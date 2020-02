Analyse de Skellboy – Nintendo Switch. Je quitte ma peau pour le royaume!

On trouve rarement des histoires intéressantes dans le monde des jeux vidéo, comme c’est le cas avec Fabian Rastorfer, fondateur du studio indépendant de New York Fabraz, qui a créé des titres tels que Slime-san, qui est apparu en 2017 et est disponible sur Nintendo Switch, une plate-forme où il a grimpé aux meilleures positions dans le classement de Les jeux les plus téléchargés du Nintendo eShop. Il n’est donc pas surprenant que Fabian, avec ses 28 ans, soit entré dans la catégorie des jeux vidéo dans la liste des Forbes «30 under 30» de l’année 2019, qui rassemble annuellement les trente entrepreneurs les plus pertinents au Canada et aux États-Unis. Au début de l’année 2020 Fabraz, a lancé le jeu vidéo Skellboy, le nouveau RPG d’Umaiki Games publié exclusivement pour la grande console hybride N. Chez NextN, nous avons eu l’occasion de tester son nouveau titre, et dans cette analyse, nous expliquons tout ce que vous devez savoir à ce sujet, intrigue et aspects techniques inclus .

Passer de zéro à héros

Skellboy a pour protagoniste, comme vous l’avez déduit, un squelette appelé Skippy qui renaît de sa tombe. Il se trouve qu’un sorcier nommé Squaruman Il a ressuscité les morts, provoquant, entre autres, la disparition de la princesse du royaume. Face à une telle situation de chaos, le roi et son peuple se cachent derrière les murs du château, et nous seuls sommes confrontés à la nécessité d’enquêter sur ces lieux ce qui se passe et comment résoudre tout le désordre qui a causé Squaruman. Mais attention! Dans cette aventure, nous ne sommes pas seuls, car il y a alliés prêt à nous donner un câble, du roi lui-même à ses quatre écuyers. Cependant, nous avons également la possibilité de jouer les différents missions secondaires que les villageois nous donnent dispersés dans les différents endroits du royaume, et que si nous les remplissons, ils nous permettent d’obtenir objets précieux et utiles Pour notre aventure. Donc, Skellboy nous offre une bonne histoire qui mélanger épicité avec certaines touches comiques et la torsion de l’intrigue.

Gardez à l’esprit que Skippy a la capacité unique de remplacer des parties de votre corps squelettique pour les pièces obtenues, par exemple, en battant des ennemis, et qui contribuent à l’amélioration du protagoniste de Skellboy, comme une augmentation de leur vie, et qu’à certains moments une pièce de corps particulière est nécessaire pour progresser dans l’histoire. D’un autre côté, ledit héros peut manier divers types d’armes: des épées susceptibles d’être l’arme la plus utilisée dans l’aventure, des clubs idéaux pour des attaques puissantes, des haches pour éliminer les obstacles de la route, des lances pour des attaques à distance et même des baguettes magiques qui nous permettent d’appliquer des pouvoirs magiques à des ennemis proches de nous. . La combinaison des parties du corps, ainsi que le choix de chacune des armes disponibles, font les possibilités offertes par ce jeu sont très large, et même que les amateurs de collection sont mis au défi d’obtenir tous les éléments de ce titre.

Epicity qui allie rétro et 3D

Si nous analysons les aspects techniques de Skellboy, la première chose qui ressort est sans aucun doute le fait que mélanger l’art 2D avec un monde 3D, quelque chose que nous avons vu de la même manière dans des titres acclamés comme Octopath Traveler. Et ce n’est pas extrême, car il permet au titre d’avoir des endroits magnifiques, à la fois en mode dock et en mode portable. Cependant, à mesure que nous progressons dans le jeu, nous trouvons un grand nombre de retards, en particulier lorsque vous changez de scénario ou atteignez une zone avec un grand nombre d’ennemis, et cela peut être dû au processus de chargement des textures. De plus, nous avons connu plusieurs fois le bug du jeu dans certaines zones en raison du fait d’effectuer une série d’actions que n’importe quel joueur pourrait effectuer, et heureusement, nous pourrions le résoudre en téléchargeant les données de sauvegarde à partir du cloud en ayant l’adhésion à Nintendo Switch Online. J’espère qu’ils examineront bientôt ces erreurs techniques et les résoudront grâce à une mise à jour.

Voir aussi

L’aspect 8 bits du titre est complété par un bande son rétro qui est principalement basé sur la même piste musicale, mais avec des variations selon le scénario où nous nous trouvons, bien qu’à quelques exceptions près. Il convient également de noter que le jeu n’a pas la langue espagnole, de sorte que les utilisateurs des pays hispanophones peuvent avoir du mal à comprendre ce qui se passe dans l’histoire. La durée de Skellboy peut être vers 8 heures effectuant toujours les missions secondaires, il s’agit donc d’un titre court.

Skellboy – Une aventure épique … mais avec des problèmes techniques

Le nouveau jeu Umaiki Games offre aux utilisateurs de Nintendo Switch un aventure intéressante tout en étant esthétiquement belle. Cependant, il échoue assez techniquement, au point de pouvoir provoquer des erreurs qui, jusqu’au moment de la publication de cette analyse, peuvent être irréparables. Le titre coûte 20 euros dans le Nintendo eShop, donc compte tenu de la durée approximative du jeu, nous considérons qu’il a un mauvais rapport qualité / prix. Espérons qu’ils publieront bientôt des correctifs pour corriger les erreurs du titre, ainsi que des offres qui permettront de rendre le titre plus accessible à la communauté des joueurs de consoles hybrides.

Nous avons analysé Skellboy grâce à un code numérique fourni par Fabraz. Version analysée: 1.1.0

J’ai gagné … mais à quel prix?

Skellboy est un RPG qui combine aventure, puzzles et plateformes d’une manière qui en fait un très bon titre dans le catalogue Nintendo Switch. Cependant, nous considérons qu’il contient de nombreuses défaillances techniques qui, après tout, finissent par briser l’harmonie que le jeu a l’intention d’offrir.

PROS

Une aventure qui allie épopée et comédie

Grande variété d’armes et d’objets à utiliser et à collectionner

Mélangez l’esthétique rétro avec la 3D, donnant une belle apparence visuelle

CONS

Beaucoup de bugs et de lag

Jeu court

Il n’est pas disponible en espagnol

Connexes