Analyse Red Bow – Nintendo Switch. Une deuxième chance?

2020 arrive et nous devons parler Arc rouge, le nouvel opus de Stranga Games, une aventure dont la nouveauté n’est pas d’être un portage d’une sortie précédemment réalisée, mais qui est une première sur Nintendo Switch et d’autres plateformes. Comme d’habitude parmi les jeux de ce développeur, nous revenons pour avoir parmi nous un titre qui reprend des éléments de la culture japonaise pour les déplacer vers une histoire simple mais avec une certaine profondeur dans laquelle, comme Il suffit de les ignorer et Ma grande soeur, nous avons une réflexion finale intéressante.

Comme c’est arrivé avec les deux jeux mentionnés ci-dessus, Arc rouge atteint les consoles grâce au travail de Ratalaika Games, un éditeur spécialisé dans le lancement de jeux simples et courts, mais à bas prix et généralement traduit en espagnol, ainsi que dans d’autres langues. Cela dit, nous allons à l’analyse et découvrons si nous sommes confrontés à un autre joyau indépendant ou si cette fois la magie est terminée.

Un lieu de passage

Notre histoire commence par Roh, une petite fille assez excitée pour son âge qui se réveille après un sommeil réparateur et remarque que quelque chose ne va pas bien. Pour une raison étrange, il a été transporté dans une dimension parallèle, dans laquelle vivent des monstres et dans laquelle il vaut mieux ne pas tirer de conclusions hâtives. Entouré d’êtres étranges et trouvant des personnages tragiques, Roh doit maintenant chercher le chemin du retour.

Les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être dans les jeux de cette étude? et tout en cherchant le chemin du retour, notre protagoniste est présenté avec diverses histoires et options de dialogue. Donnez une seconde chance, un message important qui est donné à travers des histoires simples et la possibilité de suivre notre chemin, de laisser les choses à mi-chemin ou de bien faire les choses et d’atteindre la fin. Ce que nous décidons peut conduire à l’une des trois fins possibles: une bonne, une mauvaise et une dans laquelle nous mourrons.

Nous avons aussi un inventaire, mais c’est plutôt anecdotique qui n’a pas plus de complexité: il stocke des objets et des points. Il n’est pas nécessaire de les combiner ou de les examiner, bien que oui, il convient de noter que l’enregistrement automatique n’existe pas, vous devez donc enregistrer avant des décisions importantes ou simplement avancer et en assumer les conséquences. Même en considérant que faire quelque chose de mal signifie recommencer à zéro, ce n’est pas un problème, car le jeu est assez court et sa durée ne dépasse pas une ou deux heures.

L’histoire est la plus importante

Techniquement Arc rouge C’est un jeu humble avec lequel il n’y a pas de problème majeur ou d’erreurs lors de la lecture. Cela fait Il peut être apprécié à la fois en mode portable et en mode bureau et, si l’on ajoute le fait que tous l’histoire est traduite en espagnol, car les choses deviennent beaucoup plus simples. En ce qui concerne leurs graphiques, ils ont la même section pixelart qu’ils ont Ignorez-les ou ma grande sœur, et cela inclut le cadre d’écran classique. Un détail qui peut être agaçant sur PC ou autres consoles, mais qui sur Nintendo Switch n’a pas tellement d’importance.

Si on parle de section sonore, ce jeu échoue et de nombreux sons semblent avoir été recyclés à partir de livraisons précédentes. Bien sûr, la bande sonore, bien qu’elle ne soit pas abondante (un thème pour chaque zone) n’est pas mauvaise et parvient à transmettre l’atmosphère souhaitée. On ne peut pas en dire plus sur celui-ci, car bien qu’à d’autres occasions ce manque de variété puisse être décevant, nous sommes confrontés à un jeu qui ne dure pas assez longtemps pour rendre un verdict équitable.

Arc rouge – toujours devant

Arc rouge C’est un autre de ces petits bijoux que l’on retrouve dans le vaste catalogue de Ratalaika Games pour Nintendo Switch et qui montre que la magie de son studio est toujours en vigueur. Son histoire, ainsi que le message qu’il cherche à faire passer, font de ce jeu une expérience qui malgré sa brièveté, a un prix suffisamment attractif pour l’essayer. En plus de cela, le dernier virage est une véritable révélation pour ceux qui sont adeptes de cette petite saga de jeux créée par Stranga Games.

Nous avons analysé Red Bow grâce à un code numérique fourni par Ratalaika Games. Version analysée: 1.0.0

Toujours en avant

Red Bow est une livraison qui, bien qu’elle ne dépasse pas My Big Sister (ceci en raison de sa courte durée), elle est divertissante, a du potentiel et a un message qui encourage la réflexion. En plus de cela, son prix bas et le fait qu’il soit en espagnol rendent votre achat plus attractif.

PROS

Une histoire intéressante traduite dans notre langue

Il a plusieurs fins

Invite à la réflexion, en plus d’avoir des histoires connectées

CONS

Sa durée est courte. Vous pouvez obtenir les deux finales en seulement deux heures

Bien que l’histoire soit importante, on ne peut nier que le jeu est assez modeste

