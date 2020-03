Analyse des croisements d’animaux: nouveaux horizons

Quelle attente. Pas celui que nous avons dû attendre l’arrivée de Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch, ce temps, nous a rendus éternels (avec un retard inclus de 2019 à 2020), sinon que le retour de cette saga bien-aimée avec un jeu vidéo de la série principale a pris plus de temps qu’il ne le devrait. En fait, Wii U aurait dû avoir sa livraison correspondante, avec ses nouveautés respectives pour contribuer à cette franchise, de sorte que celui en question aurait pu être un titre très différent, ou même avoir mis plus de temps à nous parvenir.

Cela dit, on pourrait comprendre que Nintendo a eu plus que suffisamment de temps pour créer le jeu de leurs rêves; Vous pouvez supposer qu’une partie de ce que nous allons voir dans ce titre aurait pu atterrir sur ce projet qui n’a même pas été officiellement annoncé pour la console GamePad. Ensuite, Sommes-nous confrontés au dernier versement de la série? C’est quelque chose que nous allons essayer de découvrir tout au long du Animal Crossing: New Horizons critique pour Nintendo Switch.

Comment analyser «quelque chose» comme Animal Crossing: New Horizons?

Avant d’avoir «des ennuis», nous ferons remarquer que nous n’avons lancé cette analyse que avoir accumulé environ 90 heures de jeu, quelque chose qui pour tout autre jeu vidéo serait plus que suffisant, alors que “la seule chose” que nous avons vue est le cours du milieu du mois de mars. Comme vous le savez peut-être, c’est un titre à apprécier au fil du temps, des 4 saisons, voire des années, et bien que nous aurions pu avancer le calendrier de la console pour visiter d’autres fois, et ainsi voir ce que nous certaines festivités tiennent, nous avons préféré vivre l’expérience naturelle que tout utilisateur aurait eu dans les deux semaines que nous avons pu y jouer. Ou en quelques mots: Nous n’avons même pas pu voir tout ce qu’il propose.

Nous essaierons de faire de cette analyse la plus respectueuse de l’expérience qu’elle offre, mais en se souvenant qu’il est impossible de même savoir ce que Nintendo nous a préparé tout au long des mises à jour qu’Animal Crossing: New Horizons recevra sûrement. La bonne chose que nous avons en notre faveur est d’avoir accumulé auparavant des milliers d’heures dans chacun des jeux précédents, à l’exception de la tranche qui a commencé tout cela, Dōbutsu no Mori pour Nintendo 64 sorti exclusivement pour le Japon en 2001.

Insulano, bienvenue au paradis!

En soi, le précédent épisode de la série, Animal Crossing: New Leaf pour Nintendo 3DS (nous ne compterons pas le fiasco appelé amiibo Festival, ou la proposition intéressante de Happy Home Designer pour 3DS ou le free2play Pocket Camp pour mobiles) a été un changement majeur dans la série, nous permettant de soulager l’ancien Tortimer dans son rôle de maire de la ville . Cela a introduit de nouvelles responsabilités pour le joueur, ainsi qu’une multitude de possibilités supplémentaires au gameplay classique. Ce qui a beaucoup changé, c’est d’aller dans votre propre air; Vous êtes devenu le patron de l’endroit, mais même ainsi, la vie se déroulait dans votre paisible ville à votre rythme.

Petit à petit, notre île gagnera en population et en vie!

New Horizons est une version complète de ce qui a été vu dans New Leaf. Maintenant, nous ne sommes plus maire et, sans aller plus loin, ce chiffre n’existe pas en tant que tel, mais nous déciderons autant ou plus que le porte-parole du quartier de notre île, étant notre rôle (celui du joueur principal qui commence le jeu), entre autres tâches diverses, de décider de l’emplacement de chaque maison, de chaque pont, rampe, magasin, etc., ainsi que de traiter avec certains voisins , prendre des décisions importantes, etc. Telle est notre puissance, qu’avec quelques entretiens avec Canela, et certaines actions, nous pourrions expulser le voisin que nous aimons de l’île.

