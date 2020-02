Analyse de Steins; Gate 0 – Nintendo Switch. La face cachée de Steins Gate

Porte Steins La dernière frontière Notre objectif, notre raison d’être, le moteur qui nous fait sortir du lit tous les jours et faire face à la journée de la manière que nous pouvons. Ce sont nos actions qui nous ont forgés, ceux qui ont déterminé qui nous sommes et, par conséquent, en quoi consiste notre porte Steins. Cependant, le chemin que nous devons parcourir pour atteindre notre rêve ultime n’est pas simple, il ne l’a jamais été. À chaque pas que nous faisons, des obstacles qui se dressent entre nous et notre objectif surgissent à notre rencontre, mais nous devons toujours les surmonter, non? Ou n’est-ce pas? Que se passerait-il si un jour nous atteignions notre limite, au point où nous disons que c’est fini, nous ne voulons pas suivre le chemin pour atteindre notre rêve ultime? C’est ce que nous trouvons dans Steins; Gate 0, la léthargie d’Okarin, qui dans ses heures les plus basses, et ayant subi plus de tourments qu’il ne peut en compter, décide de se rendre, qu’il ne vaut pas la peine de continuer à se battre pour la personne qu’il aime. Bienvenue chez l’histoire que vous n’avez pas vue dans Steins; Gate.

Rien pour être complaisant

Chaque fois qu’une œuvre de fiction entre pleinement dans le domaine du voyage dans le temps ou similaire, elle rétrécit son récit et doit se battre pour que les lecteurs, les spectateurs ou les joueurs ne se perdent pas sur le chemin par lequel l’histoire erre. Alors que l’œuvre originale a suivi une structure plus linéaire, peu importe combien elle a joué en ce qui concerne le saut entre les lignes de temps, dans Steins; Gate 0 a opté pour une narration plus fragmentée, qui ne suit pas une ligne principale qui peut bifurquer pour atteindre différents fin, mais il prend la forme d’une ellipse ou d’un zéro, si vous préférez, où nous avons deux lignes de tracé bien définies qui servent de subsistance, pilier du travail. Cela, comme vous pouvez le comprendre, complique le récit, et le fait que le titre ne nous parvienne qu’avec des textes en anglais et des voix en japonais, ne fait que lever la barrière invisible qui nous rend incapables de comprendre pleinement l’histoire qui Il veut nous raconter le roman visuel. Mais, comme tout le reste de cette vie, il a un côté positif et un côté négatif, selon la façon dont nous voulons ou sommes prêts à le regarder, et si nous nous concentrons sur la bonté de la complexité du récit, c’est l’excuse parfaite pour avoir avec un ami. ou avec une personne qui a réussi le jeu pour en discuter, et si vous n’avez personne, vous pouvez toujours y réfléchir dans notre tête. Mais, et c’est la chose drôle. Faire le tour d’une histoire que vous avez lue parce que vous voulez en savoir plus ou comprendre même la plus petite miette d’informations ne signifie pas que cela vous intéresse? Quelque chose a bien fait l’histoire si vous vous trouvez dans cette situation, et sous cet aspect Steins; Gate 0 le brode.

Je ne le nierai pas, chaque fois qu’ils annoncent une nouvelle livraison d’une œuvre, j’ai peur que les responsables se contentent d’être continus, c’est-à-dire de répéter ce qui a fonctionné dans la livraison précédente et ne veulent pas étendre les possibilités offertes par le matériel qu’ils ont entre les mains Heureusement, cela ne se produit pas du tout avec Steins; Gate 0. OUI, il est vrai que le but est toujours d’atteindre Steins Gate, mais ni le chemin ni les formes que nous avions vues dans l’histoire originale. Et c’est curieux, mais surtout méritoire, parce que nous parlons d’une série qui joue avec l’idée que nous ne pouvons pas vaincre le destin, que si nous voulons changer les événements qui se sont produits, nous serons condamnés à les répéter, parce que nous ne pouvons pas changer cela. Nous avons déjà vu et vécu. Optez pour se lancer dans une nouvelle voie qui élargit l’univers que nous avions connu dans la livraison originale. Cela ne nécessite pas toujours qu’il soit nécessaire de connaître l’histoire précédente sur laquelle il s’appuie pour profiter de la nouvelle œuvre dans son intégralité, mais il n’en est pas ainsi dans ce cas. Il est fortement recommandé d’avoir joué Steins; Gate ou Steins; Gate Elite auparavant, ou d’avoir vu l’anime qui adapte le roman visuel. Ne vous attendez pas à savoir qui est qui dans le cas où votre première approche de Steins Gate, comme cela s’est produit avec les spin-off Steins, Gate My Darling’s Embrace; il y a des explications, mais Steins; Gate 0 implique que vous connaissez l’œuvre originale.

