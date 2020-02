Analyse de Wolcen Lords of Mayhem pour PC

Le 13 février dernier est sorti dans Steam Wolcen: Lords of Mayhem. Après une campagne Kickstarter réussie et une période de quatre ans en accès anticipé, le travail de Wolcen Studio a enfin vu le jour. Je vous dis que j’ai trouvé cet ARPG avec des colorants hack et slash qui, inévitablement, est devenu en quelques jours un concurrent sérieux dans son genre et auquel, d’autres études comme Blizzard devraient faire attention à la prochaine sortie de Diablo IV.

L’histoire et le contexte de Wolcen: Lords of Mayhem ne sont pas du tout révolutionnaires. Une perturbation de l’équilibre du monde met ses héros en alerte, et d’énormes quantités de créatures démoniaques et une autre touche de script sont l’excuse pour nous plonger dans une aventure qui ne vous attirera guère. Wolcen m’a ramené à mon “pire” petit dans Diablo II dans lequel je me suis assis pour “prendre un peu de temps” et j’ai fini par regarder le soleil se lever le lendemain sans simplement retourner ou quitter les yeux de l’écran. Un véritable exploit à l’époque, où l’accélération du rythme des lancers oblige le joueur à passer d’un jeu à l’autre sans que le temps ne digère presque le précédent. Cette immersion totale a plusieurs coupables. Probablement le plus grand d’entre eux est que malgré l’utilisation de la vue isométrique Wolcen obtient un gameplay dynamique et dynamique où vous ne pouvez pas tout faire confiance à vos statistiques, mais votre capacité en dit long.

L’esquive est un élément primaire. L’utiliser au bon moment et le doser correctement (il est limité par une série de points d’endurance) est essentiel pour ne pas tomber au combat plus que souhaitable. En ce sens, les ennemis sont variés et Wolcen les utilise intelligemment. En avançant dans ses scénarios, nous trouvons de grands groupes d’adversaires à affronter, avec des scènes très spectaculaires. Chaque zone du jeu a ses propres unités et, d’une certaine manière, il ose prendre des techniques de jeu plus propres comme DOOM (2016). Ces grands groupes sont composés de rivaux dans de nombreux cas faibles accompagnés d’autres de plus grande force et endurance. La clé est de savoir comment y faire face. Et c’est là que réside l’une des principales vertus de ce nouveau lancement PC.

Tuer, piller et monter de niveauÀ Wolcen, cette prémisse de mettre fin aux serviteurs les plus faibles et, lorsque vous avez nettoyé cette partie, optez pour les plus compliquées, ce n’est pas toujours une bonne idée. Les créatures les plus fortes sont marquées sur notre radar par des crânes rouges et sont toujours un défi. La clé est d’utiliser ces petits ennemis afin de générer des orbes de santé qui, ajoutés à l’esquive, nous donnent l’air nécessaire pour pouvoir les éliminer sans avoir à redémarrer depuis le dernier point de contrôle.

En plus de cette esquive, votre personnage peut utiliser des attaques normales ou fortes et, au fur et à mesure qu’il progresse, accéder à une série de capacités spéciales qui occuperont les cinq premiers chiffres du pavé numérique. Bien sûr, ces attaques spéciales ont un temps de soude et ils sont conditionnés à deux mètres: la volonté et la fureur. Ces barres seront remplies au fur et à mesure que nous mourrons et, par conséquent, maintenir l’équilibre, trouver le rythme et ne pas en abuser dans les premiers stades du jeu sont des conditions indispensables. Mais comme je l’ai dit, ce n’est qu’au début de l’aventure car ce qui va vous donner une idée plus précise du genre de dieu que nous pourrons créer à Wolcen.