Quant à une histoire à suivre, cet Animal Crossing l’a, et est directement lié à notre évolution dans le jeu vidéo. Ce n’est pas un de ces titres qu’en un jour vous allez tout débloquer, mais il vous invitera à vous détendre, être TRÈS patient et, au fil du temps, des progrès. Le rush, les speedruns et autres, vous devrez partir pour d’autres titres, car oui, en avançant la date de la console vous pourriez avancer dans le temps, en même temps que vous chargez complètement tout ce que cette expérience veut vous apprendre. Au fil des jours, une multitude d’événements se produisent, donnant lieu à de nouvelles situations qui élargissent les possibilités, soit parce que quelqu’un de spécial vient sur notre île, soit parce que nous avons enfin pu construire ce pont que nous voulions tant avoir, ou la joie d’avoir pu payer à la fois l’hypothèque de votre maison de plus en plus spacieuse.

Un paradis plein de responsabilités

Pensiez-vous que vivre sur une île semi-déserte allait passer du mensonge toute la journée au quai pendant que votre peau bronzait? Bien au contraire! Il y a beaucoup à faire, comme se reposer une seule seconde. A partir du moment où Tom Nook nous propose de participer à son «Settlement Plan in Deserted Islands» (dont le curieux acronyme en espagnol est «PAYÉ»), votre travail ne fait que commencer. Vraiment, ceux qui ont vraiment de la chance sont les animaux de vos voisins, car ils ne bougent un seul doigt que pour jouir ou se reposer. Ils l’ont bien! En fait, on pourrait dire que le progrès de l’île est de votre seule responsabilité (et les autres joueurs sur votre console), ainsi que les baies nécessaires à sa prospérité, presque tous sortiront de votre poche, pour aller chez le bon Tom Nook’s.

Mais comme les nuits sont belles et les couchers de soleil … en fait, tout le jeu est très sympa

“Mais pourquoi devrais-je travailler? Je suis venu ici pour en profiter! ” Eh bien, parce que vraiment, c’est amusant. De plus, Nook a inventé un système pour que vous n’arrêtez pas de faire des tâches constamment, et que vous deveniez celui qui maintient absolument toute l’île. De l’économie, acheter et vendre constamment pour que les baies coulent, à des tâches telles que la collecte d’insectes, le poisson, la foresterie, l’obtention de ressources, la fabrication d’outils, de meubles, etc. Parfois tu te demandes que serait devenu l’île si je n’avais pas eu la chance de vous avoir comme habitant.

Il est temps de jeter des miles

Ce qui vous empêchera de vous arrêter en tout temps, c’est le programme de kilométrage intégré au Nookophone avec quelle gentillesse il nous remet le raton laveur non gourmand dans le cadre de son plan de règlement désintéressé. Vous pouvez toujours suivre votre propre chemin, personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit ou à payer votre hypothèque! Mais si vous voulez aller de l’avant, avoir une maison plus grande, oublier les poteaux à traverser de l’autre côté d’une rivière, avoir plus de magasins pour acheter des choses, pour ne citer que quelques questions, vous pouvez “Accrochage” continu aux chaînes et chaînes de “missions” dans ce programme de points, comme réalisations, quelque chose qui peut parfois être très addictif, tout en devenant fastidieux.

Parfois, il en coûte pour les obtenir, mais pas tellement pour les dépenser. Ce que nous pouvons réaliser avec les miles, en bref, est super!

Sans vouloir en dire beaucoup sur les miles Nook, nous pouvons vous dire que vous pouvez obtenir ces points utiles en effectuant une série de tâches, comme, par exemple, la pêche d’un certain nombre de poissons tout au long de votre vie insulaire; Après avoir atteint plusieurs sections, vous obtiendrez des tampons dans cette “réalisation” spécifique, ce qui vous donnera un nombre croissant de miles. Il existe également d’autres réalisations pour des jalons très spécifiques. D’autre part, il existe un sous-système de miles composé de tâches plus immédiates, que vous pouvez relier en permanence.

Après avoir échangé un coupon de kilométrage, vous pouvez voyager via Dodo Airlines vers de petites îles désertes. Plusieurs fois, ils se répètent, et ce n’est pas qu’il existe une grande variété (au moins, actuellement), mais comme vous en trouvez un “rare”, vous serez heureux.

