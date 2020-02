Analyse spéciale de Rune Factory 4

Après le voyage qui a conduit à l’atterrissage de Rune Factory 4 pour Nintendo 3DS en Europe, la nouvelle génération de Nintendo nous permet d’avoir le lancement au format physique dont tant rêvaient grâce à Spécial Rune Factory 4 pour Nintendo Switch. Ce nouvel opus est une version améliorée qui suppose les débuts de la saga dans la génération actuelle de consoles. Beaucoup ne le savent peut-être pas ou ne s’en souviennent pas, mais à son époque la version de Rune Factory 4 pour l’Europe a connu divers problèmes qui se sont terminés par son lancement au format numérique exclusif. Une triste nouvelle sans aucun doute, mais comme le disent les plus sages, il vaut mieux tourner la page. Et malgré le fait que de nombreuses nouvelles nous ont déçus ce jour-là, le quatrième volet acclamé est de retour. Si vous êtes nouveau et que vous n’avez pas trop entendu parler de tout ce que j’ai dit quelques lignes ci-dessus, ne vous inquiétez pas, il n’est pas nécessaire d’avoir joué à une Rune Factory précédente pour profiter de cette livraison. Là quelques camées et références Ils s’amusent mieux, mais pour tout le reste, les livraisons précédentes n’ont pas trop d’importance. Cela dit, profitons de votre premier contact avec la saga pour parler de beaucoup de choses qui vous attendent dans ce titre, en analyse!

Un nouveau jour, une nouvelle aventure

Notre aventure commence après avoir choisi si nous jouons en tant que garçon ou fille (j’ai choisi de jouer en tant que personnage féminin), dans un bateau qui survole le ciel. Tout promettait un voyage plein de paix et de tranquillité vers notre destin, mais la vie a d’autres projets pour notre caractère. Soudain et sans que personne ne puisse rien y faire, notre navire est embarqué par des soldats rebelles de manières absentes dans la recherche de quelque chose. Non contente de nous porter un coup dur à la tête et de nous quitter sans se souvenir de rien, cette paire de coquins décide de nous jeter du haut du navire et de nous laisser à notre sort. Une chance qui se matérialise sous la forme de Ventusiswill, un dragon qui, avec sa grande taille, amortit ce qui aurait autrement été une chute mortelle. Si ce tableau vous semblait déjà un peu surréaliste, sachez qu’il reste encore quelques détails à ajouter à ce début d’aventure.

C’EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE UNE PRINCESSE! (ou prince si vous jouez comme un garçon), alors dans ce que nous essayons de récupérer nos souvenirs, le mieux que nous puissions faire est de nous installer dans la ville de Selphia et de travailler dur pour gagner notre pain. De plus, toute l’aide que nous pouvons apporter à nos nouveaux voisins aura un impact sur la forme de nouveaux liens et un meilleur développement touristique dans la région. Bien sûr … comme toujours, il y a des surprises et des rebondissements quelque peu inattendus.

Il est un peu compliqué de dire où se termine le didacticiel du jeu, car même si en quelques heures vous connaissez toutes les bases, vous n’arrêtez jamais d’apprendre quelque chose de nouveau. Ainsi, l’une des premières leçons Spécial Rune Factory 4 nous apprend que Chaque jour est une nouvelle aventure. Peu importe que vous décidiez de vous consacrer à la culture de pommes de terre, à la collecte de bois de chauffage ou à la journée à tourner, il y a toujours quelque chose à faire pour que vous ne vous ennuyiez pas. Bien sûr, comme dans toute aventure, notre personnage a des limites surtout ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Celles-ci sont délimitées par une caractéristique très importante: l’énergie au quotidien. Tout ce qui ne se bat pas ou ne parle pas avec les autres consomme de l’énergie, donc l’idéal pendant les premières heures est de trouver un équilibre et d’établir des priorités. Cela rend le démarrage lent oui, mais c’est un ongle qui importe peu moins grâce à la capacité de cultiver des légumes capables de remplir la barre énergétique, de créer des plats de poisson ou de développer nos propres médicaments pour éviter la fatigue.

