Analyse maman a caché mon jeu!

Il y a quelques années, il n’était pas difficile de regarder une liste de jeux et de trouver plusieurs titres dont la valeur principale était de “faire rire les gens”. Sans aller plus loin, Lucas Arts et bien d’autres sociétés des années 80 et 90 ont fait toute une aventure d’aventures graphiques basées sur le fait de nous faire rire un rire après l’autre avec les situations les plus absurdes. Malheureusement, avec le temps qui passe et cette folie absurde que les jeux doivent être plus “matures”, il semble presque impossible de trouver un jeu dont le seul but est de faire rire les gens. Par chance KEMCO, en tant que distributeur, et surtout hap Inc., aux commandes du développement, ils ont un peu de place pour rire avec Mom Hid My Game! et l’humour le plus fou des esprits les plus délirants du Japon, ce pays qui nous fascine et en même temps nous fait paraître meilleurs.

«Maman arrive, cache la Nintendo DS sous l’oreiller!»

Levez la main qui a été à la hauteur des nombreuses personnes jouant à la console portable en service dans son lit, couvert, les yeux sur l’écran mais avec le sens de l’audition concentré sur la capture de tout bruit étrange pour cacher la console ci-dessous l’oreiller. Une situation si courante que même Wario Ware en a fait plusieurs blagues avec 9-Volt. Dans mon cas, je peux dire avec fierté que mon peuple Animal Crossing Wild World Je ne serais pas pareil sans cette tarentule qui m’a coûté plus d’une nuit sous voile. Regardez, nous étions naïfs! Nous pensions que nous trompions quelqu’un en cachant la console et, en réalité, notre mère était notre complice à notre insu. Vous vous arrêtez pour y penser et vous devez rire.

Cependant, lorsque la situation s’est inversée et que ce sont nos parents qui ont caché la console, la situation était tout sauf drôle. Dans ces moments difficiles, le jeu est passé de ce qui s’est passé dans un écran connecté à quelques boutons pour être un simulateur dans la vraie vie de ces jeux de recherche d’objets cachés, mélangé à un jeu d’infiltration qui vous fait rire de Solid Snake et Sam Fisher

Et, en gros, c’est Mom Hid My Game! Ou du moins ce serait le cas si notre mère était folle. Le but est simple: trouver où notre mère a caché la Nintendo DS dans une petite maison de deux chambres. Après quelques premiers jours où tout ce que vous avez à faire est de déplacer des livres de la bibliothèque ou de prendre une échelle pour atteindre le haut d’un placard pour trouver la précieuse Nintendo DS, la chose se désagrège rapidement. Et je ne dis pas cela pour exagérer, c’est qu’il n’y a pas de meilleur mot.

La deuxième semaine une équipe de rugby se tient dans le salon bloquant le passage, un éléphant fait de la pièce sa nouvelle maison et mange la console, tout cela pendant que notre mère se cache derrière une couverture bleue ou l’écran de lampe tout en espionnant pour nous surprendre dès que nous approchons de la petite machine. Ne vois pas comment cette mère les dépense! Toutes ces situations font les mécaniques du jeu sont dues par et pour l’humour Eh bien, bien que les puzzles ne soient pas compliqués et qu’il y ait des indices, l’échec à essayer de faire quelque chose de logique fait souvent partie de la blague. Malheureusement, comme ceux-ci, une fois que vous le savez, il perd le soufflet de cette première impression originale.

Et est-ce que maman a caché mon jeu! Il est plein de situations impudentes. Nous ne parlons pas d’un scénario complexe, avec des blagues courageuses seulement dignes d’être comprises par ceux qui sont l’élite intellectuelle. Ils sont gags comiques d’une douzaine de secondes assez proche de l’expérience avec Wario Ware ou les mini-jeux courts de Rhythm Paradise. Fond bleu, dessin simple, rendu presque à contrecœur (mais bien pensé en profitant de tous les éléments représentés), une situation, un objectif fou et plusieurs lignes de punch basées sur la résolution du puzzle ou leur échec. Cela semble une formule simple, mais il suffit de parcourir le catalogue de hap Inc. pour se rendre compte que tout le “cutrez” qui apparaît n’est qu’une partie de la blague et une décision consciente qui est devenue la marque d’identité de la J’étudie Les cinquante niveaux / jours / blagues cette forme pourrait être beaucoup mieux dessinée, plus détaillée et plus complexe, mais une partie de la grâce serait perdue.

Voir aussi

Maman a caché mon jeu! – Microrrises japonaises

Maman a caché mon jeu! c’est une blague. Oeil, je ne le dis pas comme une mauvaise chose! Il est court, direct, vous fait rire avec votre humour blanc basé sur des situations absurdes et finit bientôt en laissant un message final. C’est un titre rigolo, qui ne revendique rien de plus que cela, pour nous faire sourire tandis que nous débattons de savoir si ces japonais sont brillants ou directement fous. Peut-être que je coupe trop pour ce que ça vaut, surtout par rapport aux versions d’appareils mobiles, mais c’est certainement une de ces expériences folles qui valent la peine d’être essayées soit pour la prémisse, le type d’humour ou juste pour voir jusqu’où Les Japonais sont fous.

Nous avons analysé Mom Hid My Game! grâce à un code numérique fourni par KEMCO. Version analysée: 1.0.0

Une heure avec un sourire constant

La vérité à venir: ce serait bizarre pour maman de cacher mon jeu! cela a duré plus d’une heure pour quelqu’un. Le fait est que c’est une heure d’humour japonais, que si vous êtes de ceux qui aiment ce genre d’humour, vous serez ravis et vous parlerez probablement et enseignerez le jeu à vos amis avec les mêmes goûts. Si, au contraire, vous n’êtes pas fan de situations absurdes … vous feriez mieux d’éloigner votre console de cette mère.

PROS

La combinaison de tests des premier et deuxième versements des téléphones mobiles

Le genre d’humour est rapide, frais et dynamique

CONS

Dommage qu’aucune preuve du troisième versement n’ait été incluse

Malheureusement, l’humour est trop japonais pour beaucoup de gens

Très court et peu (ou rien) jouable

Connexes