Comme nous l’avons vu précédemment, le système de kilométrage a le potentiel de vous attraper pendant des heures à faire des tâches nécessaire pour obtenir des ressources et de l’argent. Ils sont un “truc” créé pour que vous n’arrêtiez pas de travailler pour votre île. Au début, vous parvenez à débloquer de nombreuses missions qui vous donnent des miles, mais au fur et à mesure que vous progressez et que vous réussissez, les choses ralentissent un peu, en fonction davantage du sous-système de miles mentionné, ce qui peut même parfois être ennuyeux étant donné qu’il peut devenir monotone. Les mêmes quêtes à faire (abattre un arbre, planter des fleurs, etc.) ressortent toujours l’une après l’autre, et vous n’aurez peut-être pas envie de le faire en ce moment, et certaines sont même difficiles à obtenir. Le truc c’est que si vous ne le faites pas, il n’y a pas de kilomètres, s’il n’y a pas de kilomètres, dans une certaine mesure il n’y a pas de progrès. D’un autre côté, même si le système de kilométrage peut être quelque peu répétitif, il faut avouer qu’elle engage aussi, et il ne serait pas surprenant que Nintendo envisage de rendre cela plus amusant avec une future mise à jour.

Chasse aux insectes ou à la pêche, parfois un bon moyen de gagner des miles … Hé, que diriez-vous des “chascarrillos” après avoir attrapé quelque chose? Eh bien, nous dirions que ceux du premier Animal Crossing étaient plus drôles pour nous. Le “vivaneau que j’attrape” du premier jeu vidéo de la saga nous a profondément marqué.

Mais pourquoi voulez-vous gagner des miles? Il s’avère que, en plus des baies, ce sont un autre type de monnaie qui vous donne accès à certaines possibilités, la plus importante étant de voyager vers d’autres petites îles pour obtenir des ressources qui vous aideront à progresser. Vous pouvez également les échanger contre d’autres récompenses, allant de meubles très cool, entre autres choses que vous voudrez dès le premier moment où vous les aurez vues, y compris des “recettes” pour des bâtiments de toutes sortes. Des recettes?

Aujourd’hui, en bricomanie …

Bien sûr, ce n’est pas le seul changement majeur, mais La grande nouveauté d’Animal Crossing: New Horizons est sans aucun doute le système de création. Au cours de notre aventure insulaire, nous aurons accès à de nombreuses recettes avec lesquelles préparer des constructions de toutes sortes, vous aurez envie d’en savoir de plus en plus! Ces recettes proviennent de diverses sources; vous pourriez en trouver un attaché à un message dans une bouteille, il pourrait être fourni par Tom Nook, ou même un voisin qui veut que vous fassiez quelque chose pour lui, entre autres possibilités. Dès que vous en obtenez un, la seule chose qui vous sépare de la construction de cet objet est d’obtenir les matériaux nécessaires, qui généralement ils sont généralement assez faciles à obtenir, au moins au début du jeu. Pour autant que nous l’avons vu, nous avons obtenu une recette impossible à fabriquer pour le moment, avec des ingrédients (matières) qui ne se trouvent nulle part où nous avons été, ou qui ont besoin d’autres recettes pour les créer. Cela implique que nous devrons attendre que les événements se déroulent dans le temps où ils ouvrent éventuellement la possibilité d’obtenir ces documents.

Le menu de création est simple et coloré, avec des filtres intéressants et des aides utiles, comme pouvoir marquer vos objets préférés (ceux dont vous avez besoin pour créer plus régulièrement, par exemple), ou ceux que vous pouvez créer avec les matériaux que vous avez sur vous. D’un autre côté, quelque chose comme une “file d’attente de créations” vous aurait merveilleusement convenu, pour les éléments que vous devez créer en masse.

La question est que Animal Crossing: New Horizons n’a pas inventé cela pour créer des choses à partir de matériaux, mais sa propre formule. Et cela dit, ce que nous avons à dire est que la façon de le gérer est très à vous, c’est-à-dire dans le style d’Animal Crossing. Cela pourrait se résumer en ce que vous feriez mieux d’oublier la ruée; Alors que dans d’autres jeux, créer quelque chose consiste à sélectionner l’objet et à appuyer sur un bouton, dans certains cas, il faut attendre un temps de fabrication, ici pour la plus petite chose, vous devrez “avaler” l’animation typique de notre construction de personnage et texte ultérieur. Si vous venez d’autres jeux avec des systèmes de construction, cela pourrait simplement vous désespérer, car à certaines occasions, vous souhaitez créer plusieurs unités en même temps d’un article, ou pouvoir désactiver les animations, ou les rendre plus rapides en gardant un bouton enfoncé. Que se passe-t-il? Encore une fois, rappelez-vous, c’est Animal Crossing.

Sols, baies, armoires, costumes … tout! Si vous avez la recette et les ingrédients nécessaires, vous pouvez la créer. N’arrêtez pas de parler à vos voisins, car ils pourraient vous les fournir au moment le moins attendu.

