Analyse Reknum – Nintendo Switch. Délicieuse bouchée de nostalgie rétro

La scène indie est devenue un lieu incontournable pour les amoureux du rétro. Les contraintes budgétaires d’une petite étude deviennent l’objectif est de retrouver la simplicité des jeux d’antan. L’esthétique 8 et 16 bits est facilement reproductible dans n’importe quel moteur de développement, et avec beaucoup de nostalgie et un peu d’inventivité vous pouvez faire avancer un jeu que je n’aurais pas joué sur l’étagère de votre chambre dans les années 90.

La firme de Barcelone Jeux de nuque Il a poussé sa passion encore plus loin, sortir des jeux pour l’ancien NES dans des cartouches entièrement fonctionnelles, et ils ne sont pas les seuls à oser quelque chose comme ça. Cependant, la fidélité aux formes rétro, à la fois esthétiques et jouables, ne doit pas être un frein à l’innovation. Reknum, une plate-forme d’action latérale avec un certain degré d’exploration, Il offre le divertissement simple et direct que vous attendez d’un tel jeu, mais ne parvient pas à fournir quelque chose d’originalement minimal. Tout est encore plus éclipsé par une présentation insipide et déroutante et des pratiques assez discutables.

Dragons et donjons, un monde infernal

Je n’aime pas commencer l’analyse par la section artistique, car je considère que c’est toujours quelque chose de secondaire par rapport au gameplay. Mais dans ce cas, partant du fait que le gameplay est déjà très peu, je trouve commode de lancer la critique regrettant à quel point le monde de Reknum est insipide et répétitif. Princesses, elfes, fées, dragons et orques dans les forêts, les volcans, les châteaux et les donjons. N’y avait-il rien de moins récurrent? Avec des graphismes très discrets qui adhèrent aux conventions 16 bits sans arrière-plan ni sprite à souligner, La première impression de Reknum, à l’œil, ne pouvait pas être moins frappante. Au moins, les mélodies sont entraînantes.

C’est dommage car c’est précisément cette section qui se prête le plus à l’innovation. C’est la possibilité, sans avoir à vous couper la cervelle avec une mécanique élaborée, de vous décocher de la scène indie bondée, qui est pleine, mais pleine, de jeux de ce style. Visuellement Reknum est un jeu terne, clonique et sans personnalité, qui rate l’occasion d’une puissante première impression visuelle. Et que, comme nous l’avons dit, pour un titre d’un genre aussi saturé que ça, c’était son meilleur ou peut-être son seul atout.

Reknum est un mélange d’action et de plateformes 2D. Nous avons une épée et un arc avec des flèches pour nous défendre contre des ennemis assez variés, et la possibilité de sauter d’un mur à l’autre, un mécanicien relativement moderne qui a été imposé comme standard dans presque tous les jeux de ce style. Nous pouvons également augmenter notre vitesse et sauter en collectant des gemmes stockées dans des coffres (qui prennent beaucoup de temps à vider, et vous finirez par les sauter pour ne pas casser le rythme). Il n’y a pas beaucoup de mécaniciens, mais assez pour jouer avec eux avec une variété de deux ou trois heures que le jeu dure. Et il y a de bons moments, comme lorsque vous devez sauter entre des plates-formes en mouvement sombres ou des niveaux verticaux, chassés par la lave brûlante. D’un autre côté, il y a aussi des parties très faibles: le niveau d’eau est très lent et n’a rien à dire au niveau jouable; la courbe de difficulté est inexistante, rencontrant des obstacles intéressants juste pour le revoir, plus tard, de manière beaucoup plus simplifiée; et certains patrons sont complètement annulés Si vous utilisez les flèches.

