Analyse Monster Energy Supercross 3 – Nintendo Switch

Il y a certains genres qui sont très exploités et trois cents titres y sont réalisés et, grâce à cela, ils peuvent se vanter de chefs-d’œuvre inoubliables. Cependant, d’autres genres de l’industrie ont également une bonne poignée de jeux, mais la grande majorité est quelque peu absurde … En pensez-vous? Oui les simulateurs Ils en sont un bon exemple, vu comment il y a des livraisons qui se concentrent sur tout type d’objet, animal ou action au jour le jour (il suffit de regarder le cas de Speaking Simulator), et il n’y en a pas trop qui se démarquent. Les Sims sont un exemple clair de réussite, ou Animal Crossing (bien que ce dernier soit une expérience moins réaliste). Mais si on va à quoi purement réaliste? C’est là qu’interviennent Milestone et son jeu Monster Energy Supercross 3.

Vous pouvez être le prochain champion!

Nous sommes déjà confrontés au troisième volet de la saga officielle des jeux vidéo du championnat de motocross le plus célèbre au monde. Comme je l’ai dit en introduction, nous sommes face à un titre avec un terrain très réaliste, mais, surtout, faites en sorte que tous ceux qui aiment ce sport l’apprécient au format virtuel. Bien qu’ils l’aient déjà fait avec les deux précédents épisodes, ils sont désormais en mesure de rapprocher les fans de cette compétition. Comment? Eh bien, comme vous le savez, de nombreux titres sportifs ont la possibilité de créer notre propre personnage, c’est-à-dire d’être nous-mêmes le personnage que nous contrôlons. Cela fait de nombreuses années, mais Monster Energy Supercross 3 vient de se joindre et la première chose que nous devons faire est que: Créez notre pilote.

Avant de façonner notre avatar, nous devons mettre le nom et personnaliser la façon dont nous voulons que notre «pseudo» apparaisse à l’arrière de la combinaison du pilote, en plus de pouvoir changer le type et la couleur du numéro (et, bien sûr, quel numéro nous voulons qu’il soit vu). Après avoir modifié quelques détails plus mineurs, nous passons à l’édition physique, où nous pouvons changer la taille, le poids et le visage. Cependant, ce dernier peu permissif, puisque nous n’avons que la possibilité de choisir entre quelques têtes prédéfinies (oui, nous avons plusieurs coiffures et poils du visage disponibles pour vous rendre beau). Ensuite, vous pouvez mettre des tatouages ​​sur le visage ou le cou, ou des piercings aux oreilles. Ce qui est cool après cela, c’est que nous pouvons choisir avec quelle équipe de la compétition nous voulons être Nous avons à notre disposition Kawasaki, KTM, Yamaha … et selon celle que nous choisirons, nous aurons une combinaison appartenant à cette équipe et deux motos (une pour la compétition 250 et une pour la compétition 450) avec un aspect spécifique.

Mais la personnalisation ne s’arrête pas là! Et est-ce que lorsque nous parcourons déjà le menu de Monster Energy Supercross 3, dans la section “Créer”, nous pouvons non seulement changer l’apparence de notre personnage, mais nous pouvons personnaliser le costume et la moto et enregistrez ce que nous avons créé dans dix trous prédéfinis. Bien que nous ne puissions pas l’utiliser dans la compétition pour un joueur, nous le portons en mode multijoueur. Et il y a beaucoup de possibilités pour le véhicule! Vous pouvez changer le guidon, les pneus, la selle, les pneus … et toutes les options que nous avons sont de vraies marques. Il existe également de nombreuses options pour personnaliser le costume et le casque, pouvoir modifier les lunettes, les chaussures, les gants … Tout cela, nous pouvons acheter avec des crédits que nous gagnons en participant à des courses (et nous augmentons également notre niveau de joueur).

Ah! Et dans la partie Créer, il y a aussi quelque chose de très intéressant: on peut créer notre propre circuit, avec les sauts que nous voulons, la longueur que nous voulons (dans une limite, bien sûr), et la vérité est que c’est un processus très intuitif et simple. Ces mêmes pistes peuvent être téléchargées sur les serveurs afin que d’autres utilisateurs puissent les télécharger et nous pouvons également profiter de ce que les joueurs partagent.

Obtenez le vélo et faites attention aux bosses!

En me concentrant sur le gameplay, je reviens à ce que j’ai dit il y a quelques paragraphes. Bien que Monster Energy Supercross 3 prétend être réaliste, nous pouvons le modifier de manière très permissive. Je m’explique: avant de commencer une course, nous avons à notre disposition une série d’options pour changer ce que je viens de mentionner. La durée de la course ou du test (Les tests sont généralement composés de 3 ou 4 courses, voire de 5, selon le type de test), et peuvent faire durer un événement entier environ 6 minutes ou une heure, ou la difficulté. Et la physique entre également en jeu, qui n’a que deux options (standard ou réaliste) et des contrôles, ce qui peut nous éviter d’avoir à contrôler presque rien (juste accélérer, freiner et tourner), ou fais tout (Devant changer de vitesse, vous contrôlez le poids du pilote avec le levier droit, le poids que nous exerçons sur le guidon …).