Je tiens à souligner que bien que votre personnage ne soit ni fatigué ni fatigué, le reste des voisins le font. En fait, tous sont déterminés à mener leur vie à bien et à suivre leur propre programme. Il est donc normal que les entreprises aient des heures d’ouverture et de fermeture ou que certains voisins ne soient pas disponibles à certaines heures. En ce qui vous concerne, vous pouvez passer la nuit éveillée et vous ne subirez aucune pénalité. Mon conseil? profitez des temps morts pour monter de niveau et si vous avez l’énergie au minimum, consacrez-vous à mieux connaître les habitants de la ville, leur amitié est très importante et de nombreux dialogues sont de l’or pur en matière de comédie.

En ce qui concerne les activités que nous pouvons faire, nous avons: aller à la pêche, l’exploitation forestière, les travaux miniers, créer des médicaments, cuisiner, aller aux sources chaudes, explorer, passer des examens pour se spécialiser, améliorer notre amitié avec les voisins, sortir en groupe, élever du bétail et participer à divers festivals. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’expliquer trop ces activités, car son nom donne déjà une très grande idée de ce qui doit être fait, bien que la moitié d’entre elles nécessitent une condition spéciale pour être déverrouillées. Ce n’est rien de compliqué et la façon dont le jeu nous guide tout au long de ce voyage est assez organique. Quand vous vous y attendez le moins améliorer toutes vos compétences et penser à la prochaine chose que vous pouvez faire.

Dans ce jeu, même la monarchie fonctionne

Même si vous êtes une princesse, vous devez gagner votre pain, comme nous le dit Ventusiswill, tout le monde doit travailler quel que soit son titre ou sa lignée. Dans Spécial Rune Factory 4 Ne tolérez pas une monarchie inactive! et bien que nous ayons déjà parlé du travail physique, il y a aussi celui de gouverner et de penser au bien-être de nos voisins. De la prise des médicaments à la clinique la plus proche à la récolte des pommes de terre, chaque demande est importante. Heureusement pour nous, il n’y a pas de limites sur les dates de livraison, donc il est possible de tout prendre facilement et allez à un rythme tranquille et sûr.

Si nous parvenons à répondre à toutes ces demandes, nous obtiendrons des «Points Princesse / Prince», une monnaie d’échange grâce à laquelle nous pouvons créer des festivals thématiques, améliorer notre capacité d’inventaire, effectuer des examens de spécialisation et plus encore. Ce sont ces derniers qui déterminent la qualité et la quantité du travail que nous allons faire et s’ils sont plus ou moins épuisants. À ce stade, il n’y a pas de délais de livraison et si vous échouez, vous pouvez réessayer, donc le jeu promeut à nouveau ce que vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez et à votre rythme.

Contrairement à ce que cela peut paraître, toutes ne sont pas des activités lâches et sans lien apparent. Il y a une histoire derrière, qui, malgré sa simplicité, est assez divertissante et présente quelques rebondissements intéressants. L’histoire est divisée en trois actes et consiste essentiellement à éliminer les monstres pendant que nous faisons tourner quelque chose de beaucoup plus complexe que cela. En chemin, nous traversons des ruines et nous aidons des personnages qui pourront plus tard rejoindre notre distribution de voisins dans la ville.

Il n’y a pas trop de restrictions sur l’exploration et il est même possible de trouver des donjons et des temples de haut niveau pendant nos premières heures. Bien que, comme prévu, ce soit un défi trop élevé et s’y aventurer ne garantit qu’une boucle de pertes et de pertes d’argent. Oui, tu ne peux pas mourir! Si votre vie atteint zéro, vous perdez une partie de l’argent et vous vous réveillez à la clinique de la ville. Ne vous inquiétez pas, comme je l’ai répété plusieurs fois, le jeu est très convivial Et son histoire ne fait pas exception. Il existe de nombreuses compétences qui peuvent être améliorées, oui, mais même quelque chose d’aussi simple que marcher ou esquiver signifie une amélioration des statistiques. Malheureusement et malgré le fait qu’en général, tout est assez agréable et intuitif, un niveau moyen d’anglais est requis pour comprendre tous les détails de l’histoire, les dialogues et l’explication de certains mécanismes ou festivals.

Enfin, je tiens à souligner qu’il y a la possibilité de se marier et de fonder une famille, une caractéristique que je n’ai pas pu prouver à 100% en raison de facteurs externes, mais qui dans le jeu original était assez simple et drôle. Bien que oui, du premier Il n’est pas possible d’épouser une autre fille si nous avons choisi de jouer comme une seule.

