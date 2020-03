Analyse d’Ori et de la volonté des feux follets pour PC

La suite d’Ori est tout ce que vous pouvez attendre et bien plus encore. Plus beau, plus grand et avec beaucoup plus d’options pour profiter de votre action metroidvania. Prêt à vivre une aventure inoubliable? Dans l’analyse d’Ori et de la volonté des feux follets, nous vous donnons quelques raisons pour obtenir ce fantastique jeu PC et Xbox One.

Peu importe que vous montiez avec les défenses; que vous pensez être prêt à vivre des scènes afin dur et émotionnel comme l’écrasante séquence initiale du fantastique Ori et de la forêt aveugle. Une fois que vous démarrez le jeu, vous vous sentirez à nouveau complètement impuissant; vulnérable à un torrent d’émotions Cela va droit au cœur. Et frappez fort. C’est pourquoi tu souris avec la tendresse d’un enfant en jouant Ori et la volonté des feux follets, et c’est pourquoi vous souffrez également beaucoup, du mal à retenir les larmes dans vos yeux. Nouveau depuis Moon studios C’est une merveille absolue; un ms et mieux que la surprise, que pas peur d’innover, sans perdre même un seul morceau de l’essence de son prédécesseur. Il a tout le charme de ce jeu, tout ce que vous aimez à propos d’Ori, mais en grande partie; être plus de pointe, excitant et spectaculaire que vous ne l’avez jamais imaginé. Et ces attentes étaient élevées. Avec quelle facilité il les détruit et les laisse dans rien.

Cette grande aventure de Xbox One et PC il ne faut pas plus de quelques minutes pour vous faire voir que vous êtes face à quelque chose d’unique. C’est de la pure fantaisie. Un jeu vidéo fascinant qui ne cesse d’étonner, qui ne cesse de grandir, vous font partie d’une aventure si incroyable, si bonne, que si exagérée que cela puisse paraître, la grande épopée qui nous captive tant dans l’original semble s’aggraver. C’est un authentique gaspillage d’imagination et de bon goût; une classe de maître sur la façon de créer des jeux avec les meilleurs essence metroidvania. Et c’est incroyable. Même après avoir terminé l’aventure, je pense aux nombreux défis qu’il m’a affrontés; dans les batailles, les sauts impossibles ou ces courses folles avec la mort dans les talons et je trouve impossible de ne pas être excité. La petite équipe de Moon Studios a fait un travail admirable, typique des grands génies, transformant la Volonté des Feu follets non seulement en l’un des meilleurs jeux de l’année mais aussi, dans toute une légende.

Lorsque nous dirons au revoir à la génération actuelle de consoles, nous nous en souviendrons, entre autres, de jeux comme celui-ci, qui sont des mots majeurs, mais dans l’analyse d’Ori et de la volonté des feux follets que cette position d’honneur a été gagnée.

Une aventure passionnante qui ne cesse de surprendre

Quelque chose de curieux se produit avec Will of the Wisps. Maintenant, je pense à son prédécesseur et il me connaît peu. Je l’ai joué il n’y a pas longtemps sur Xbox One X, et j’hallucinais, ça semblait incroyable! Mais maintenant, il est trop petit par rapport à sa suite. Je ne le mérite pas du tout, c’est un jeu que j’adore! ce que je vous dis c’est que La nouvelle aventure d’Ori est gigantesque. Il améliore tout ce qui peut être amélioré et se développe encore plus que vous ne pouvez l’imaginer, créant certaines des meilleures expériences de metroidvania des dernières années. Le saut en avant est fou. Même dans l’audiovisuel, c’est un plaisir qui dépasse de loin le brillant travail de Moon Studios avec le premier jeu vidéo.

C’est si beau, si spectaculaire qu’il est impossible de ne pas tomber amoureux de magnifique section artistique de Will of the Wisps. Je ne sais pas par où commencer. Chaque scénario dans lequel vous entrez est plus beau et incroyable que le précédent; Chaque région qui vous propose d’explorer déborde d’imagination et de charme à travers tous ses pores, vous emmenant instinctivement pour capturer tout ce que vous voyez. S’ils ressemblent à des images! C’est l’art dans sa forme la plus pure. Et ce que j’aime le plus, c’est que ce n’est pas une beauté artificielle. Ori profite de sa superbe section artistique pour jouer avec vos émotions, pour dire juste un mot qui touche la fibre sensible. Et c’est incroyable.