Pour encadrer ces combats Wolcen constants et hilarants: Lords of Mayhem a un design simple, un peu pasillaro et plat à la fois. La verticalité d’autres jeux similaires tels que Darksiders Gnesis n’est pas un aspect qui a été spécialement travaillé dans ce titre. Oui, il est vrai que ces scénarios permettent au joueur de se perdre et d’explorer un peu. Le jeu présente quelques défis Donjons supplémentaires auxquels vous pouvez accéder à partir d’un portail et dans lequel vous devez éliminer votre boss final, tuer toutes les unités de la zone ou activer des coffres maudits qui présenteront des vagues d’ennemis que vous devrez vaincre pour accéder au bouton convoité.

Évidemment, Wolcen n’est pas loin des autres jeux de son genre. À chaque pas que vous faites, chaque ennemi que vous battez et chaque coffre que vous ouvrez, d’énormes quantités d’or et d’objets à collecter et à gérer et à vendre dans un maigre inventaire surgiront. La gestion de ceci est une technique jouable en soi. Wolcen n’a pas de système de poids maximum tel que les jeux de rôle classiques et choisissez dans cette section de présenter un système de cases qui seront remplies et avec lesquelles vous devrez aller jouer au cas où, si cela vous arrivait comme le matin, Le syndrome de Digenes soit fort en vous.

Cela peut ressembler à une carte de la Voie lactée, mais c’est La Porte du Destin.

Heureusement, le jeu équilibre parfaitement cette gestion. Depuis n’importe quel donjon, vous pouvez ouvrir un portail temporaire qui vous transporte jusqu’à votre base dans la ville de Stormfall, où vous pouvez vendre les articles dont vous ne voulez pas. Les jeter au sol est une autre option, mais rien de conseillé et plus si l’on prend en compte la grande quantité de ressources dont le jeu a besoin dans sa phase finale: chaque devise sera nécessaire.

Comme d’habitude dans ce type de jeux, il y a plusieurs degrés de rareté et une multitude de statistiques à regarder pour décider de ce que vous voulez équiper. En un coup d’œil, en plaçant le pointeur de la souris sur un tem, vous obtenez une comparaison rapide entre l’objet sélectionné et celui que vous avez équipé pour décider de ce que vous voulez faire, mais attention, parfois un équipement plus rare ne sera pas meilleur que celui déjà avoir. C’est parce que nous avons des gemmes pour les imprégner, quelque chose de vraiment typique sans un excellent ajout: les orbes entropa. Ces orbes sont extrêmement difficiles à trouver et leur fréquence d’apparition dans la campagne est aussi faible qu’il le faut, mais leurs effets sont les plus curieux. Ces orbes réinitialisent tous les attributs magiques lorsqu’ils sont utilisés sur un objet. En fait, ils consomment toutes les gemmes qui ont été fixées pour garantir un effet magique dont le niveau dépend de la puissance des gemmes et (œil) dont les pouvoirs sont choisis au hasard parmi ceux qui avaient déjà l’objet. Risqué? Sans doute. Rétributif? Pas toujours. Du plaisir? Assurance.

S’il y a quelque chose qui m’a fasciné c’est son système de classeS’il y a quelque chose qui m’a fasciné chez Wolcen, c’est son système de classe, ses niveaux augmentent et ses améliorations. Lorsque vous démarrez le jeu et créez votre personnage tu ne vas pas choisir une classe particulière, déterminez le sexe, modifiez son apparence et sélectionnez le type d’arme avec laquelle vous commencerez l’aventure. Le jeu lui-même vous avertit que ce choix n’est pas définitif; Il n’y a pas de classe fermée et vous pourrez modifier votre style de jeu à tout moment en apprenant de nouvelles compétences et en équipant d’autres types d’armes. C’est un énorme succès car Wolcen a un système de mise à niveau et d’amélioration des personnages qui fonctionne très bien, son rôle étant profond, intéressant et extrêmement gratifiant pendant que vous passez vos heures dans le jeu.

