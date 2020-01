Analyse Lumini – Nintendo Switch. Un voyage de lumière et de couleur

Il y a des années, lorsque nous parlions de jeux vidéo, on parlait de grands projets, de jeux qui prenaient des années de développement et qu’il y avait une énorme équipe derrière. Cependant, au fil du temps, cela a changé, de nombreuses petites études ayant franchi une étape importante dans le développement et le lancement de leurs œuvres sur le marché. À l’heure actuelle, il serait impensable de concevoir une bibliothèque sans jeux indépendants, car ils constituent une grande partie du catalogue d’une console. L’un de ces titres est le jeu que nous avons analysé aujourd’hui, Lumini, développé par l’étude néerlandaise Speelbaars. En 2014, ils lancent leur premier travail, Panda Pounce et l’année suivante, leur projet le plus ambitieux à ce jour, Lumini, qui sort sur PC, Mac et Linux. Il a fallu plus de quatre ans à Lumini pour sortir sur différentes consoles, et nous n’avons pas perdu l’occasion de l’essayer. Êtes-vous avec nous dans ce voyage de lumière?

Un voyage de lumière et de couleur …

Lumini est l’un de ces jeux que vous ne savez pas très bien comment les évaluer, car ce n’est pas une aventure, ni un jeu de puzzle. Pour le dire, cela pourrait être un mélange des deux. Le monde dans lequel Lumini se développe, a perdu la lumière, et notre mission n’est autre que de la récupérer. Les responsables du transport de la lumière d’un endroit à un autre sont les Lumini, une sorte de poisson volant qui collecte les boules de lumière des environs et doit les amener sur certains portails, retournant ainsi l’état naturel de la scène. Ce jeu nous emmène dans un voyage sensoriel, dans laquelle les couleurs des paysages et de la musique, fusionnent la mer du bien, faisant de ce voyage un cadeau pour les sens.

Au cours de notre aventure, nous pouvons conduire vers différents Lumini, car ils existent quatre types d’entre eux: violet, bleu, rouge et jaune. Chaque type a une caractéristique différente de la précédente. Par exemple, le bleu peut paralyser les ennemis et peut même donner une accélération, ou le rouge, par exemple, peut lancer une attaque. Nos protagonistes se déplacent en volant comme une volée d’oiseaux, ou plutôt, comme un banc de poissons. Et nous disons qu’ils se déplacent de cette façon, puisqu’ils le font tous ensemble, à l’unisson.

Nos poissons volants vont voyager à travers différents scénarios, mais ils ne sont pas seuls, car dans ceux-ci il y a différents ennemis qui vont mettre quelque chose de compliqué, et je dis quelque chose parce que la difficulté n’est pas qu’elle soit très élevée. De toute évidence, ces ennemis vont attaquer la banque de Lumini, soit en se déplaçant derrière eux, en lançant des projectiles ou même en sautant et en les tenant, nous devons donc savoir comment utiliser le type de Lumini idéal pour chaque situation. S’ils nous attaquent, il y aura Lumini qui tombera et restera sur la route. Cependant, en collectant suffisamment de boules de lumière, lorsque nous atteindrons un portail, elles deviendront des Lumini différents, augmentant considérablement notre banque.

Pendant l’aventure, nous devons non seulement collecter des boules de lumière, mais pour avancer sur la scène, il y a des moments où vous devez résoudre certains énigmes. Enfin de l’émotion! Je dois admettre que la façon dont les énigmes sont soulevées, je l’ai aimé car il va toujours falloir diviser la banque de Lumini en deux. Et comment cela se fait-il? Eh bien, gérer chaque banque avec un joystick différent, et simultanément, bien sûr. Cette manipulation simultanée est ce qui donne à ce jeu quelques difficultés, car il peut parfois nous coûter cher, par exemple lorsque vous devez tourner les deux roues à l’unisson.

… avec trop de tranquillité d’esprit

Comme nous l’avons commenté, Lumini est un titre dans lequel le joueur se lance dans une voyage à travers les sensations, grâce à ses couleurs et sa bande son. Il se caractérise par des scénarios de la mer colorée, pleine de végétation et de fleurs, même s’il convient de noter qu’il manque un peu de polissage graphique, ayant des textures et des pixels plats assez frappants. De plus, comme point négatif, il faut mentionner une baisse considérable des FPS à plusieurs moments de l’aventure, même en mode TV, devenant ennuyeux.

Cependant, son bande sonore C’est quelque chose qui a retenu mon attention, mais pour le mieux. Il présente plusieurs thèmes instrumentaux, tous aiment le jeu, très relaxant, remplissant parfaitement sa fonction. Les mélodies varient en fonction de la scène et nous plongent encore plus dans le monde coloré de Lumini. Si vous voulez une bande-son pour vous détendre, je vous encourage à l’écouter, car cela a été une surprise.

Comme vous l’avez lu tout au long de l’analyse, nous sommes confrontés à un jeu très calme et détendu. Cela a un point négatif, surtout si vous êtes un joueur qui aime l’action, et c’est que Lumini peut devenir quelque peu monotone et ennuyeux. Oui, échapper aux ennemis a son intérêt, mais cela ne présente pas de grande difficulté, tout comme ses énigmes, qui ne sont pas du tout compliquées et la seule chose compliquée peut être le rapport lors de la manipulation de deux joysticks en même temps. Le seul défi que nous pouvons avoir est d’obtenir tous les cristaux qui sont cachés par les scénarios, qui débloquent des arts conceptuels ou des modèles de personnages.

Lumini – Un voyage de lumière qui peut être éteint

Lumini présente une proposition intéressante, mais qui reste au gaz moyen. Oui, en tant que voyage sensoriel et relaxant, il répond pleinement à la symbiose parfaite générée par son aspect graphique et sa bande sonore. Il reste cependant quelque peu décaféiné par sa faible difficulté, pas un défi pour le joueur. Il faut souligner sa courte durée, certains 2 heures notre voyage peut nous durer, si nous ne sommes pas complices, bien sûr. Comme une proposition est très bien, mais je pense que l’étude aurait pu être plus risquée et inclure des ennemis et des phases un peu plus compliqués, ainsi que plus de scénarios pour augmenter sa durée.

Nous avons analysé Lumini grâce à un code de téléchargement numérique fourni par 2Awesome Studio. Version analysée 1.0.2

Un voyage de lumière qui peut être éteint

Chez Lumini, nous embarquons pour un voyage sensoriel, grâce à la parfaite symbiose de ses scénarios et de sa magnifique bande sonore. Cependant, ce voyage de lumière, reste à gaz moyen du fait de sa faible difficulté, de la monotonie et de sa courte durée.

PROS

Des scènes très colorées et magnifiques

Il présente une bande son instrumentée qui répond pleinement

Jeu très relaxant

CONS

Très faible difficulté

Il y a des moments où cela peut être monotone

C’est un jeu très court

Connexes