Il y a des moments de l’aventure dans lesquels il est difficile de contenir les larmes, et d’autres qui vous auront le cœur dans un poing en sentant chaque saut d’Ori; se déplacer au rythme de l’action tout en évitant les pièges, en frappant les ennemis et en courant, en courant pour votre vie sans croire ce que vous faites. Donc, les démangeaisons et l’excitation peuvent devenir l’action de ce Aventure 2D qui touche le sublime dans plusieurs de ses sections. Les principales nouvelles? Au départ, il souligne sa système de combat renouvelé, beaucoup plus intéressant et spectaculaire que l’original, alors que maintenant vous avez plus de contrôle sur les attaques et les élusions d’Ori. Il vient d’attaquer à distance sans contrôler la direction de vos mouvements. Maintenant vous en avez un épée Comme l’arme principale qui vous emmènera combattre face à face avec certains ennemis qui ne vous faciliteront pas la tâche.

Avec les orbes d’énergie que vous trouvez, vous pouvez acheter de nouvelles compétences et améliorer celles existantes dans le plus pur style RPG.

Les nouveaux studios Moon ressemblent étroitement au fantastique Hollow Knight, proposant de lutter contre des ennemis qui mettront fin à votre vie de manière minimale. Et non, cela ne vaut pas la peine d’écraser le bouton d’attaque. Vous devez utiliser les insaisissables; Passez d’ici à là tout en évitant les coups dévastateurs tout en recherchant le point faible de vos rivaux. Pour cela, vous en avez d’autres de nombreuses compétences spéciales qui sont l’une des grandes nouveautés d’Ori et de la Volonté des Feu follets. Il y a un arc, avec lequel vous pouvez attaquer à distance ceux qui ne cessent de vous traquer, ou un puissant marteau, qui vous donnera la possibilité de lancer des ennemis en l’air; sans oublier les boules de feu, les explosions, ou même un javelot que vous lancez, fixant tout le monde en croisant leur chemin.

Contrairement au jeu original, vous en avez beaucoup plus d’options à portée de main, ce qui vous permettra de mieux vous adapter aux dangers qui se cachent dans ce monde fantastique coloré. Ce n’est pas seulement que vous pouvez utiliser l’une ou l’autre des compétences dans la même situation de jeu, tout dépend de vous! C’est aussi que vous pouvez les améliorer à votre guise, en utilisant les différents personnages secondaires avec ceux que vous rencontrerez lors de votre voyage. Vous décidez de ce que vous dépensez les orbes d’or que vous collectez pendant votre aventure, car elles servent également à acheter et à améliorer avantages passifs dans le plus pur style RPG. Vous pouvez faire en sorte qu’Ori ait plus de points de vie, ou l’amener à mieux résister aux coups, causer plus de dégâts en utilisant certaines compétences, ou être capable de coller aux murs. Il y a un monde de possibilités dans un jeu vidéo qui sait tirer parti de toutes.

Un labyrinthe de rêveC’est un authentique gaspillage d’imagination et de bon goût; une master class de metroidvania Il y a quelques années, l’équipe de Moon Studios a engagé l’auteur d’AM2R, un fantastique remake amateur du Mythic Metroid 2, afin de les aider à conception de niveau d’Ori et la Volonté des Feu follets. Que dire Ils ont frappé à droite. L’amélioration par rapport à l’original est brutale, pariant sur un structurer beaucoup plus de metroidvania de ce qui était le premier jeu, avec beaucoup de zones secrètes, des routes alternatives et même des missions secondaires auxquelles vous n’accédez qu’en utilisant les nombreuses compétences spéciales du protagoniste. Il y en a tellement, et certains sont tellement géniaux, que Moon Studios n’a pas serré la main lors de la réservation pour la fin de l’aventure parmi les plus importantes de l’original, ce qui en dit long en faveur d’une aventure qui surprend aussi pour son grande variété de scénarios.