Confusion et répétition

Même si vous avez tout joué auparavant et mieux, vous pouvez avoir un laissez-passer: C’est divertissant et raisonnablement difficile (bien que, comme nous l’avons dit précédemment, il soit extrêmement irrégulier). Mais les choses empirent lorsque le jeu devient voyou et vous fait répéter des fragments de niveaux, sans aucune sorte de différentiel … enfin parce que oui. Il le fait plusieurs fois au cours de l’aventure, et sans vergogne à la fin, sans aucune justification. Ce qui n’impressionne pas une première fois, ne s’améliore pas une seconde. Et rappelez-vous que le jeu lui-même, si vous êtes habile, il durera moins de deux heures …

Les choses deviennent encore plus surréalistes quand on découvre un étrange système de passage qui relie les niveaux entre eux (il n’y a pas de carte du monde). À un moment donné, nous trouvons notre passage totalement bloqué, ce qui, avec l’apparition de ces «portails», Cela semble suggérer que vous devez faire du retour en arrière et explorer les niveaux précédents à la recherche d’itinéraires alternatifs. Rien de plus. Oubliez les portails (sauf un), car ils ne feront que vous rendre fou en répétant encore et encore et encore la même chose à la recherche de quelque chose qui n’est tout simplement pas. Si vous êtes coincé (comme cela m’est arrivé), je dirai simplement ceci: allez-y toujours.

Peut-être que cela vous dérange, alors gardez ça dans le jeu, il y a certaines choses qui n’ont aucune raison d’être. Sont mal mis en œuvre, mal expliqué (ou pas du tout expliqué) et sont un obstacle à la marge que, si vous essayez de trouver un sens, vous pouvez devenir fou. Cela donne l’impression qu’ils voulaient mettre tout ce à quoi ils pouvaient penser, sans prêter attention à aucune loi de base sur la conception de jeux vidéo … ou tout simplement Ils n’ont pas eu assez de temps pour mettre tout ce qu’ils avaient en tête. Des choses comme ça il y a un monde sans boss final, ou il y a des signes avertissant des ennemis qui ne partent jamais, Ils me font penser qu’il y a des coups de feu. La description officielle du jeu par le studio met l’accent sur l’exploration des scénarios, ce qui, comme le jeu est, n’est pas du tout récompensé.

Reknum – Hommage rétro sans rien dire

Si j’avais mis en œuvre ces idées d’exploration et de retour en arrière, peut-être que Reknum aurait été un bon jeu. Je continuerais avec une plate-forme insipide et un design artistique extrêmement ennuyeux, mais au moins j’aurais quelque chose à souligner. Dans l’état actuel des choses, la seule chose que Reknum met en évidence est sa capacité à confondre le joueur et à l’irriter pour avoir enflé sa durée déjà très courte avec des répétitions des mêmes niveaux.

Oui, nous sommes conscients que c’est un jeu très modeste, avec une équipe de cinq personnes seulement, et qu’il vient à un prix très réduit (5 euros). Il est injuste d’attendre de lui la même chose que des expériences similaires, plus habillées telles que Celeste, Shovel Knight, Dead Cells, Hollow Knight ou Super Meat Boy, pour donner quelques exemples. Mais même en s’adaptant aux circonstances, le résultat final est clairement insuffisant. Amusez tous ceux qui recherchent une expérience simple et directe et profitez du rappel de l’esthétique rétro. Mais, dans un genre déjà compliqué par le nombre de combattants, Reknum n’a rien à apporter.

Nous avons analysé Reknum avec un code de téléchargement fourni par Nape Games. Version analysée: 1.0.0

Nostalgie rétro insipide

Nous sommes conscients que Reknum est un jeu très modeste (et bon marché), et qu’il doit être jugé avec un autre bâton de mesure … mais cela ne vous dispense pas d’être un jeu insuffisant dans presque toutes ses sections, et sans rien compter jouable et artistiquement.

PROS

Donnez pendant deux heures modérément divertissantes, avec des sauts bien mesurés

Les nostalgiques des jeux rétro et simples seront appréciés, sans détours ni prétentions

CONS

Pas de mécanique minimalement originale et pas de sens de progression en termes de difficulté

Visuellement, il présente un monde, des personnages et de la fantaisie mille fois vus, avec des graphismes très discrets

Cela dure deux heures … dont près de la moitié répète les mêmes niveaux pour la deuxième fois

Connexes