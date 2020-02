Analyse Metro 2033 Redux – Nintendo Switch. Survivre dans le métro

En 2005, Dmitri Glujovski a écrit et publié un roman qui a eu beaucoup de succès et qui, des années plus tard, finirait par être connu de la communauté d’un autre secteur en dehors de la littérature: les jeux vidéo. Et c’est que 5 ans plus tard, en 2010, il a été lancé Metro 2033, inspiré du livre susmentionné du même nom, développé par 4A Games et distribué par Deep Silver. Ils voulaient emmener la Moscou post-apocalyptique qui compose le monde du roman dans un monde virtuel où les joueurs participaient à cette histoire épique. Et s’ils se débrouillaient bien … Plusieurs années plus tard, il est sorti Metro Redux, qui est une compilation avec Metro 2033 et Metro: Last Light (la suite) remasterisée. Ces deux-là arrivent sur Nintendo Switch le 28 février 2020, et nous vous disons Quel est votre avis sur Metro 2033 Redux.

Une histoire digne d’un roman

Nous commencerons par le pilier fondamental du Metro 2033 Redux. Logiquement, c’est l’histoire, car ce jeu est une expérience unique et exclusive pour un seul joueur, totalement dans une intrigue qui, comme nous l’avons dit il y a quelques lignes, Il est inspiré du roman Metro 2033 de Dmitri Glujovski. Nous sommes dans un monde post-apocalyptique, dévasté par une guerre nucléaire à cause de la troisième guerre mondiale entre fascistes et communistes. L’endroit où l’histoire coïncide est à Moscou, mais logiquement il est totalement détruit et même les limites du rayonnement; C’est pourquoi les survivants résident dans le métro et sur ses voies, avec des “maisons” construites avec des matériaux qu’ils ont trouvés dans le métro et l’ont fait de leurs propres mains.

La chose ne serait pas si délicate si ce n’était pour trois raisons: les fascistes et les communistes sont toujours en guerre même après que la plupart du monde a disparu; il y a monstres mutants à la fois en surface et dans le métro lui-même; la menace la plus récente et dont presque personne ne sait rien, les sombres, qui éliminent toute vie humaine sur leur chemin et n’ont aucune connaissance à leur sujet, seulement qu’ils sont capables de manipuler l’esprit humain. Et d’ici la mission du protagoniste …

Nous incarnons Artyom, un jeune de 20 ans qui est vraiment celui du futur qui écrit l’histoire pour la raconter. Dès que l’histoire commence (et après avoir passé un bref prologue), nous voyons comment la lutte contre les Ténèbres est de plus en plus compliquée, jusqu’à sentir que l’humanité est vraiment menacée pour ceux-ci. C’est pourquoi un militaire nommé Hunter arrive pour aider dans cette “guerre”, et nous donne la mission de trouver un autre militaire nommé Miller pour l’informer de cette situation délicate et essayer de faire quelque chose contre des créatures dangereuses.

Et sous cette prémisse, une histoire totalement épique est réalisée, avec un script spectaculaire, des personnages pleins de personnalité, un monde vivant (dans cet environnement post-apocalyptique)… L’intrigue et le décor Ils sont très spectaculaires. De plus, il existe plus d’une extrémité et qu’ils sont très bien mis en œuvre, car l’un ou l’autre ne se produit pas en fonction d’une décision finale, mais de la façon dont nous réagissons à certains moments de la campagne, et cela aussi sans que nous nous en rendions compte.

Un gameplay et des mécaniques qui obtiennent une immersion pure

Laissant de côté l’intrigue, concentrons-nous sur un autre aspect que j’ai trouvé absolument incroyable à propos de Metro 2033 Redux: Le gameplay Et ça me surprend car ça a pas mal de mécanique, surtout si l’on considère qu’après tout c’est un jeu de tir à la première personne. Toutes ces mécaniques font de Metro 2033 un titre très immersif et très réaliste par rapport aux autres jeux du genre. Et ils nous font sentir que nous devons être conscients de nombreux facteurs tels que le rayonnement, l’électricité, les munitions … et Il le fait fabuleusement.

D’une part, les principales mécaniques sont les coups de feu. Nous transportons jusqu’à trois armes pouvant être des fusils de chasse, des fusils d’assaut, des fusils, etc. De plus, nous pouvons personnaliser chacun avec des accessoires tels que des lunettes de vue, des lasers ou des silencieux. Bien sûr, chaque balle compte (bien que cela dépende du mode de jeu que nous choisissons. Avant de commencer une partie, nous pouvons choisir le mode Survie ou Sparta, et dans la première, nous devons utiliser davantage la furtivité et prendre soin des balles, tandis que dans le second est tout à fait le contraire: plus frénétique et dynamique), car dans ce Moscou post-apocalyptique il ne s’agit pas de munitions, il faut donc faire usage de la furtivité. En effet, des balles très bien entretenues sont utilisées comme monnaie d’échange dans les magasins pour acheter des armes, des accessoires, des grenades, des couteaux à lancer et des trousses de premiers secours. Bien sûr, si nous n’en avons pas d’autre, nous pouvons utiliser ces mêmes “pièces” comme munitions dans nos armes.