Le fait est que les systèmes créés ou précédemment utilisés par d’autres jeux vidéo en dehors du grand N fonctionnent, et ils le font très bien, mais dans ce cas, Nintendo a également voulu lui donner sa touche spéciale. Il est vrai que cela réussit, mais cela ne ferait pas de mal d’offrir à l’utilisateur la possibilité d’activer ou de désactiver des animations pour gagner en agilité de jeu. Lorsque vous prenez un certain temps, vous finissez par vous y habituer. Mais cette même chose, dont nous insistons sur le fait que cela ne pourrait pas être un problème une fois que vous vous y êtes habitué, s’étend à d’autres parties du jeu, comme certains menus tels que celui de gestion de votre inventaire principal, où ils auraient pu nous fournir des options utiles telles que la moitié »d’un groupe d’objets dans cet inventaire principal, ou un bouton pour commander rapidement, ou pour pouvoir transférer un groupe d’objets dans la salle de stockage en même temps, au lieu de le faire un par un. En ce sens, c’est maladroit, l’agilité fait défaut; Cependant, il ne serait pas surprenant que des améliorations de ce type soient mises en œuvre à l’avenir, car bien que vous vous y habituiez, cela ne ferait pas de mal s’ils facilitaient les choses pour les utilisateurs afin qu’une expérience qui vous prendrait autant d’heures soit plus agréable pour les utilisateurs.

Mon île sera comme je décide

Commencez simplement le jeu dans lequel vous vous voyez une île sectionnée par des rivières, avec des pentes qui ne nous permettent d’aller nulle part. Que deviendrions-nous sans pouvoir créer un poteau ou une échelle? Grâce à ces outils, nous pouvons atteindre n’importe quel site, mais l’idée est de rendre les choses plus accessibles pour nous, ainsi que pour le reste des résidents et des visiteurs. Encore une fois, Tom Nook nous propose une série de solutions qui, bien sûr, ne sont pas gratuites. Disons que cette section, même si au début elle a beaucoup de poids, à la longue elle n’est pas aussi importante que la bricolage, car une fois que vous avez placé tous les ponts et rampes nécessaires pour connecter votre île entière, quelque chose qui est plutôt une question de jours et de l’argent, vous ne voudrez peut-être pas en créer plus ou dépenser de l’argent pour les échanger contre d’autres versions plus chères et plus belles.

Un petit bout de parc d’attractions que nous avons aménagé dans un coin de notre île. Dommage, sur cette photo, vous ne voyez pas l’attrait des tasses, car il ne peut pas non plus y monter … mais au travail, même la machine à pop-corn!

L’autre grande nouveauté d’Animal Crossing: New Horizons que nous voyons comme quelque chose qui pourrait finir par devenir inutilisable. Nous nous référons à la pouvoir modifier le terrain, quelque chose qui au début n’est pas disponible pour le joueur. Après avoir atteint une certaine avance, vous avez la possibilité de dessiner des routes (changer en permanence les “tuiles” du terrain), créer de nouvelles hauteurs, modifier les existantes, et de même avec les zones intérieures de l’eau, relier les rivières, s’en débarrasser, créer lacs etc. Et c’est qu’une fois que nous quittons notre île comme nous le souhaitons, nous ne voulons plus toucher à cet outil, qui, pour ainsi dire, est également quelque peu maladroit. Encore une fois, Nintendo a voulu créer quelque chose de nouveau à partir de quelque chose déjà inventé dans d’autres jeux vidéo, et quand il s’agit de “très Animal Crossing”, l’agilité est perdue en cours de route.

Création d’un beau petit lac. L’original n’était pas mauvais, mais maintenant que nous l’avons remodelé, il fait plus frais!

Transformer le terrain nécessite votre pratiqueIl ne finit pas de bien fonctionner. Vous devez vous positionner précisément, si vous ne voulez pas constamment refaire ce que vous avez en tête. Bien sûr, il faut dire que, bien que les options soient également quelque peu limitées, le résultat que vous obtenez contribue à créer un “village” comme vous ne l’avez jamais vu auparavant dans la série Animal Crossingil s’agit donc Une amélioration majeure très reconnaissante dans cette franchise.

Et non seulement l’île, mais votre maison a un niveau de personnalisation impressionnant. Presque autant que votre garde-robe, vous pouvez porter tous les jours des vêtements vraiment cool!

