaires libèrent lorsqu’ils meurent; Vous les trouverez également dans différentes régions de Nibel. On pourrait dire qu’ils sont la monnaie du jeu, mais ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas obtenus par microtransactions.

Dans les paragraphes précédents, j’ai déjà montré que explorer la scène est toujours une activité fondamentale, et ça l’est. Cependant, maintenant ils l’ont fait devenir encore plus enrichissant. Les environnements, remplis de plates-formes partout, sont désormais plus larges et gardent des secrets et des récompenses sans fin pour ceux qui décident de s’aventurer dans leur exploration. Bien que non obligatoire, ma recommandation est de prendre le temps de revoir les coins de Nibel; afin que vous puissiez connaître – et admirer – la région en profondeur et vous atteindrez sûrement les missions principales avec les compétences dont vous avez besoin.

Quelque chose qui a attiré mon attention lors de mes sessions d’exploration est le grand nombre de PNJ qui vivent à Nibel, qui sont disposés à interagir avec vous à des fins différentes. Certains vous vendront des compétences et des objets qui faciliteront votre aventure; à ma grande surprise, d’autres proposent de compléter missions secondaires, un moyen facile d’obtenir des récompenses très précieuses avant de revenir à l’histoire.

Ori and the Will of the Wisps offre désormais des difficultés moins compliquées aux inexpérimentés

Je dois également souligner la présence de certains mini jeux qui vous affrontera avec d’autres joueurs du monde. Vous devez démontrer votre capacité à surmonter les plates-formes et les obstacles à grande vitesse. Microsoft fournira des classements pour comparer nos résultats avec ceux d’autres personnes. Bien sûr, Nibel possède une série de énigmes qui, une fois terminé, vous récompensera avec des objets de grande valeur ou avec un accès à des zones mystérieuses.

Probablement l’une des plus grosses plaintes du jeu précédent concernait son grande difficulté, et même si Ori et la Volonté des Feu follets n’y ont pas renoncé, ils ont pu proposer une variante moins compliquée pour les moins expérimentés. Il est clair que Microsoft a l’intention d’atteindre le plus grand public possible, cependant, je doute qu’un enfant puisse profiter pleinement du jeu malgré le choix de la difficulté la plus facile. Un autre problème qu’ils ont résolu est le système d’épargne, car il existe désormais points de contrôle automatiques cela permettra de sauvegarder votre progression en permanence.

Il était impossible de conclure l’analyse sans parler de section artistique imposante d’Ori et la Volonté des Feu follets; Il n’y a pas un seul endroit à Nibel qui ne vous laisse la bouche ouverte. L’attention au détail est remarquable, et la combinaison de la palette de couleurs, de l’éclairage, des textures, des particules, de la modélisation des environnements, des objets et des personnages, tout influence pour que vos paysages soient l’un des plus beaux que j’ai pu observer dans les jeux vidéo ces dernières années années Nibel, malgré une carte assez grande, ne jamais arrêter de se sentir vivant.

Comme si cela ne suffisait pas, votre aventure sera accompagnée d’un bande son fantastique. Son intervention est toujours opportune, tant dans les moments d’action que dans ceux qui vous mènent au bord des larmes. Il y a peu de jeux, en particulier aujourd’hui, qui sont capables de transmettre leur musique aussi efficacement que visuellement, et les derniers travaux de Moon Studios entrent dans cette liste limitée. Gareth Coker, compositeur des 72 titres, a fait un travail magnifique.