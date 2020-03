Analyse de Sparklite – Nintendo Switch. Roguelike à la clé

Avant de commencer l’analyse SparkleJe voudrais dire que ma relation avec le titre est assez spéciale. Au cours du mois de novembre, lorsque le jeu a été mis en vente, j’ai été le premier à en profiter et j’ai eu l’occasion de commenter l’équipe de développement, Red Blue Games, quelques erreurs que j’ai eues, ainsi que quelques recommandations pour améliorer le titre. Bien que, comme je l’ai dit, le produit d’origine ait eu quelques problèmes, sans être résolu, Sparkle C’était déjà l’un des meilleurs jeux que j’ai eu la chance d’essayer en 2019. Maintenant, le titre a reçu une actualisation important, dans lequel non seulement les erreurs des premières versions sont corrigées, mais nous trouvons également des améliorations qui rendent ceux qui l’ont déjà apprécié à leur époque, nous pouvons le faire à nouveau de manière plus conviviale et les nouveaux joueurs sont , d’abord, un titre homogène.

La pollution envahit le pays de Geodia

Sparkle C’est l’un des titres qui composent le nouvel aspect des jeux roguelite, les récits, dont le but n’est pas de vous accrocher pour toujours à l’écran, mais vous raconter son histoire. Ada, le protagoniste, subit un accident sur son navire en voyage et doit en sauter. Lorsque nous atteignons le sol, nous constatons que le pendentif qu’il porte, transmis de génération en génération dans la famille du protagoniste, a un pouvoir mystique et certaines portes runiques s’ouvrent devant lui. Donc vêtu de son arme, un outil qui peut être à la fois une clé, un maillet, selon la situation, et notre pendentif magique, nous devons faire face à la Baron et ses serviteurs, les titans, qui, en raison de leur désir de puissance, exploitent l’énergie du sparklite, une sorte de minéral, qui est aussi la monnaie du jeu, en excès et qui transporte la pollution du monde de Geodia à des niveaux très dangereux. C’est ce mauvais traitement de la planète qui provoque des tremblements de terre et des fissures qui produisent des changements physiques dans le monde, provoquant à chaque fois différentDe plus, la corruption produite a fait que les animaux et les créatures qui peuplaient l’endroit deviennent nos ennemis.

Entre les jeux, nous pouvons visiter Le refuge, une ville flottante qui remplit les fonctions de nexus et dans lequel nous effectuons la actes préparatoires Avant de descendre dans notre aventure. Dans cette ville, nous rencontrons des alliés qui nous aident améliorer notre des outils et compétences. Nous le faisons avec le sparklite que nous obtenons sur nos voyages; Nous pouvons décider d’améliorer directement notre arme ou s’il est préférable pour nous de mettre à niveau les différents bâtiments ou lieux de travail qui sont également utiles à long terme. Comme nous le disons, toutes les améliorations sont apportées avec la devise du jeu; au lieu de cela, pour améliorer notre outil de travail, nous le ferons avec un système de patch Très bien pensé. Nous avons une grille, dont nous pouvons augmenter la taille et nous devons remplir de patchs, qui sont plus ou moins grands en fonction de ce qu’ils font. Par exemple, les correctifs qui augmentent les dégâts absorbent beaucoup plus que ceux qui augmentent la durée de vie. D’une part, cela signifie que nous ne pouvons pas monter de niveau excessivement, bien que si nous le montons bien, nous pouvons rendre le jeu trop simple, ainsi que fournir un certain système de «stratégie» lors de la mise en œuvre des améliorations, car nous ne pouvons pas mettre tout ce que nous avons, mais nous devons choisissez celui qui nous convient le mieux à tout moment.

Quand nous partons Le refuge est, quand vraiment, nous commençons à jouer à un jeu de Sparkle. Chaque fois que nous descendons, la carte est générée aléatoirement, oui, toujours en maintenant une structure fixe. Une zone centrale et quatre zones adjacentes, qui sont déverrouillées dans l’ordre alors que nous vainquons les boss. Tous avec leurs ennemis spécifiques et leur environnement. À son tour, dans chaque domaine, il existe plusieurs types de donjons: le cryptes, qui nous aident à déverrouiller un appareil spécifique à l’aide d’un puzzle dans le plus pur style Zelda, Les fours, à partir de laquelle nous obtenons des correctifs d’amélioration et enfin le donjon du boss, dans lequel nous ne sommes que l’ennemi final de la région.

Pour surmonter toutes ces adversités, nous pouvons utiliser plusieurs éléments. Notre principal outil qui, comme nous l’avons dit, est une arme qui si nous attaquons rapidement est une clé, mais si nous faisons une attaque forte, elle devient un maillet. Nous avons également gadgets que nous débloquons dans les cryptes, qu’à l’exception d’un ballon explosif que nous utilisons pour chercher des secrets dans les rochers, les autres n’ont aucune utilité au-delà de surmonter un puzzle spécifique, de sorte qu’ils ne profitent pas autant qu’ils le devraient. Enfin, nous avons également un arsenal de objets activables à usage unique, qui, par exemple, améliorent temporairement nos dégâts ou guérissent partiellement nos vies. Parmi ces derniers, il existe une grande variété et, contrairement aux précédents, nous les perdons à notre mort. De plus, dans les premières barres de l’histoire, nous débloquons notre robot, qui nous accompagne à tout moment et peut effectuer des fouilles et le nettoyage de la corruption.