Cela a une partie positive et négative: la bonne chose est que, bien qu’il s’agisse d’un titre de cour réaliste, cela nous donne la possibilité de transformer l’expérience en quelque chose plus d’arcade et cela peut être très agréable pour n’importe quel joueur. Cependant, il peut être quelque peu répétitif pour les utilisateurs qui recherchent un jeu de course d’arcade. D’autre part, pour ce fan absolu de ce sport et à la recherche d’un gameplay réaliste, vous pouvez profiter de beaucoup avec Monster Energy Supecross 3. En outre, nous pouvons également installer la moto pour chaque course, changer la transmission, voire augmenter ou diminuer le niveau de suspension de chaque roue. Je dis également que j’ai essayé plusieurs options à ce sujet, et que celles-ci et la configuration que j’ai mentionnée avant la physique standard ou réaliste ne font pas une grande différence jouable.

Les courses sont amusantes (même pour moi, que je ne suis pas du tout adepte de cette compétition), et c’est, sans aucun doute, un très bon jeu de course. Oui, le la difficulté est quelque chose de élevé pour quelqu’un qui joue avec désinvolture, ce qui rend plus évident que le titre est destiné à ceux qui recherchent cette expérience réaliste. Et ce n’est pas un hic! Le fait que Monster Energy Supercross 3 ne soit pas fait pour TOUS les joueurs n’en fait pas un mauvais jeu, et vous pouvez le voir dans le score. De plus, ce titre a les pilotes et les vraies marques de la compétition (et c’est réaliste dans le sens où les meilleurs pilotes sont aussi meilleurs dans le jeu … vous ne savez pas ce qu’il me coûte parfois de battre Cooper Webb). Jusqu’à les indices sont réels! Et, en plus, ceux-ci sont accompagnés d’informations sur leur durée, leur année d’inauguration, etc. Soit dit en passant, vous pouvez également jouer à ces mêmes circuits en trois variantes: clair, humide ou pluvieux.

Mais comment est ce jeu vidéo sur le contenu? Eh bien, très boiteux en même temps. En commençant par les expériences d’un joueur, nous avons jusqu’à 6 modes. Le plus important est le Mode trajectoire, où nous avons la possibilité de participer à l’un des trois championnats (la première fois, nous ne sommes autorisés à participer qu’aux 250 Est et 250 Ouest, et déjà 450 lorsque nous gagnons l’un des deux mentionnés ci-dessus) Avec notre caractère. Si nous voulons faire une compétition avec un vrai pilote, nous avons à notre disposition Mode Championnat Bien sûr, nous pouvons faire un Test individuel avec notre personnage ou avec l’un des vrais pilotes. Nous avons également un Mode contre la montre pour essayer de faire notre meilleur temps dans un tour du circuit que nous choisissons (et télécharger cette fois sur Internet et le comparer avec celui de nos amis ou du reste des joueurs). Nous pouvons choisir d’avoir plus de liberté dans le Mode composite, qui sert à explorer sans règles ni lignes d’arrivée un complexe assez grand avec plusieurs voies de pratique. Et enfin, le Mode défi, où l’on retrouve 6 listes de défis que le jeu nous propose avec des objectifs différents, comme avancer le plus d’adversaires possible, suivre une ligne virtuelle le plus précisément possible pendant un tronçon ou franchir quelques portes dans un circuit que nous Ils donnent des points et tentent ainsi d’obtenir le meilleur score possible.

Et qu’en est-il du multijoueur? Eh bien, nous pouvons jouer localement ou en ligne. En ligne, nous trouvons des listes de salles créées par d’autres utilisateurs ou nous pouvons les créer nous-mêmes pour trouver des joueurs aléatoires ou passer du temps avec des amis. De plus, il a un mode appelé «Chasse au trésor» qui consiste à essayer de trouver un trésor que d’autres joueurs ont caché dans le complexe que j’ai mentionné précédemment. Il existe également deux autres modes et le premier est “Checkpoint”, où, dans ce même complexe, les pilotes doivent traverser une piste composée de ces points de contrôle. Le dernier mode est “Élimination”, dans une course, chaque joueur ajoute des points en fonction de sa position après avoir terminé chaque compte à rebours. Cependant, la version Nintendo Switch a un aspect négatif par rapport à celle des autres consoles: ici, il n’y a pas de serveurs dédiés, c’est-à-dire que chaque jeu ou salle aura un joueur comme hôte.

Vous devez également savoir trois championnats là-bas et les rondes les mêmes. Le 450 est composé de 17 rounds, tandis que le 250 West en contient 10 et le 250 East en a 9, et ces rounds peuvent être standard, Showdown ou Triple Crown.

