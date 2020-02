Analyse de Willy Jetman – Nintendo Switch. Collez le singe

L’espace, dernière frontière. Et c’est parce qu’il y a littéralement tout dans l’espace et que par conséquent les coutumes ne donnent pas assez. Et regardez que l’espace est grand, mais il n’y a aucun moyen de le dépasser, hé. Nous devons donc faire demi-tour pour explorer certaines de ses trois cents planètes, car il n’y en a pas beaucoup, mais beaucoup. Celui que nous avons choisi n’a malheureusement pas de nom de détergent, mais a un nom assez courant: Gravos. Il y a eu un accident et il y a des restes d’engins spatiaux partout, souvent une catastrophe a empaqueté le singe. Notre mission, pour laquelle nous avons été embauchés et censément nous payer, est de nettoyer la planète entière, de briller et de la laisser comme des jets d’or. Mais tout n’est pas ce qu’il semble sur la planète, et à mesure que nous avançons, nous découvrons de plus en plus de choses à ce sujet. Voulez-vous savoir de quoi parle Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge? Eh bien lisez notre analyse, nous avons commencé! Ou vous pouvez acheter le jeu Last Chicken Games … mais lisez d’abord notre analyse!

Garez les pleurs et commencez à nettoyer, plus que paresseux!

Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge est une plate-forme bidimensionnelle et une arcade de tir. Beaucoup de coups. Situé sur une planète exotique, notre mission est d’amener les différents débris spatiaux qui se trouvent partout sur la planète vers des points de recyclage, ce qui n’est pas une chose mineure, car nous devons faire face à toute la diversité de la faune du lieu local, ou autrement dit, nous devons nous lancer dans un plan clair avec tout ce qui bouge. Pour cela, nous avons multitude d’armes à notre disposition, emplacement précédent par la scène, pouvoir en équiper deux en même temps, l’un comme principal et l’autre comme secondaire, que nous pouvons améliorer en payant une certaine somme d’argent que nous gagnons en recyclant les ordures et en tuant les ennemis. Vous pouvez dire que plus vous tuez, plus vous pouvez tuer, mais nous préférons le voir par la voie écologique, c’est-à-dire que plus nous recyclons de déchets, plus nous pouvons exterminer de bogues. Un moment, il y a quelque chose de troublant dans tout ça …

Mais n’ayez pas peur des amis de la non-violence, nous ne vous avons pas oublié (du tout). Si nous passons la moitié du temps à tirer, l’autre moitié nous passons dans les airs. Nous avons un jetpack – pensiez-vous que Willy était surnommé ainsi? – avec lequel atteindre les zones surélevées. C’est quelque chose qui prend beaucoup d’avantages grâce à un conception de niveau qui tend à la verticalité. Cet aspect est très important, car selon notre niveau et notre capacité à piloter le jetpack nous pouvons accéder à une zone ou une autre et découvrir des secrets, qui sont des poignées éparpillées dans les scènes, ce qui nous permettra de débloquer des récompenses et des trophées. Au fait, bonne chance aux speedrunners, que Willy vous emmène avec les réflexes au maximum.

La dérive de ce texte est plus qu’évidente, mais c’est parti. Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge est une comédie basée sur la relation entre Willy et Gladys. Les deux personnages en présentent dynamique de l’amour-haine assez descacarante. D’une part, nous avons Willy, paresseux au fond, et un peu myope si vous nous le demandez, tandis que Gladys est un personnage plus cool et plus sensible, comme si c’était la voix de la raison de Willy qui essaye de mettre la raison la situation (va mal, Willy est vraiment Willy). À cette relation, il faut ajouter la présence des habitants de Gravos, cousins ​​non loin du Gungan, qui finissent de mettre la dentelle à ce que l’on voit à l’écran. L’histoire n’essaie vraiment de surprendre personne. Cherchez les rires et établissez une complicité avec le joueur, et partez si vous l’obtenez.

Le singe fait monerí … mais qui lui a donné tant d’armes?