Une des bonnes nouvelles, les boss finaux! Il y a quelques affrontements qui vous feront vibrer d’émotion pure.

Il y a un désert, une région enneigée, des forêts, des sous-marins et même des cavernes d’ombre dans lesquelles l’obscurité vous tue. Littéral Parce qu’au-delà de l’esthétique, chaque nouveau lieu dans lequel nous entrons introduit des techniques de jeu; de nouvelles façons de vivre une aventure qui trouve toujours un moyen de vous surprendre et de vous exciter avec son action au rythme rapide. La Volonté des Feu follets ne manque de rien. Il a des puzzles, certains très ingénieux, mais aussi un plate-forme fantastique qui vous fera vibrer d’émotion pure lorsque vous surmontez des défis qui semblent impossibles. Ça aide beaucoup système de contrôle impeccable qui présente l’aventure, rend le difficile facile, de sorte que si vous perdez la vie, vous sentez que c’est de votre faute et non pas à cause d’un mauvais contrôle. Même ainsi, et même si ces moments frustrants de l’original ont été réduits, il y a encore des scènes dans lesquelles l’action échappe un peu à votre contrôle, provoquant des décès assez ennuyeux lorsque Ori se bloque contre des éléments de la scène qui changent brusquement. Si vous avez joué l’original, vous savez ce que je veux dire.

Ori a une plus grande variété de capacités spéciales à combattre et explore également les scénarios. Et vous aurez envie de les explorer, ils sont incroyablement beaux!

Il n’y a rien de plus excitant que de courir avec la mort après vos pas, et dans Ori and the Will of the Wisps vous êtes les scènes sont un vrai spectacle. Ils sont plus prudents que dans la livraison d’origine, ils sont plus spectaculaires!, Vous donnant plus d’options pour éviter la mort en faisant des erreurs. Merci. Mais si quelque chose que je veux souligner est le pique batailles contre les boss finaux Ils apparaissent par la grande porte. Ils sont excitants, oui, mais ce que j’aime le plus, c’est qu’ils ne vous jettent pas simplement dans l’attaque et c’est tout. Vous devrez bien sûr vous battre, mais ces batailles peuvent changer en quelques secondes, vous forçant à courir comme un fou, ou à sauter et à voler en évitant les pièges partout dans des scénarios qui s’effondrent sur votre chemin. Quel spectacle. Un autre exemple de l’énorme travail réalisé par Moon Studios, qui s’appuie sur une belle section artistique pour en faire une expérience inoubliable. Et à cela contribue également sa bande son puissante, avec une musique orchestrée délicieuse.

Une aventure qui trouve toujours un moyen de vous surprendre et de vous exciterLa première impulsion est d’admirer les graphismes, logiquement, mais ceux-ci améliorent une barbarie avec le support d’une bande son qui sait aussi jouer la fibre sensible. C’est pourquoi Ori an the Will of the Wisps est un jeu si spécial et unique. Il a perdu le facteur surprise de l’original, mais gagne en qualité et en expérience de jeu. C’est plus grand, varié et spectaculaire, exactement ce que vous attendez d’une suite; mais dans la même mesure c’est aussi un jeu avec âme, passable, qui va droit au cœur pour que vous ne l’oubliez pas au fil des années qui passent. Et c’est louable. Il est vrai que nombre des tâches secondaires qu’il propose ne sont pas particulièrement frappantes, bien au contraire; et dans mon cas, c’était mon tour de faire face plusieurs bugs et erreurs graphiques qui ont entravé l’expérience (en particulier sur Xbox One X), bien que le patch du jour 1 semble les avoir complètement résolus. Il y a d’autres bords rugueux. Certaines sections de l’aventure peuvent devenir un peu lourdes, surtout si vous ne finissez pas de trouver votre chemin, et ici la conception des niveaux peut parfois être quelque peu frustrante. Toutes les routes ne sont pas aussi claires et le jeu ne fait pas grand-chose pour apporter des solutions. Mais à la fin de la journée, après avoir consacré plus de 15 heures Pour terminer la grande épopée d’Ori, je me retrouve avec cette incroyable sensation d’avoir vécu une aventure magique. Ceci est un jeu unique; Une expérience captivante.