Ongle ronde standard Il est composé d’un premier qualificatif dans lequel les gagnants sont divisés en deux groupes qui font leur carrière spécifique, et les gagnants de ces groupes se rendent au Main Event, qui est la dernière course de cette manche et qui fait que les pilotes marquent pour leur championnat respectif. La chose ne s’arrête pas là, puisque ceux qui ont perdu dans les deux groupes avant, ont une autre occasion de passer au Main Event dans une course appelée Last Chance Qualifier. Il faut préciser que ce jeu ne consiste pas à boucler des tours, mais qu’il faut continuer à courir sur le circuit et à concurrencer les rivaux pendant un certain nombre de minutes; Une fois le temps écoulé, nous devrons effectuer un tour pour terminer.Affrontement Est / Ouest C’est une manche qui rassemble les pilotes des 250 compétitions Est et Ouest dans la même manche, et n’a lieu qu’une seule fois pendant le championnat. triple couronne ronde C’est comme le standard mais avec la différence d’avoir à jouer trois Main Event, au lieu d’un.

Jouabilité réaliste, graphismes et sons réalistes

La partie technique de la version Nintendo Switch de Monster Energy Supercoss 3 est assez surprenante pour moi. En comparaison avec les autres versions que nous avons vues dans les bandes-annonces et les jeux, elle est plus faible (textures simplifiées, éclairage pire …), mais également Ça a l’air super. Les visages ne sont peut-être pas hyperréalistes, mais le détail des circuits et du terrain (surtout lorsqu’il est mouillé) est assez cool et, surtout, celui des motos est très, très réussi. Le framerate est également stable, que nous jouions en mode portable ou dock, tout comme les textures ne changent pas seulement entre les modes … mais il y a quelque chose qui se démarque des autres, et ce sont les animations. Il y en a beaucoup pour les sauts, les virages, les chutes … et Ils sont très soignés, et cela m’a fait profiter encore plus de chaque section du circuit. Un détail qui rend ce jeu beaucoup plus immersif, c’est qu’avec la vitesse et le vent, les plis de la combinaison se déplacent de manière très réaliste. Bien sûr, le public est des sprites 2D mais bon, nous n’allons pas vraiment regarder cela vraiment.

Il le mode photo est bien plus que bon, car il montre une qualité technique qui est évidente. Il vous permet de mettre des masques avec des gouttes, des traces de sable, des rayures et une bonne poignée de filtres et d’autres options. J’ai perdu un peu de temps à prendre des photos et à prendre mon côté artistique (plusieurs des images d’analyse sont prises par moi grâce au mode photo). Je laisse une galerie ci-dessous!

Quant à la bande originale, elle a des thèmes du style qui frappe un titre sportif comme celui-ci, mais ils ne le sont pas non plus le gros problème ils remplissent simplement leur mission (des chansons sonnent aussi pendant les courses). D’un autre côté, les effets sonores des moteurs et des gens applaudissant et ainsi de suite sont presque aussi prudents que les animations. De plus, nous avons des commentateurs au début et à la fin de chaque course. Enfin, il convient de mentionner que Monster Energy Supercross 3 est entièrement localisé en espagnol et, honnêtement, assez bien traduit.

Monster Energy Supercross 3 – Bon jeu de course qui rend justice à la vraie compétition

Je l’ai déjà dit il y a quelques paragraphes: Monster Energy Supercross 3 Ce n’est pas un titre qui s’adresse à tout le monde. Ce n’est pas simplement un diplôme de course, ni un simulateur de base, mais cela ce n’est pas quelque chose de négatif pour rien. Si vous êtes un fan de ce sport, des motos ou des jeux de course sur cour les plus réalistes, il est fortement recommandé. Le fait, en plus, d’avoir du multijoueur prolonge la vie de ce jeu comme celui de n’importe quel autre, et c’est toujours apprécié.

Et même si je suis plus concentré sur les fans du vrai championnat, je vous dis déjà que c’est Très agréable pour quelqu’un qui ne recherche pas une expérience réaliste et veut simplement un jeu de course; bien que cela puisse être répétitif, cela prend du temps, car cela fait du bien à chaque saut et dérapage, la boue monte et tache la moto et la combinaison du pilote, les animations pour amortir un saut … Tout cela et bien plus encore font de Monster Energy Supercross 3 Un titre amusant et immersif.

Nous avons analysé Monster Energy Supercross 3 grâce à un code numérique fourni par TN PR. Version analysée: 1.0.1

Sauter avec le vélo

Nous sommes confrontés à un simulateur de course de motocross réaliste, avec une jouabilité aussi soignée que les animations, les pilotes et les motos.

PROS

Jouabilité réaliste avec la possibilité d’être plus simple

Pilotes, marques et circuits réels

Graphismes, sons et animations soignées

CONS

La version Switch manque de serveurs dédiés

Il peut être répétitif à long terme