Chaque fois que vous montez de niveau, vous avez dix points d’amélioration à ajouter à votre personnage sous quatre aspects différents: férocité, constitution, agilité et sagesse. Ces statistiques détermineront les probabilités de faire des dégâts et des maladies critiques, la vitesse d’attaque et nos points de vie et bouclier. Bien sûr, les objets que vous équipez ajoutent des bonus à chacune de ces fonctionnalités. De plus, dans son onglet correspondant sur la feuille de personnage, vous pouvez consulter le pourcentage total et les pourcentages de dégâts associés à chacun de ces traits, étant une référence très rapide et utile pour décider quoi télécharger à chaque instant. Si vous n’êtes pas complètement satisfait ou souhaitez modifier ces attributs vous pouvez les réinitialiser et les réaffecter pour une quantité acceptable de pièces.

La démonstration authentique de Wolcen dans cet aspect est dans le développement de l’arbre de compétences passif. À travers La porte du destin Vous avez accès à d’innombrables points d’expertise segmentés en trois fonctionnalités principales: soldat, sentinelle ou érudit. La «magie» de cette section est que vous n’êtes pas obligé de suivre un chemin particulier. La porte du destin est organisée en trois cercles concentriques que vous pouvez tourner comme s’il s’agissait d’un puzzle. Cela permet qu’une fois que nous avons atteint la fin d’un arbre de développement concret des trois qui composent la première roue, au niveau suivant, en la tournant, vous pouvez choisir de six à, dans sa dernière phase, sélectionner entre douze. Un total de 21 arbres de progression différents que vous pouvez adapter à votre guise pour déterminer le chemin que votre personnage suivra dans cette facette. Comme pour les attributs, vous pouvez les redémarrer pour un prix abordable de Primordial Affinity. Les données: 216 permutations possibles dans l’arbre de compétences.

Les combats à Wolcen semblent impressionnants.

Je viens de mentionner l’Affinité Primordiale, cela me donne l’occasion de parler de la dernière section du rôle de Wolcen. Dans ce jeu, les compétences de combat actives ne sont pas apprises par l’expérience et un arbre à utiliser. Pour gagner de nouvelles attaques et de nouveaux pouvoirs, vous devez les trouver dans les coffres, les acheter aux marchands et les arracher aux ennemis. Ces professeurs sont enfermés dans des objets magiques appelés Enteractos. Chaque fois que vous en trouvez un nouveau, en faisant un clic droit dessus, vous apprendrez la compétence qu’il contient. En mode campagne, compte quatre espaces pour les équiper auxquels vous pouvez ajouter un cinquième en mode Stormfall Campen une fois que vous avez terminé le jeu.

Ce qui est vraiment important, c’est que chacune de ces compétences a son propre système de progrès par l’expérience en fonction de son utilisation ou si nous dépensons des points d’affinité primaire pour les mettre à niveau. À mesure que ces compétences augmentent, des points de modification sont ajoutés à chacun d’eux. De cette façon, vous pouvez les personnaliser à votre guise en attribuant ces points à différentes runes qui détermineront des attributs tels que, par exemple, le temps de rafraîchissement, le coût de la fureur et de la volonté ou assigneront de nouveaux ajouts, afin que chaque joueur soit vraiment unique. Mais si cela peut sembler peu, ce n’est pas du tout, en fin de partie vous pouvez doubler ces compétences attribuer à ces doublons de nouvelles modifications qui vous accordent, au sein d’une même compétence, deux utilisations différentes. Quelque chose de vraiment utile quand il s’agit de s’adapter à des ennemis plus forts ou à des boss finaux dans chaque donjon.

Toujours à la modeCe que Wolcen Studio a réalisé dans le rôle du personnage est louable, une exposition de bons travaux qui donne de la profondeur et des dimensions inconnues dans le genre. A cela s’ajoute la possibilité de personnaliser l’apparence de votre avatar à votre guise, dans l’aventure, différents skins sont trouvés pour l’armement et l’armure, ainsi qu’une grande palette de couleurs avec laquelle faire apparaître notre avatar. Quel que soit l’équipement que vous avez sélectionné à tout moment, l’apparence de votre personnage ne varie pas, sauf si vous le souhaitez. Chez Wolcen, la mode et l’efficacité vont de pair.