Passant au terrain purement narratif dans ce nouvel épisode, les écrivains font un exercice de déconstruction sur l’histoire originale. Alors que Steins; Gate pourrait être considéré comme le chemin d’un héros, comme une personne surmonte toutes les adversités que le monde et les différentes échéances mettent entre lui et sa mission jusqu’à ce qu’il soit capable d’affronter et de vaincre le destin même de Steins ; Gate 0, nous trouvons une histoire radicalement différente. Notre histoire commence avec le déclin de Kyoma Hououin, Okarin a échoué dans sa mission de sauver Kurisu Makise et ne veut rien savoir de plus sur le sujet. Il s’est enfermé dans une coquille d’autosatisfaction et de tristesse. Ce n’est plus lui qui tire la voiture, maintenant ce sont ses amis qui essaient, non seulement d’être les mêmes qu’auparavant, de le soutenir dans tout ce qu’ils peuvent pour surmonter la dépression qu’il traverse, mais aussi que tout le monde puisse atteindre Steins Gate , la chronologie où ils peuvent éviter le malheureux avenir qui attend le monde. On passe ainsi aux commandes en adoptant une position encore plus proche de celle d’un roman traditionnel. Nous suivons les pas de Rintaro Okabe au quotidien, nous écoutons ce qu’il dit et nous voyons ce qu’il pense, mais maintenant ce sont d’autres personnages qui prennent le relais aussi et nous nous mettons à la place de ces autres personnages, notamment Maho Hiyajo et Suzuha Amane. De cette façon, nous avons accès à d’autres vues du jeu de caractères et nous voyons des interactions qui ne dépendent pas de la figure du protagoniste principal. Bien sûr, l’ensemble des personnages est étendu par rapport à l’histoire originale, mais, bien que tout le monde n’ait pas le même temps d’écran que dans l’histoire originale, d’une manière ou d’une autre, chaque personnage a son moment de gloire ou de proéminence, dans un selon tout le développement qu’il a connu tout au long des deux livraisons canoniques.

Ici le développement des personnages revient pour faire une apparition comme le plus grand fer de lance disponible pour Steins; Gate 0. Le meilleur exemple est dans Itaru Hashida, un personnage dont la présence dans le titre original s’est diluée au fur et à mesure que l’intrigue progressait compte tenu de sa contribution à l’histoire, et nous voyons ici avec l’un des meilleurs arcs de l’œuvre. C’est toujours ce hacker qui touche le deus ex machina dès que les protagonistes ont besoin d’accéder à des informations numériques sur lesquelles ils n’ont aucun pouvoir, ainsi qu’au soulagement comique qui se dévoile aux moments les moins opportuns pour les personnages qui ont leur autour, pas pour les joueurs; mais nous voyons comment sa mentalité change par rapport à l’original qu’il ne voulait pas avoir de rendez-vous avec une personne physique, comment il comprend quelles seront ses obligations, le destin que réserve l’avenir, ou la responsabilité que c’est d’avoir une fille, si grande soit-elle. Soyez le contraste entre les deux. En fin de compte, le noyau dur, le motif tardif qui nous encourage à continuer à vouloir en savoir plus sur l’histoire est l’évolution que vivent les personnages, quels sont les secrets qu’ils cachent et comment ils vont y faire face. Il est vrai que nous aurions aimé que certains aspects de l’intrigue n’aient pas laissé un peu dans l’air, mais en termes généraux, et en essayant d’être aussi objectif que possible, nous sommes confrontés une histoire à la hauteur de l’original, une étape au-dessus ou en dessous selon les goûts et les préférences de chacun.