Mais la plus grande “grâce”, que vous aimerez sans aucun doute le plus et avec laquelle vous passerez le plus de temps, est de fournir à votre ville la surprenante variété d’objets avec lesquels créer des zones uniques sur toute notre île, ainsi que créer étonnantes chambres à thème dans notre maison. C’est l’un des plus grands atouts de cet Animal Crossing, et un plaisir authentique dans lequel les heures peuvent s’écouler.

Allons-nous faire du shopping, ou le musée …?

Commence juste une nouvelle journée, Courons au magasin! Quoi de neuf dans le magasin Nook? Et chez le tailleur des Little Hand Sisters? La plupart du temps, des choses très cool. Ou combien coûteront les navets que Juliana m’a vendus dimanche? Si vous en avez une bonne collection, cela pourrait devenir une bonne affaire … ou pas.

Aujourd’hui, nous avons fait dimanche!

C’est l’une des grandes qualités d’Animal Crossing: New Horizons, et c’est que certains jours vous vous rendrez compte que “tout est déjà fait”, mais d’un autre côté vous aurez hâte de voir ce que demain vous réserve, non seulement en ce qui concerne les événements qui peuvent se produire, mais aussi dans les objets super détaillés qui sont mis en vente tous les jours dans les magasins. Nous ne détaillerons pas grand-chose à ce sujet, mais il en existe une variété, avec la possibilité d’être même élargi au fil du temps, comme cela s’est produit dans les titres précédents.

Les installations du musée sont une véritable explosion, ainsi que très crédibles

L’imposant musée mérite une mention spéciale. Minuscules de l’extérieur, les installations que vous trouverez à l’intérieur, en plus d’être convaincantes, sont conçues dans les moindres détails. Visitez la partie de l’aquarium, où vous serez facilement étonné en admirant le comportement du poisson que vous avez donné, un sentiment qui se déplace vers la zone des insectes détestés de Socrate, en charge du musée. Et ne disons même pas la zone fossile. C’est quelque chose à voir.

Les animaux de mes voisins … attachants?, Il le jette, mais ils ne sont pas très malins

Dans l’interaction avec les voisins, on pourrait dire que c’est là où il y a le moins de progrès. On dit que Animal Crossing a une partie de simulateur social, mais ce n’est vraiment pas beaucoup. Il y a beaucoup de voisins, chacun avec sa propre “personnalité”, étant typés avec certains thèmes. Il y a le fan d’exercice, vous avez aussi celui qui veut être une star, le timide, l’audacieux, etc. New Horizons a des centaines d’animaux, beaucoup d’entre eux ont été sauvés des épisodes précédents, et certains, certains répètent leur personnalité, c’est-à-dire que vous pourriez trouver dans votre ville avec quelques fans d’haltères. Notre interaction avec eux est en fait très limitée. Nous les voyons galoper dans les lieux, ou se reposer assis par terre, à la maison pour créer des objets, pêcher, etc. Parfois, ils ont quelque chose à nous dire ou à nous apprendre à faire, ou des cadeaux à nous donner. Ce sera le cas si vous parlez à deux voisins différents consécutivement, et ils vous diront exactement la même chose.

Les dialogues sont très conformes à ce que nous avons apprécié dans la série. Voici Bobo, la «pesitas» de l’île NextN. Presque tous ses dialogues concernent les haltères, les boissons protéinées, les squats, etc., et bien sûr, s’il vous envoie une lettre, son rôle restera le même. Certes, dans la vraie vie, vous connaissez quelqu’un comme lui.

Ce qui est certain, c’est que L’intelligence artificielle des PNJ n’est pas quelque chose qui se démarque. Un classique: si vous les frappez avec votre filet, ils se mettent en colère. Vous leur parlez, et ils vous pardonnent, tous oubliés. Bien sûr, cela pourrait être un déclencheur, s’il se répète beaucoup, de sorte qu’ils n’étaient pas à l’aise sur l’île. Mais d’un autre côté, si vous les enfermez entre des trous faits avec la pelle, même s’il y a plusieurs animaux au même endroit, continuer à marcher et à se saluer dans leur confinement, comme si absolument rien ne se passait. En ce sens, nous ne voyons pas beaucoup d’évolution, et cela donne le sentiment de “l’opportunité manquée”, puisque nous ne demandons pas une intelligence artificielle complexe pour chaque habitant de l’île, mais nous le faisons nous aimerions les voir agir avec un peu de vie, au-delà de ces modèles prédéfinis simples qui s’exécutent de manière aléatoire. C’est une continuation de ce qui a été vu dans la série, n’étant pas quelque chose qui gâche l’expérience finale, mais nous insistons sur le fait que l’évolution dans cette section aurait été appréciée, quand il s’agit d’un jeu qui essaie en partie d’interagir avec les autres habitants.