C’est la difficulté qui, dans les premières versions, était l’une des faiblesses du titre. Peu de temps après l’obtention de quelques améliorations de défense et de dégâts, la plupart des ennemis ne posent aucun problème, y compris les boss finaux, car l’équipement des améliorations correspondantes peut être tankear (Profitez de notre capacité à encaisser de nombreux coups sans subir de dégâts excessifs, tout en affaiblissant notre ennemi) de manière très simple. Pour compenser cela, les dernières mises à jour ont été ajoutées deux nouveaux modes. Le premier d’entre eux, Mode décontracté, facilite encore le combat. Nous pouvons obtenir plus de santé des ennemis et ceux-ci sont plus faibles. Une option qui, d’abord, n’est peut-être pas nécessaire, mais qui, sûrement les plus petits ou ceux qui préfèrent vivre une expérience plus narrative. D’un autre côté, le Mode Champion, est un moyen augmente la difficulté du jeu. Tous les ennemis sont plus coriaces, ainsi que les boss finaux, ils ont de nouvelles attaques. Pour déverrouiller ce mode, nous devons d’abord terminer Sparkle dans son mode normal et ensuite commencer un nouveau jeu, bien que nous gardions certaines des améliorations que nous avions déjà afin que nous puissions aller plus loin dans le combat.

D’autre part, nous avons la possibilité de jouer dans mode coopératif. À tout moment pendant le jeu, nous pouvons accéder à cette option dans le menu pause. Lorsqu’il est activé, l’un des joueurs a le contrôle de Ada, tandis que l’autre utilise le petit robot qui l’accompagne, il se limite donc aux activités secondaires. Ce dernier signifie qu’il y a des zones où le deuxième joueur ne peut rien faire, donc peut finir par être, jusqu’à un certain point, ennuyeux

Voir aussi

Les objets de collection “rythmes” avec beaucoup d’équipement

Enfin, je ne voudrais pas fermer la section de contenu jouable sans parler de Les rythmes; les oiseaux de collection du gibier. Nous les trouvons cachés sur la carte, généralement dans des trous que nous devons creuser avec notre robot, et ils se rencontrent dans une zone de Le refuge. Ils s’appellent comme ça, rythmes, car chacun fait partie d’une belle mélodie qu’ils chantent ensemble. Ils sont assez nombreux et selon leur couleur, ils apparaissent dans une partie spécifique de la carte, il peut donc nous falloir beaucoup de temps pour les trouver, mais Écouter le sujet en vaut la peine. De plus, ils fourniront des correctifs d’amélioration que nous débloquerons au fur et à mesure que nous les trouverons.

Se concentrer davantage sur la section artistique, à la fois graphiquement et bruyamment le jeu C’est un délice pour les sens. Un pixel art magnifique, coloré et varié selon la zone dans laquelle nous nous trouvons. La conception des ennemis, qu’ils soient boss ou non, est très bien travaillée, ainsi que les animations de mouvement et d’attaque. Pour sa part, la bande sonore est également différente selon l’heure et le lieu, mais toujours avec le bon ton et le bon rythme. Je fais encore une fois une mention spéciale au concert de rythmes, une mélodie magnifique et relaxante qui ne fait jamais de mal à entendre avant de partir à l’aventure.

Sparklite – Un must pour les amateurs de jeux indépendants

Peut-être Sparkle Ne soyez pas la parfaite roguelite narrative, mais tout ce que vous essayez se fait d’une manière qui frotte et, dans certains cas, obtient le remarquable. Aussi, dans cette dernière version bugs fixed qui a fait perdre du progrès à certains moments, ainsi que de nombreuses améliorations qui la gestion des correctifs est plus facile, et les nouveaux modes de difficulté, en particulier le difficile, nous offre un défi si nous en voulons plus après avoir surmonté l’histoire. Ongle la durée base de certains 12 heures, qui sera élargi si nous décidons d’obtenir tous les objets de collection et améliorations, ainsi que de surmonter le mode champion susmentionné. Un ensemble d’histoire, de gameplay et de style visuel, ce qui fait, si vous aimez les jeux roguelite ou indépendants en général, Sparklite est un titre essentiel pour votre collection, en tenant compte du fait qu’il a un prix plus qu’adéquat entre 25 et 30 euros car nous préférons le format numérique ou physique.

Nous avons analysé Sparklite grâce à un code numérique fourni par Merge Games Ltd. Version analysée 1.5.6

Optez pour les Titans!

Sparklite est un titre du genre roguelite adapté aux experts et aux novices, bien que les plus anciens puissent manquer un peu plus de difficulté à certains moments. Sa section artistique spectaculaire et son gameplay divertissant nous donneront de bonnes heures de plaisir.

PROS

La conception des ennemis, en particulier les boss finaux

La section artistique en général, à la fois les graphiques et les sons et la bande originale

Votre système d’améliorations, comme un puzzle, grâce à des correctifs

CONS

Le mode coopératif finit par être ennuyeux pour le deuxième joueur

Le peu d’utilisation qu’ils finissent par avoir les gadgets que nous obtenons

Connexes