Ce que Wolcen Studio a accompli est louableÀ tout cela, il faut ajouter le Aspects de l’apocalypse. Avec un total de quatre qui sont réalisés sur la base de la progression du personnage, ces aspects sont transformations temporaires dans lesquelles notre avatar va devenir une bête invincible. Chacun de ces aspects a quatre types différents de compétences à utiliser au combat et qui sont dévastateurs, de plus, pendant le temps où nous sommes transformés, nous jouissons d’une période d’invulnérabilité. Pour exécuter cette transformation, la mesure de l’essence primordiale doit être remplie, ce qui est réalisé en battant les ennemis et en nous faisant avec les orbes blancs qu’ils libèrent. Cependant, il n’est pas pratique d’en abuser car ils ne durent pas longtemps et peuvent être d’une grande aide, en particulier contre les ennemis les plus puissants et les boss finaux.

Les transformations sont parmi les moments les plus marquants du jeu.

Wolcen: Lords of Mayhem a deux modes de jeu distincts: Campaign et Stormfall Campen. La campagne se compose de trois actes et une durée allant de 15h à 20h de jeu en fonction du temps que vous prenez pour explorer ou faire des donjons secondaires. Je serai très franc à ce stade: c’est un tutoriel long et très bien commenté. Je dis cela parce que la difficulté de leurs ennemis, avec quelques mises en garde dans les deux derniers boss finaux, est inexistante. Bientôt, les capacités de votre personnage vont de loin surmonter le défi de leurs donjons. À cela s’ajoute la possibilité de ressusciter jusqu’à trois fois à l’endroit où vous tombez en ayant la seule pénalité pour revenir au dernier point de contrôle avec la réapparition conséquente des ennemis si nous passons ces trois secondes chances. À la fin tout se résume en constance et en répétition et peut-être, à un certain point, il peut être bon que dans cette campagne vous appréciez l’aventure et jouez seul tout en explorant l’énorme profondeur du jeu dans sa section jeux de rôle.

Cela ne fait que commencer

En fin de partie, c’est quand Wolcen frappe la tableDans Wolcen, l’aventure commence lorsque vous avez terminé la campagne. Contre toute attente, vous ne pourrez plus y jouer à moins de créer un nouveau personnage à partir de zéro. À la fin de l’aventure, pour des raisons liées à l’histoire, nous deviendrons des gestionnaires Stormfall. Dans cette phase finale (Campen de Stormfall), c’est quand Wolcen frappe la table, il dit que je suis là! En tant que directeur de la ville, vous devez le reconstruire et l’améliorer. Pour cela, une carte des projets nécessitant une grande quantité d’or et de primordiaux est ouverte, ainsi qu’une nouvelle ressource qui entre en jeu: la productivité. Cette productivité peut être augmentée en réalisant des améliorations dans les différents bâtiments, mais il est également nécessaire de se conformer à certaines expéditions et mandats, activités qui peuvent en quelque sorte rappeler les fissures trouvées dans Diablo III.

Les mandats Ils sont peut-être l’option la plus simple. Une carte aléatoire, éliminez un certain nombre d’ennemis ou tuez certaines unités spéciales. Direct et simple en échange d’une quantité de productivité qui nous aide à réaliser nos projets et certains objets en récompense. Ayant une exigence de niveau spécifique, j’ai trouvé que c’était une bonne option pour augmenter mes statistiques de manière simple.