Macho, tu m’as frappé …

Commenté cela, nous ne soustraireons pas le charme qu’ils ont, ni l’affection avec laquelle ils sont modelés. Certains vont vous aimer mieux que d’autres, leurs dialogues, en général, sont généralement assez drôles. De plus, de temps en temps, ils essaient des vêtements ou proposent de faire un type de test. Sans eux, vous ne pourriez pas profiter pleinement de New Horizons.

Des horizons cylindriques qui tombent amoureux

La section artistique d’Animal Crossing: New Horizons tomber amoureux des yeux, profiter des oreilles. Nous dirions qu’une grande partie de l’amour déposé dans le jeu vidéo se trouve dans cette section, plein de détails qui surprennent par leur souci du détail. Dès le début, quand nous devons créer notre personnage (le chat Fran ne nous «interviewe» plus pour en décider), vous vous rendez compte de l’évolution graphique que son arrivée sur Nintendo Switch a provoquée. Les yeux de notre personnage ont une sensation de profondeur, le nez n’est pas une simple texture sur le visage de l’insulano. Tout ce détail, répand partout, avec des meubles qui surprennent par leurs finitions, des objets que l’on peut admirer en admirant. Mettez une ferme de fourmis sur le sol, essayez de regarder de plus près, et vous verrez comment ils ramassent des morceaux de sucre; Dans cet exemple, si vous regardez de près, ce n’est vraiment rien de plus qu’une animation (un gif), mais aussi quelque chose qui à première vue surprend.

Voir aussi

Un autre problème notable est que, Quant aux objets à placer, il n’y en a aucun qui soit en deux dimensions, une ressource largement utilisée dans les jeux précédents, et qui, en fait, a été l’une des raisons de «verrouiller» la caméra, car la faire tourner juste au moment où les objets 2D ont perdu leur magie. Pour cette question, il manque, et beaucoup, les limites de la caméra, mais il a son explication. Parfois, nous souhaitons pouvoir contrôler davantage les angles de vision, étant donné la beauté qu’Animal Crossing: New Horizons dégage; avoir une vue à la première personne, ou plus librement, pour admirer le ciel, ou n’importe quel coin de notre ville, est quelque chose dont nous n’arrêtons pas de rêver. Et ce ne serait pas très difficile à réaliser … mais en échange, quelques astuces qui rendent la section graphique New Horizons si spéciale seraient dévoilées.

Et c’est que le monde, qui n’est pas sphérique, est cylindrique. En regardant vers l’avant, vous vous rendez compte que “faible”, tandis que latéralement est “plat”, donc si vous avez plus de contrôle sur l’appareil photo, cet effet serait découvert créant une sensation étrange. Pour cette raison, vous ne verrez pas non plus (sauf si vous utilisez des appâts) de poissons dans les eaux de la face nord de n’importe quelle île. Ce n’est que lorsque vous êtes dans une maison que vous avez le contrôle total de la caméra, ce qui n’a pas été étendu à d’autres installations.

Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le mode photographie est apprécié. Il dispose de divers filtres et cadres pour créer des images spectaculaires. Dommage de ne pas avoir le contrôle total de la caméra

En ce qui concerne le son, nous aimons dire que la ligne et la qualité de la série sont maintenues. À tout moment, nous sommes accompagnés de mélodies qui marient l’expérience, celles que vous ne pouvez pas arrêter de fredonner plus tard, qui sont difficiles à ne pas retenir. Ils ne sont peut-être pas tous à votre goût, mais ils ne vous dérangeront guère, ce qui est très apprécié dans un jeu destiné à voler des centaines et des milliers d’heures. Jouer à l’aube, avec ces chansons si relaxantes, nous pourrions le décrire comme quelque chose de relaxant et de la mer agréable. Et c’est de cela qu’il s’agit à chaque heure de la journée, vous fournir l’accompagnement musical le mieux adapté à l’occasion. Mention spéciale à la façon dont il écoute bien en mode portable; marcher dans le musée en écoutant vos pas fait une impression, grâce à des effets sonores soignés en accord avec la qualité globale du jeu vidéo.

Options multijoueurs?