Parmi les nouveautés de Spécial Rune Factory 4 Nous avons trouvé deux fonctionnalités: tout d’abord un nouveau mode appelé “Newlywed Mode”, ce mode a des épisodes spéciaux qui sont déverrouillés après avoir épousé l’un des personnages disponibles et comprend de nouvelles voix et des scènes dans le jeu. Enfin, nous avons “Another Episode”, une série de contenus téléchargeables avec des bandes dessinées nouvelles et cinématographiques sur le sort de certains personnages. Ce dernier est débloqué une fois le jeu mis en vente, il n’a donc pas été possible de l’essayer de première main. Bien sûr, si vous envisagez d’acquérir le jeu, il est préférable de le faire dès que possible, car avec votre pré-achat, vous pouvez accéder à un ensemble de maillots de bain exclusifs si vous décidez de réserver dans l’eshop et vous aurez «Another Episode» en quelque sorte Gratuit jusqu’au 26 mars. Après cela, il vous en coûtera 4,99 euros.

Un joli nettoyant pour le visage

En ce qui concerne la section visuelle, Spécial Rune Factory 4 Il a un lifting qui, même s’il ne s’agit pas de tirer des roquettes, répond pleinement à la résolution du jeu. Je n’ai pas connu de pertes d’images et les événements en jeu sont en haute définition, donc je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont le jeu est passé d’une Nintendo 3DS à une Nintendo Switch. Oui, perdre le double écran est quelque chose qui est initialement inconfortable, mais après quelques heures, vous vous retrouvez plus qu’habitué à la nouvelle interface (c’est toujours assez simple).

Sur la musique et le son, je peux seulement dire que l’essence d’une saga est maintenue et que toutes les mélodies sont spéciales à leur manière. Parfois, ils sont répétitifs, mais ils sont généralement d’un bon niveau de qualité. De plus, il est possible de choisir entre les voix en anglais ou les voix en japonais, les deux doublages étant assez bons. Bien sûr, rappelez-vous que le jeu n’a malheureusement pas été traduit en espagnol.

Rune Factory 4 Special – Un retour très spécial

Après tous les problèmes que la version originale a subis en Europe et l’issue douce-amère de cette controverse, c’est une petite joie de penser que le quatrième épisode de cette saga arrivera enfin sur notre territoire dans des conditions. Et oui, nous savons tous que malgré ses innovations et améliorations Spécial Rune Factory 4 C’est toujours un portage de ce que nous pouvions déjà jouer sur Nintendo 3DS, mais malgré cela, c’est un jeu qui en vaut la peine et chaque euro dépensé pour cela. La façon dont tout se déroule naturellement et à aucun moment nous oblige à nous dépêcher ou à tout livrer à temps contribue à rendre l’expérience agréable même pour ceux qui n’ont jamais eu d’approche avec la saga ou les jeux de cette classe.

Est-ce un bon point de départ dans la saga? Oui, c’est vrai, mais encore une fois, nous devons souligner qu’un niveau moyen d’anglais est requis pour profiter d’une expérience complète. Même avec tout ça, Spécial Rune Factory 4 C’est une excellente passerelle et un bon moyen de se préparer à la première imminente du cinquième épisode.

Nous avons analysé Rune Factory 4 Special grâce à un code numérique fourni par Decibel PR / Marvellous. Version analysée: 1.0.1

Un retour très spécial

Rune Factory 4 Special marque l’arrivée dans les conditions d’un jeu qui lors de sa première sortie (pour Nintendo 3DS) a eu un grand nombre de problèmes et nous a laissé le cœur dans les mains. Sa mécanique simple et le fait que le jeu vous encourage à faire les choses à votre rythme en font le jeu parfait pour débuter dans la saga et une préparation parfaite avant la première de Rune Factory 5 en 2020. Cette édition pour Nintendo Switch ne comprend pas Il est particulièrement innovant, mais il mérite chaque euro investi.

PROS

Un jeu qui vous invite à vous détendre et à tout prendre facilement

Mécanique simple et intuitive

Il y a toujours quelque chose à faire ou un endroit où aller

CONS

Il n’a pas de traduction officielle et une connaissance moyenne de l’anglais est nécessaire pour profiter pleinement de l’expérience

Les premières heures peuvent être un peu chaotiques car les objectifs initiaux ne sont pas trop clairs