Et oui, un autre mécanicien très intéressant qui est très bien implémenté C’est furtif puisque nous pouvons mener la grande majorité des combats sans être détectés ou, au moins, avoir éliminé une bonne poignée d’ennemis avant qu’ils ne prennent conscience de notre présence. Pour cela, nous pouvons utiliser des armes qui intègrent un silencieux, des couteaux à lancer ou même notre arme de mêlée, ce qui nous permet de faire des exécutions silencieuses. Ici, nous devons préciser, en outre, que nous pouvons choisir entre tuer ou laisser inconscient aux ennemis (aux humains, bien sûr). De plus, si nous leur tirons dessus lorsqu’ils ne soupçonnent pas notre présence, nous leur faisons plus de mal que s’ils sont alertes. Le bruit alerte également les humains et les monstres, et un détail très intelligent à ce sujet est que si les monstres n’ont encore rien remarqué, ils seront plus détendus et, dans ce cas, vous pouvez vous permettre de faire plus que Du bruit car ils ne donneront pas d’importance. Ah! Et vous devez également éviter d’allumer la lampe de poche …

Et c’est que les tunnels du métro de Moscou sont très, très sombres. Voilà pourquoi tous les personnages ont une lampe de poche dans le casque pour voir dans le noir. Le problème est que même dans de nombreuses occasions, cela semble bon, ce qui rend le combat furtif difficile car il est difficile de voir les ennemis. À cela s’ajoute un autre mécanicien très immersif, Le chargeur universel. C’est un pot que nous portons toujours et sert à recharger la batterie de la lampe de poche, car il s’épuise au bout de quelques minutes. Il sert non seulement à recharger la lampe de poche, mais aussi des lunettes de vision nocturne que nous trouvons plus tard dans le jeu et, bien que sa batterie s’épuise plus rapidement, il nous aide à voir facilement les ennemis sans qu’ils nous détectent.

Et c’est là que je considère la mécanique faire la différence dans Metro 2033 et tout au long de la saga Metro: Le masque à gaz Voici deux facteurs à considérer: le premier est que le gaz généré par le bombardement de la guerre a non seulement inondé toute la surface, mais il y a des sections du métro où il est venu pénétrer; et la seconde est qu’il y a plusieurs parties du complot où nous devons aller dehors et voir Moscou complètement détruite. C’est à ces occasions que nous devons porter un masque à gaz dont le filtre n’est pas infini, puisque chacun que nous trouvons dans le monde (ou que nous achetons) a une durée et nous devons la changer quand elle s’épuise. Il n’y a pas de chronomètre dans l’interface qui nous indique combien de temps il nous reste dans le filtre, mais nous pouvons regarder l’horloge que le personnage porte précisément pour compter ce temps. Si nous manquons de filtres ou d’oxygène … à plus tard!

Le masque à gaz ne s’arrête pas là, car avec les tirs ou les dégâts que les ennemis nous font, cela peut être cassé et lui faire moins d’effet sur nous, en regardant les fissures dans le verre du masque en détail. On ne peut pas le réparer, mais on peut le changer pour celui d’un cadavre qu’on découvre là-bas et qui est en meilleur état (le masque, pas le cadavre, évidemment …). Et un autre détail qui est la mer immersive dans le métro 2033: le masque peut être taché de sang ennemi, de gouttes de pluie, de taches de boue … et nous pouvons le nettoyer pour mieux voir avec un seul bouton; nous l’activons et Artyom utilisera sa main pour enlever toutes les taches du masque. Cela semble idiot, Mais c’est un vrai détail.

Un monde et une atmosphère qui vous encouragent à explorer

Metro 2033 a une histoire linéaire divisée en plusieurs chapitres, mais chacune des missions a zones très ouvertes, et qui encouragent grandement l’exploration. Et ce n’est plus seulement à quel point cet environnement post-apocalyptique est bien représenté; C’est aussi le besoin constant de trouver plus de filtres pour survivre au rayonnement, obtenir des balles, des trousses de premiers soins (dont vous aurez besoin oui ou oui, car dans les quatre modes de difficulté il y a le plus simple c’est “Normal” et il y a la chose compliqué) et toutes les ressources dont vous pourriez avoir besoin. De plus, cela vous encourage à effectuer des combats furtivement et à explorer les différentes façons de vaincre les ennemis.