Animal Crossing: New Horizons propose plusieurs options multijoueurs. D’une part, nous avons l’option locale dans la même console, assez limité, mais avec des options curieuses. Ici, nous pouvons profiter avec jusqu’à 4 participants simultanément, l’un d’eux désigné comme chef, qui pourra jouer comme il le ferait s’il le faisait seul, guidant tout à tout moment l’action, pouvant accéder à son inventaire, ses bâtiments, etc. Les autres ne peuvent que le suivre et utiliser les outils dont disposent ses utilisateurs, s’ils ont démarré le jeu sur cette console, en envoyant tout ce qu’ils pouvaient collecter dans une boîte située dans le centre du quartier. Ici, nous trouvons une curiosité, et c’est qu’il est possible de changer de leader à tout moment, en changeant l’utilisateur principal sans avoir à fermer le jeu et à commencer avec un nouvel utilisateur.

Un poisson, deux pêcheurs. Qui va le prendre?

Bon à savoir, pour ceux qui veulent profiter du multijoueur Animal Crossing: New Horizons sur la même console (jusqu’à 8 utilisateurs peuvent avoir leur petit coin sur l’île), Quoi seul le joueur qui crée l’île pour la première fois agira comme porte-parole du quartier, étant la personne qui décide de l’emplacement de certains bâtiments sur l’île ou qui crée des infrastructures, par exemple. Ce n’est pas quelque chose qui limite la façon de profiter de ce jeu vidéo, car vous pouvez être en communication constante avec ce premier joueur … à moins que vous n’abandonniez la sortie du jeu. Et c’est que ce rôle ne peut pas être transféré à un autre utilisateur; Si vous supprimiez les données de sauvegarde des autres utilisateurs, rien ne se passerait, à la place les premiers utilisateurs sont ceux qui gèrent tout.

Vous creusez, je plante. Bien que très limité, pour effectuer certaines tâches qui nécessitent des mains, jouer sur la même console peut être très utile.

Parmi les modes multijoueurs locaux avec diverses consoles, ainsi qu’en ligne, nous aimerions pouvoir vous parler en détail, mais leLa version que nous avons testée, 1.0.0, n’a pas la possibilité de jouer en ligne. Nous ne savons pas comment cela fonctionnera, ni les options qui nous sont réservées à l’avenir; Cependant, nous savons qu’il est géré depuis l’aérodrome de Dodo Airlines, “ouvrant” la possibilité à d’autres joueurs de visiter notre ville, des visiteurs qui ne pourront pas faire ce qu’ils veulent, si c’est ce que nous voulons. Par exemple, nous ne savons pas s’il y a quelque chose comme Tortimer Island, qui nous a permis à New Leaf d’aller dans la zone de retraite de l’ancien maire pour s’amuser à jouer à des mini-jeux … bien qu’il y ait un certain endroit sur notre île qui pourrait être un point de départ pour quelque chose de similaire. à cela.

New Horizons profite-t-il de Nintendo Switch?

Laissant de côté les thèmes graphiques, où cet Animal Crossing nous a fait tomber amoureux sans devenir un présage technologique (ce qui n’a pas besoin d’être, mais qui reste l’un des plus beaux jeux de la console), Nintendo Switch offre quelques possibilités qui dans une certaine mesure ont été mis à profit. Par exemple, nous avons la compatibilité amiibo, quelque chose qui nous permet d’importer des personnages à travers des chiffres ou des lettres amiibo, afin d’inviter des voisins dans notre ville, ou de pouvoir faire des séances photo (tous les amiibo ne sont pas 100% compatibles). Nous avons aussi une utilisation de la vibration HD, assez timide à notre avis (peut-être pour économiser la batterie), car dans d’autres jeux vidéo, nous avons vu des applications plus surprenantes pour cette technologie gaspillée. Dans ce titre, en tant qu’utilité, il est particulièrement utile de savoir si notre future pêche va être une petite ou une grande pièce, selon l’intensité de la vibration.

En plus de pouvoir faire des séances de photographie, avec les figurines Animal Crossing ou les lettres amiibo, vous pouvez inviter des voisins à vous rendre visite, ils peuvent même déménager sur votre île. Nous avons invité Beelén à rester vivre … deux jours de suite. Et il ne voulait pas. Eeeella seee pieeeeerdeee!