Seulement j’écris mon propre avenir

Autant il nous semble que l’histoire est à la hauteur de l’original, il y a quelques détails qui nous ont forcés à mettre un score inférieur à Steins; Gate Elite, et cela a à voir avec sa section technique, qui est généralement plein de lumières, pas au sens propre du terme, mais il est vrai qu’ils ont quelques ombres qui pourraient ne pas être là. Pour commencer, nous aimerions souligner votre finition graphique. Steins; Gate arborait un design de personnage et un dessin uniques, avec beaucoup de personnalité. Cependant, c’est quelque chose qui n’a pas pu être transféré dans l’anime, bien que cela n’empêche pas que la série animée de 2011 n’ait pas atteint une grande réputation. Par conséquent, lorsque Steins a été initialement lancé en 2015, Gate 0 a choisi de mélanger entre les deux styles d’animation. Les dessins des personnages que ce roman visuel montre sont plus stylisés que dans l’original, se rapprochant du style de l’anime, mais il maintient les racines du premier roman visuel, préservant le charisme de ses dessins. Cependant, c’est là que se trouve le premier des points négatifs du titre, et c’est que de temps en temps il vous donne la possibilité d’utiliser les conceptions de titre originales. Selon les occasions, il n’y a rien de mal, comme dans les flashbacks, mais il y a certains moments où la paresse des développeurs est remarquée, car quelle que soit la petite variation de la conception de l’original, elle montre à quel jeu elle appartient chacun, et il rompt la cohésion de ce que nous voyons à l’écran pendant les scènes dans lesquelles l’ancien modèle est utilisé. Un autre aspect qui ne nous a pas convaincus est la sexualisation excessive des personnages dans les illustrations CG, pas à cause de la sexualisation en soi, qui est complètement libre dans de nombreux cas où elle se produit, mais ne suit pas une cohérence interne maintenant des proportions différentes et constantes du corps des personnages illustrés. Notez qu’il n’y a pas eu de paramètres communs lorsque vous travaillez sur cet aspect du titre go.

Quant aux interprétations, nous ne pouvons enlever le chapeau que performances spectaculaires de l’équipe de doublage japonaise, atteindre son objectif complètement, c’est-à-dire nous faire rire ou pleurer quand il touche, ainsi que nous exciter dans les moments de plus grande charge dramatique. Cependant, nous avons détecté que selon quels chapitres, les personnages souffrent d’une désynchronisation des lèvres plutôt ennuyeuse si nous la regardons, ce qui pourrait nous faire sortir de l’histoire en fonction de la façon dont nous sommes difficiles. Le fait est que tous ces chapitres partagent un dénominateur commun tout à fait évident, nous ne savons donc pas si ce dont nous parlons est une erreur ou une décision préméditée. Quoi qu’il en soit, nous n’aimions pas le rencontrer. Par contre, on trouve un bande-son très conforme à l’original, qui ajoute de nouvelles chansons, à la fois orchestrales et vocales, à la hauteur de ce que nous aurions pu entendre auparavant dans la série.

Steins; Porte 0 – Rintaro Okabe non, Kyoma Hououin

Pour qu’une histoire se connecte avec le spectateur ou le lecteur, elle doit s’assurer que nous nous sentons identifiés avec un personnage ou une situation qu’ils nous racontent. Nous ne voulons pas voir une histoire où les protagonistes obtiennent tout droit, nous devons nous connecter avec eux, et donc, plus ils sont humains, mieux c’est, et il n’y a rien de plus humain que de se tromper. Steins; Gate 0 est une histoire sur les erreurs des gens, comment nos problèmes nous affectent et comment nous devons les surmonter pour réaliser ce que nous aimons le plus dans nos vies. Nous sommes confrontés un roman visuel exceptionnel qui prend un virage à 180 ° par rapport à la proposition originale pour nous montrer comment la route a permis à Okarin de faire le dernier pas pour atteindre Steins Gate. Une classe de maître sur la façon de faire une préquelle, en respectant le matériel original tout en améliorant tout ce que nous avons vécu à l’époque, devenant avec elle un tout, une histoire essentielle pour les amateurs de science-fiction.

Nous avons analysé Steins; Gate 0 grâce à un code numérique fourni par Spike Chunsoft. Version 1.0.0 analysée

Steins; Gate 0 est une magnifique préquelle qui ne doute pas une seconde en déconstruisant tout ce que nous pensions savoir sur son univers pour nous montrer un voyage dans le temps qui nous montrera qu’il existe toujours un moyen de surmonter nos problèmes, même sombres. cela semble le panorama, et atteindre l’objectif par lequel les personnages donneraient leur vie.

PROS

Un script qui tisse une évolution très intéressante aux différents personnages de la pièce en même temps donne l’occasion à chacun d’avoir son moment de gloire

Découvrez l’histoire derrière les événements de l’œuvre originale

L’interprétation des acteurs de doublage japonais et la bande originale sont remarquables

CONS

Certains aspects de l’intrigue ne se terminent pas de manière aussi satisfaisante que nous le souhaiterions

Selon quels chapitres les personnages présentent une désynchronisation labiale des plus gênantes

Les illustrations CG tendent trop à la sexualisation des personnages et les illustrations des personnages du titre original sont trop recyclées

La barrière de l’entrée linguistique pour ceux qui ne maîtrisent pas l’anglais