Voir aussi

De plus, si nous explorons, nous aurons probablement notre récompense, et pas seulement parce que nous trouvons des munitions ou un filtre. Dans certaines parties du métro 2033, nous trouvons coffres-forts ou casiers fermés à la chaux et au bord, et nous avons besoin d’une clé pour les ouvrir. Normalement, les clés sont cachées mais, néanmoins, elles sont toujours situées quelque part selon son utilisation (sur un porte-clés, sur une étagère ou, dans le pire des cas, sur un cadavre). Si nous les trouvons ainsi que les coffres-forts, qui sont également souvent difficiles à trouver, la récompense sera meilleure que celle que nous trouvons dans n’importe quel corps pourri.

Une autre raison d’explorer est que nous pouvons trouver objets de collection, qui sont des notes qu’Artyom écrit lui-même à différents moments du jeu et qui racontent quelque chose en fonction de ce qui se passe à ce moment de l’histoire. De plus, Artyom raconte dans ces notes des choses sur son passé et qui servent à en savoir plus sur l’histoire de Metro 2033 et la guerre qui a eu lieu il y a des années. Et ils sont également situés dans des endroits logiques, sur des tables, des sièges, dans des endroits où vous, en tant que joueur, êtes susceptibles de passer.

Il est sorti il ​​y a quelques années, mais la qualité graphique surprend toujours

Si nous nous concentrons sur la technique, presque seulement de bonnes choses peuvent être dites, à l’exception de quelques détails. Les visages sont un peu … bizarres, pas trop réalistes, et certains effets sonores boitent en termes de qualité ou une voix n’est pas tout à fait à la hauteur de l’action du personnage … Et le tour est joué, Voilà la mauvaise chose. En se concentrant sur le reste des aspects, il n’y a que de bonnes choses à ajouter: le cadre est spectaculaire, Je l’ai dit il y a quelques lignes, mais, comme vous le voyez dans les images, l’obscurité, les ennemis, les petits détails qui rendent Metro 2033 beaucoup plus immersif … tout cela nous fait plonger dans ce monde. Mais en plus, la qualité graphique est assez surprenante: il n’y a pas beaucoup de différence avec les versions de PlayStation 4 et Xbox One, l’éclairage est fabuleux, et il est également très stable en FPS sauf en certains points très spécifiques (et ces chutes de cadre m’ont été présentes juste jouer en mode bureau).

Quant au son, j’ai mentionné plus tôt qu’il boitait à certains égards. Plus précisément, le son des clichés est très répétitif et un peu gênant lorsque vous photographiez de longues rafales. Cependant, le reste des effets sonores et musicaux rendent Metro 2033 toujours plus immersif si possible, et c’est que chaque arme a son son lors du tir, chaque rechargement, les pas des ennemis, les cris des monstres … tout vous fait vraiment sentir à l’intérieur du jeu, rendant le genre d’horreur plus important. De plus, Metro 2033 est entièrement doublé en espagnol et avec un très bon travail de localisation. Aussi Je veux mettre en valeur les animations, qui sont aussi très bien travaillés, et qui ont des détails comme Artyom compte les balles de son magazine quand il est debout sans rien faire, par exemple.

Metro 2033 Redux – Vivez la vie dans le métro comme jamais auparavant

S’il y a un mot que j’ai répété plusieurs fois dans cette analyse, c’est «immersif». Et je ressens la redondance, mais c’est le mot qui définit le mieux Metro 2033. C’est un titre dont l’histoire montre qu’il est tiré d’un roman parce qu’il a un scénario incroyable, avec des personnages très charismatiques et qui apportent beaucoup de richesse à l’intrigue. Mais, comme si cela ne suffisait pas, le gameplay présente également des différences notables et très positives par rapport aux autres tireurs. La représentation de Moscou et du métro de la ville russe est unique, très originale, et cela apporte à l’utilisateur un sentiment et une expérience que peu de titres obtiennent.

Nous avons analysé Metro 2033 Redux grâce à un code numérique fourni par Koch Media. Version analysée: 1,00

Plongez-vous dans une vie de survie dans le métro

Metro 2033 est l’un des jeux les plus immersifs que l’on puisse trouver sur Nintendo Switch, avec une histoire incroyable, des personnages charismatiques et un cadre et un gameplay très originaux.

PROS

Une histoire épique et passionnante

Un cadre très réaliste et détaillé

Mécanique et gameplay immersifs

CONS

Graphiquement, certains visages ne sont pas réalistes

Certaines voix ne vont pas selon les actions des personnages

Connexes