Cependant, notre aventure n’a pas fini par être une promenade à travers les champs de gravier. Et la faute en revient à un courbe de difficulté dessinée à la main avec un pouls régulier, c’est-à-dire avec des pics de difficulté considérables. Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge est un titre exigeant (gardez cela à l’esprit), comme ceux fabriqués dans les années 80 ou 90, dont l’inspiration n’a pas été uniquement au niveau graphique; mais il y a eu de nombreuses fois où nous nous sommes vus passer un mauvais moment parce que le level design était soudainement bon si vous deviez affronter plus d’ennemis que cliniquement recommandé, ou que vous aviez un mini-seigneur en chef prêt à vous faire revenir Où as-tu gardé le jeu? La preuve que nous devons aller avec les pieds de plomb que nous avons chez les ennemis. S’ils nous frappent avec une de leurs attaques, ils nous font un certain dommage, plus ou moins selon le type d’ennemi, mais s’il y a contact entre Willy et l’ennemi, les dégâts sont doubles, nous tuant même d’un seul coup.

Ce dernier est quelque chose qui nous est arrivé surtout contre les derniers patrons, Quoi nous avons trouvé de loin le pire du titre. Si les ennemis communs doivent être gonflés à coups de feu pour tomber, avec les boss finaux, vous devez vous armer de patience. Sa conception est assez inégale, avec certains que nous avons trouvé de véritables preuves de nos réflexes et de notre capacité à se concentrer, tandis que d’autres les ont transmis au cœur, car ils présentaient des motifs très simples. Ces derniers, au final, ont été des barrières, des éponges de vie à tirer pendant deux minutes pendant qu’on essaie de ne pas les toucher quand ils bougent. Dommage qui se répète plus de fois que nous l’aurions souhaité.

Enfin, nous aimerions parler de votre section technique. Ici il n’y en a pas mais ça vaut le coup, le cadre est tout simplement fabuleux. Gravos, avec tous ses lieux et ses donjons, est une vaste planète où les petits détails ne manquent pas qui confèrent au titre une grande personnalité. Les graphismes nous ont rappelé beaucoup de ce qui pouvait être vu dans l’ancien Mega Drive, mais aussi les mélodies purement arcade qui correspondent à un gant avec l’action que nous voyons à l’écran, bien que vous vous en souveniez à peine après avoir fermé le jeu Et si vous aimez les cascades, vous avez de la chance. Si Quentin Tarantino a un fétiche obsessionnel pour montrer les pieds dans ses films, Last Chicken Games l’a pour mettre des cascades. Cascades d’eau, cascades de lave, cascades de miel … Toutes sortes de cascades!

Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge – Une aventure dans la mer de Mona

Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge est une aventure très exigeante, qui est parfois ralentie avec des pics de difficulté. Cependant, le ton qui imprime l’histoire, avec une paire de protagonistes tout simplement hilarants, des commandes qui répondent parfaitement à ce que nous voulons faire à l’écran et une section artistique radicale, sont suffisants pour compenser les bosses qu’il met sur la route. Il n’est pas destiné à tous les publics, mais il est vous êtes à la recherche d’un défi en tant que joueurs, en même temps que vous voulez profiter, ce qui est la chose après tout, d’une histoire la mer de divertissant et drôle, ici vous avez votre indie. Pas mal d’être le premier titre de l’étude.

Nous avons analysé Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge grâce à un dossier de presse fourni par Badland Publishing. Version 1.0.0 analysée

Une aventure la mer de mona

Quelqu’un doit remettre les choses à sa place, et qui ont-ils appelé? À Willy Jetman! De nombreux clichés, des rires de drapeau, des ennemis lourds à porter et de beaux graphismes sont les ingrédients qui façonnent cette fantastique arcade indépendante de dénomination ibérique, qui, même si elle aurait pu aller beaucoup mieux, le résultat final est toujours remarquable.

PROS

Nous sommes face à une comédie de premier niveau

La quantité de secrets et de détails de Gravos est merveilleuse

Les commandes répondent parfaitement

CONS

Il y a des pics de difficulté qui peuvent être très frustrants

Les derniers patrons sont des éponges de vie. Ils finissent par devenir très fastidieux

La plateforme de titre n’est pas pleinement exploitée