Sans aucun doute, c’est la portabilité d’Animal Crossing: New Horizons qui tire le meilleur parti de Nintendo Switch, ce qui nous permet de profiter du titre de la série la plus précieuse à ce jour. Ça a l’air fabuleux, à la fois à la télé, comme sur un ordinateur portable, appréciant absolument tous ses détails sur l’une des consoles de la famille Nintendo Switch.

conclusion

Comme vous l’avez peut-être vu, certains problèmes de New Horizons ne finissent pas par nous cajoler: il est clair que cela n’est pas dû à la négligence de leurs créateurs. Nous n’avons aucun doute sur le temps incroyable qu’il a fallu pour décider chaque détail, chaque mécanicien, peut-être le plus gros problème. le besoin de nouvelles, des mécaniques qui ne sont pas nouvelles car elles existaient déjà dans d’autres jeux vidéo, être si “Animal Crossing”. Le fidèle joueur “à vie”, celui qui a consacré d’innombrables heures à cette série, ne devrait pas avoir beaucoup de mal une fois qu’il se place devant une “table de création” pour fabriquer un objet. Alors, cliquez sur le projet, voyez l’animation de la création de l’objet en question et écoutez la dernière phrase après l’avoir créé. Et recommence. Créer est quelque chose de nouveau, le reste est le même que toujours. C’est Animal Crossing. Les choses se font une à une, sans hâte ni stress. Vous créez un par un, tombez un par un, déplacez des objets de votre inventaire principal vers la salle de stockage avec le même calme, ou pour connaître le prix qu’ils vous paient pour quelque chose, vous devez demander individuellement cet objet (sauf vous voulez payer moins cher et aller directement dans une certaine section du magasin).

Yuuupiii! Les ombres, les vagues dans l’eau … comme tout est beau et détaillé, on ne se lasse pas de le dire!

Et quoi te dire? Cela a aussi son charme. Si vous y pensez, l’accélération que nous avons aujourd’hui quand il s’agit de faire certaines choses, parfois sans s’arrêter pour réfléchir à la raison de ce que nous faisons, nous devons simplement le faire dès que possible … il est presque apprécié que ce titre nous obliger à prendre les choses si calmement. Aunque, por otro lado, también creemos que el jugador debería tener la opción de decidir sobre esto. La cuestión es que esta falta de agilidad se traslada a otros apartados del juego, donde el jugador de toda la vida puede que no esté tan contento. Hablamos de un juego que tiene confirmadas futuras actualizaciones gratuitas, algunas centradas en incorporar nuevos contenidos, y no nos extrañaría en absoluto que otras también destinadas a hacernos la vida insular algo más fácil.

Todo lo que podamos criticar de Animal Crossing: New Horizons son pequeñas manchitas en un producto que destila encanto y rebosa mimo por los cuatro costados, con infinidad de posibilidades de personalización, tanto para nuestro insulano, como para la isla que puebla, un paradisíaco lugar en el que vas a encontrarte, a lo largo de tu vida en él, con toda una variedad de situaciones que te atraparán estación tras estación. Despertar cada día, e ir corriendo con ilusión a ver qué se cuece de nuevo produce una alegría difícil de describir. A esta isla, ¡has venido para quedarte!

Hemos analizado Animal Crossing: New Horizons en su versión 1.0.0 con una copia digital proporcionada por Nintendo

La vida de insulano se disfruta como un enano

Por su infinidad de detallitos, Animal Crossing: New Horizons nos ha encantado. Aporta mejoras a la serie y consigue que te ilusiones por jugar cada día. Unas pocas líneas no son suficientes para expresar todo lo bueno que esta nueva entrega suma a la franquicia. Por otro lado, introduce mecánicas que ya existían en otros videojuegos ajenos a Nintendo, aplicando la fórmula “Animal Crossing”. El resultado, es que algunas cosas no son tan cómodas de realizar como deberían serlo. Por su parte, el adictivo sistema de millas tiene algunas sombras que nos encantaría ver cómo se solucionan con el tiempo. Y es que aquí tienes juego para años.

PROS

Animal Crossing: New Horizons es sinónimo de “mimo al detalle”. Es precioso a muchos niveles

Novedades muy interesantes que realmente aportan aire fresco a la serie

Un videojuego destinado a ser jugado por años

CONS

La fórmula “Animal Crossing” para mecánicas que ya estaban inventadas por otros videojuegos… sí, es más bonita, pero también más torpe. Algunos menús podrían ser más ágiles, así como determinadas acciones

El programa de millas en ocasiones se vuelve monótono y, aún no quieras, debes recurrir a él

La variedad de islas a visitar vía Dodo Air Lines es demasiado reducida. Las islas de por sí son demasiado pequeñas y con muy poco que hacer.

Connexes