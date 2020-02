Analyse Patapon 2 Remastered pour PS4

Mets, mets, mets! Il est difficile de ne pas aimer les mélodies que les sympathiques guerriers borgnes de Patapon chantent en combattant avec des monstres de toutes sortes. Si vous les avez manqués, vous serez heureux de savoir qu’ils sont de retour dans Patapon 2 Remastered. Comment se sont passées les années?

Plus les années passent, plus il est clair pour moi que PSP avait l’un des catalogues les plus impressionnants que j’ai vus dans un console portable. Il existe de nombreux grands noms à souligner, tels que Monster Hunter Freedom Unite ou God of War: Ghost of Sparta; mais parmi mes favoris, il y avait une saga avec un profil très différent. Nous avons bien sûr parlé des jeux Patapon, qui mélangeaient stratégie, rythme et l’incontournable style artistique de Rolito. Et, après le lancement de Patapon Remastered en 2017, c’est maintenant le tour du dixième anniversaire de sa suite avec l’arrivée de Patapon 2 Remastered.

Pour ceux qui connaissent moins le jeu, l’approche de Patapon est simple. Nous incarnons le Soyez suprême, une divinité qui guidera une tribu belligérante de guerriers cyclopéens dans leur malheureuse entreprise en trouver “ESO”, un mystérieux trésor qui, soi-disant, conférera un bien-être éternel et inconditionnel. La chose intéressante est, vraiment, comment nous faisons tout cela. Nous envoyons des ordres à notre armée en jouant différents tambours au rythme du Musique, et si nous sommes bons dans ce domaine, nous incitons les soldats à être plus efficaces dans leurs combats contre d’énormes monstres ou forteresses des tribus ennemies.

Militarisation musicale optimiséeSur la table, Patapon 2 est un “plus de la même chose” cela n’aurait pas à convaincre ceux qui n’étaient pas satisfaits de l’original: nous avons plus de mélodies à interpréter, une plus grande variété de troupes à recruter et un plus grand nombre de missions à affronter. Peut-être la nouveauté de plus de poids est le début de héros, une unité très puissante et hautement personnalisable, capable de jouer n’importe quel rôle que nous proposons. Mais il a aussi une liste respectable de petits nouvelles et critiques sur le gameplay qui, même si elles peuvent être négligées, créent vraiment une expérience beaucoup plus ronde.

Patapon 2 Remastered est un jeu plus profond qu’il n’y paraîtCeux qui ont joué le Patapon d’origine fêteront l’arrivée des options de difficulté (facile, normal et difficile), ou que le état fébrile là où nos troupes font de leur mieux, elles ne se perdent pas automatiquement lorsqu’une commande parfaite échoue. Il est également apprécié que deux nouvelles tribus ennemies apparaissent, les Karmen et les Akumapon, chacune avec ses propres chefs et ses propres antécédents; ainsi que deux nouveaux mini-jeux pour obtenir des récompenses et les PNJ Komupon qui aident notre héros dans les missions les plus difficiles.

De plus, cela semble être une bonne occasion de rappeler au plus récent que Patapon 2 est en fait un jeu plus profond qu’il n’y paraît. L’achèvement de la campagne principale ne nous prendra pas plus de 20 heures, mais nous pouvons investir plus de 100 si nous voulons optimiser notre entourage au maximum. Les soldats de chaque unité peuvent être personnalisés avec différentes armes et armures, dont certaines légendaires, et ont également des classes et un branche évolution relativement complexe Les missions les plus difficiles nécessiteront que nous ayons des personnages avec des résistances élémentaires spécifiques pour survivre, et nous pouvons adoucir le temps entre les missions avec une bonne variété de mini-jeux avec leurs propres récompenses et difficultés.

Chaque Patapon a un nombre respectable de variantes, et toutes peuvent être améliorées individuellement.

Nous manquons la profondeur des héros de Patapon 3, son grand mode multijoueur ou les animations et impressions spectaculaires qu’il nous a données de temps en temps. Tout cela est parfaitement compréhensible car ce ne sont que des éléments d’une livraison plus actuelle, mais cela nous manquons un peu plus d’ambition pour cette version de Patapon 2. La principale incitation est que nous pouvons jouer à une résolution maximale de 4K natifs dans PS4 Pro, donc la console standard manque de nouveaux développements au-delà de ce que c’est que de jouer à Patapon à la télévision.

Comme avec Patapon Remastered, nous bénéficions de temps de réponse optimaux, encore meilleurs que PSP. Et nous aimons également la possibilité d’importer notre jeu à partir de ce jeu, car il nous a déjà été accordé sur l’ordinateur portable. Mais c’est la fin de l’actualité, et c’est dommage, car il y a une bonne liste de petits voeux que nous aurions pu obtenir: nous aurions aimé pouvoir choisir des noms de plus de quatre personnages, mettre le jeu en pause au milieu d’une mission, un système d’auto-sauvegarde ou une revue du “ framerate ” et quelques animations.

Une très bonne variété d’ennemis, et la plupart d’entre eux ont plus d’une façon. Certains sont spectaculaires!

De plus, certains problèmes mineurs À l’emplacement espagnol de la version originale, ils sont toujours présents dans l’homologue PS4. Et il semble même qu’il y ait un nouveau «bug». Petit, peu ennuyeux, mais nouveau: l’écran de titre se déplace rapidement. D’un autre côté, bien qu’il ait été vu venir, nous sommes déçus de voir que le portail paraget, qui avait un mode multijoueur en option via ad-hoc sur PSP, vous ne pouvez désormais jouer seul qu’en remasterisation. Nous avons le même PNJ qu’avant pour nous aider, mais c’est une fonction moins importante qui aurait pu donner une nouvelle vie au jeu.

Avec plus de soin, cela aurait pu devenir un incontournable pour les fansCertes, nous parlons une remasterisation assez austère. Il n’est pas réaliste de demander beaucoup plus pour les 14,99 euros pour lesquels il arrive sur le PlayStation Store, mais avec un peu plus de soin, il serait devenu un must pour les fans. Le pire est que, étant donné que Patapon Remastered et Patapon 2 Remastered suivent la même ligne, nous supposons qu’un éventuel Patapon 3 Remastered souffre également des conséquences d’un remastering paresseux.