Réellement, Ce qui compte en mode Stormfall Campen, ce sont les expéditions. Ceux-ci ont différentes fonctionnalités, à commencer par l’adepte auquel ils ajoutent différents grades de vétéran jusqu’à ce qu’ils deviennent un enseignant selon que nous surmontons les trois niveaux proposés par chaque donjon. Dans les expéditions, une fois que nous avons terminé un niveau, nous pouvons retourner dans la ville ou continuer à progresser, en assumant de plus grands risques et donc de meilleures récompenses. C’est vrai, oubliez les résurrections du mode campagne, la mort est la fin. En fait, dans la phase finale, il est pratique de toujours être accompagné de plus de personnes afin qu’elles puissent vous ressusciter et faire face plus efficacement à leurs défis. De plus, dans ces expéditions, vous pouvez ajouter des modificateurs qui augmentent le pourcentage de recherche de meilleurs objets dans le bouton. La profondeur de ce dernier mode n’a pas de limite même en générant un type de jeu appelé Wrath of Sarisel qui ne sera obtenu que sur la base des modificateurs que nous avons actifs et si nous choisissons de le réaliser; un défi qui ne convient qu’aux joueurs du plus haut niveau qui, au cas où vous vous poseriez la question, est limité à 90.

Wolcen: Lords of Mayehm n’a pas de fin. Ses techniques et son système d’amélioration des compétences et des objets peuvent vous accrocher depuis longtemps et plus si nous prenons en compte les améliorations que connaissent leurs serveurs depuis son lancement. Au moment de la sortie du jeu, des problèmes ont été rencontrés dans le matchmaking et les pannes de serveur avec une certaine fréquence. Cependant, dans le cadre de cette analyse et en particulier après la sortie du patch 1.0.4.0, une amélioration considérable de la stabilité a été notée et le service de ceux-ci, bien qu’il y ait encore des aspects à peaufiner dans cette section. La détermination de l’hôte au sein du jeu n’est pas complètement claire, même si ce n’est pas un problème de pertinence si l’on tient compte du fait que les progrès sont partagés entre le jeu privé et le jeu public. Cependant, quelque chose qui grince est que le mode de jeu public ne forme que des groupes de deux joueurs tandis que, dans le jeu privé, inviter des amis peut atteindre jusqu’à trois simultanément. Le temps de latence du jeu est acceptable en utilisant les serveurs en Europe en aucun cas dépassant 30 millisecondes avec une connexion de 300 mégaoctets de fibre à l’aide d’un câble Ethernet.

Certains utilisateurs ont signalé une mauvaise performance de Wolcen, commentant certains bugs et plantages du jeu qui rendaient l’expérience ennuyeuse ou injouable. Cependant, plus de 40 heures que j’ai consacré au moment de la rédaction de l’analyse, j’ai eu la chance de ne pas rencontrer de problème qui affecterait le gameplay ou la progression de mon jeu. Je sais que j’ai remarqué un comportement érotique dans l’IA alliée de certaines créatures qui peuvent être invoquées à différents points de la scène, quelque chose qui a été rapidement résolu dans tous les cas par lui-même.

CryEngine répond de manière appropriée aux exigences du jeuWolcen bénéficie d’une excellente optimisation sur PC, pouvant fonctionner sans problème en haute qualité sans rencontrer de problèmes de performances. Le moteur CryEngine répond de manière appropriée aux exigences du jeu en laissant de bonnes scènes cinématographiques en plus de l’action purement dans le jeu. Dans sa section artistique, la recréation de ses scénarios, variés et qui utilisent différents éléments architecturaux et naturels, brille. Chaque zone et nouvel acte vous transportent dans des endroits différents où non seulement l’atmosphère, mais aussi le design de nos alliés et ennemis nous font nous plonger dans l’expérience. Pour la musique, on a choisi des compositions chorales vocales qui donnent une touche apocalyptique à chaque confrontation mais qui dépassent en tout cas la limite d’un travail bien fait. Avec des voix en anglais, le jeu est livré avec des textes en espagnol, comme dans sept autres langues.