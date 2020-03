Analyse Glass Masquerade 2: Illusions

Dans le monde des jeux vidéo, il existe de nombreux types de genres, tels que les plates-formes, les JRPG, les tireurs, le hack and slash, les goûts voyous et une longue etcetera. L’analyse d’aujourd’hui porte sur un type de genre auquel je n’ai jamais été confronté auparavant, puzzles, et c’est que dans Glass Masquerade 2: Illusions nous allons devoir résoudre morceau par morceau de très beaux puzzles. Ce jeu est développé par la société russe Onyx Lute, qui a lancé en 2016 la première partie de ce type de jeu. Ayant un excellent accueil, ils ne pouvaient pas attendre et se sont mis au travail pour créer de beaux et colorés puzzles pour ce deuxième opus. Voulez-vous nous rejoindre dans cette aventure de puzzle et de fantaisie? Eh bien, continuez à lire!

Des puzzles comme vous ne les avez jamais vus auparavant

Dans l’introduction, j’ai commenté que je n’avais jamais joué à un jeu de puzzle auparavant, et bien, j’ai fait face à des puzzles dans d’autres types de jeux tels que dans n’importe quel The Legend of Zelda, pour avancer dans un donjon, nous devons résoudre des énigmes. Mais cette fois, les puzzles présentés par Glass Masquerade 2: Illusions sont des puzzles comme ceux que nous ferions dans nos maisons, de pièce en pièce jusqu’à l’achèvement. Cependant, les énigmes que présente ce titre sont très intéressantes, car elles sont vitrail. Et vous pourriez penser: «oups, quel rouleau, vitrail. Cela est lié aux questions religieuses. Eh bien, il est vrai que nous pouvons tous y penser, car c’est dans n’importe quelle église ou cathédrale que réside ce type d’œuvres d’art. Cependant, les vitraux de Glass Masquerade 2: Illusions n’ont rien à voir avec des thèmes bibliques ou religieux, mais bien au contraire, avec des thèmes fantastiques et même une touche quelque peu terrifiante. À quoi s’améliore parfois?

Dès que le jeu commence, nous voyons une grande carte avec beaucoup de puzzles à résoudre, mais évidemment nous ne pouvons pas tous les accéder. Dans ce voyage de fantaisie et d’illusion, nous devons compléter les puzzles un par un afin que sur cette carte, nous puissions ouvrir des chemins et accéder au reste. Comme dans tout jeu, la difficulté passe de moins en plus. Nous commençons par des puzzles de quelques pièces, une trentaine, pour augmenter progressivement, jusqu’à atteindre des vitraux dans lesquels nous devons monter environ 80 pièces. Et je vous le dis, ces puzzles avec plus de pièces coûtent beaucoup, car les pièces ne seront pas aussi grandes que dans les premiers puzzles, mais le vitrail a été divisé en très petits morceaux, ce qui rend plus difficile de savoir où l’installer .

Lorsque nous commençons un casse-tête, nous aurons de l’aide, car il y a des morceaux de couleur rouge Ils ont un cercle dessiné qui nous montre comme base pour commencer le puzzle. Une fois que vous les avez tous mis, c’est votre tour, jamais mieux, de vous casser la tête. L’astuce est toujours de commencer par les pièces extérieures. Et comment les reconnaissons-nous? Eh bien, très simple, car c’est un puzzle circulaire, les pièces à l’extérieur ont une forme incurvée. Dès que vous commencez à mettre tout cela, vous devez essayer le reste des pièces, à la recherche de formes et de couleurs qui continuent de s’adapter.

Vitrail précieux

Glass Masquerade 2: Illusions a un total de 30 puzzles et une dernière. Nous pouvons accéder à ce puzzle final presque depuis le début, mais nous ne pouvons pas le terminer, car nous n’avons pas assez de pièces. Pour obtenir toutes les pièces de cette fenêtre, nous devons résoudre tous les puzzles qui nous sont proposés, car à chaque fois que nous terminons un puzzle, des pièces sont ajoutées à ce puzzle final.

Voir aussi

Les développeurs du jeu disent que chaque puzzle ne devrait pas nous prendre plus de 20 minutes. Cependant, je vous dis déjà qu’il y a eu des puzzles qui ont duré environ 45 minutes et d’autres que j’ai dû quitter plus tard car je n’ai pas pu le terminer. Le jeu apporte une difficulté prédéfinie, mode normal, dans lequel, lorsque vous ramassez la pièce, elle est placée dans la position qu’elle doit tenir. Cependant, si vous êtes de ceux qui aiment casser votre noix de coco, vous pouvez mettre le mode difficile, façon dont nous devons tourner les pièces pour qu’elles s’adaptent bien. Je vous dis déjà que ce dernier mode est très compliqué, même dans les puzzles avec le moins de pièces.

Graphiquement Vous ne pourriez pas demander plus de ce jeu. Les vitraux sont magnifiques, avec des motifs, comme je l’ai mentionné précédemment, magiques et même avec une touche un peu terrifiante ou de cirque. Les couleurs vives et saisissantes caractérisent toujours les vitraux, et dans Glass Masquerade 2: Illusions, ces caractéristiques se reflètent parfaitement. Au niveau sonore, Musique C’est très relaxant, comment pourrait-il en être sinon pour un jeu qui est destiné à être ça, relax? Cependant il y a un mais, c’est que la bande originale est composée d’une seule mélodie. Il n’y a pas de mélodie pour chaque puzzle ou plusieurs mélodies avec la possibilité de choisir celle que nous voulons, non. Il faut dire que cette mélodie est très appropriée au type de jeu, relaxante et instrumentée, mais il y a un point qui est fait très répétitif puisque vous l’écoutez en boucle infinie.

Glass Masquerade 2: Illusions – Vous n’avez jamais vu de vitraux comme celui-ci auparavant

La proposition qu’Onyx Lute nous apporte avec Glass Masquerade 2: Illusions est très bonne et fait parfaitement son travail, qui n’est autre que se détendre et garder notre tête active. C’est un jeu qui séduit visuellement à première vue grâce à ses belles fenêtres colorées, et ce n’est pas pour moins. Cependant, dans le thème du son, cela fait une erreur, et c’est qu’en ayant une seule mélodie, cela la rend très monotone à cet égard. Si vous voulez vous vider l’esprit et passer un moment de détente à jouer, Glass Masquerade 2: Illusions vous ravira. Ce n’est pas grave si vous n’avez jamais joué à un titre de puzzle auparavant, comme cela m’est arrivé, ce jeu vous gardera accro pendant plus de 6-8 heures du jeu. Maintenant, si vous voulez être encore plus audacieux, ces heures augmentent si vous jouez dans son mode difficile.

Nous avons analysé Glass Masquerade 2: Illusions grâce à un code numérique fourni par Digerati Distribution. Version analysée 1.0.0.

Des vitraux comme vous n’en avez jamais vu

Glass Masquerade 2: Illusions remplit sa tâche de manière exceptionnelle, et c’est que pendant les 30 puzzles qu’il nous présente, il nous tient l’esprit occupé mais en même temps détendu. Son style artistique distinctif aide beaucoup à se concentrer sur la résolution des énigmes.

PROS

Un style artistique exceptionnel

Deux modes de difficulté qui vous permettent de prolonger l’expérience

Ce sont ces types de jeux conçus pour détendre l’esprit

CONS

La bande originale, bien que très relaxante, se répète à l’infini

Il n’y a pas d’aperçu du puzzle pour savoir à quoi vous faites face

Connexes