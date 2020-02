Analyse SpeedRunners – Nintendo Switch. Échapper au bord de l’écran

Il est vrai que Nintendo Switch est une véritable machine à sous. Et il est également vrai qu’il reçoit de nombreux ports de titres déjà sortis sur d’autres plateformes (enfin, de bons exemples sont des jeux comme Metro Redux). Et le moment est venu de recevoir l’un de ces cas à bras ouverts: SpeedRunners, développé par DoubleDutch Games et édité par tinyBuild, venu sur PC en 2016 sous la forme d’un jeu complet (il était en Early Access depuis 2013) et sur PlayStation 4 et Xbox One en 2017. Nous parlons d’un jeu très particulier, avec quelques idées clair et qui porte un contenu élevé qui se concentre sur la concurrence. Les versions des autres plates-formes ont apprécié les excellentes critiques de la presse. Cela fonctionnera-t-il si bien sur la console hybride? Continuez à lire!

Les Super Smash Bros des courses

Premièrement, plaçons-nous dans le contexte de Qu’allons-nous trouver dans SpeedRunners: Pour commencer, c’est un jeu de course mais pas le jeu typique dans lequel nous devons parcourir un circuit asphalté avec un véhicule; En fait, notre véhicule est nos jambes. En effet, notre personnage court comme s’il s’agissait d’un marathon. Ce qui est intéressant ici, c’est qu’elles ne sont aucun type de ville; nous sommes en Nouvelle ruée, une population qui a plusieurs héros et méchants dont la super puissance est la vitesse. Mais qu’est-ce que je veux dire, SpeedRunners est le Super Smash Bros.de la course? Malheureusement, ce n’est pas que c’est un crossover fou car c’est le titre de Masahiro Sakurai, et ce n’est pas non plus un jeu de combat. Cependant, ils partagent quelque chose de très particulier dans le travail né sur Nintendo 64: Les joueurs sont éliminés en dépassant le bord de l’écran.

Ainsi, les cartes sont en deux dimensions, et nous les traversons en cercles de façon linéaire, bien que nous puissions trouver plusieurs itinéraires dans les segments “circuit”. Les utilisateurs, qui peuvent être jusqu’à quatre joueurs, doivent courir à toute vitesse et laisser les rivaux derrière, mais il ne suffit pas de terminer premier, mais d’être le dernier debout. Comme je l’ai déjà dit, lorsque les personnages s’éloignent les uns des autres à cause des revers de la course, ils finissent par quitter l’écran … Et c’est exactement ce que nous devons éviter! Continuez à courir pour ne pas prendre de retard. Enfin, le vainqueur est victorieux lorsque tous ses rivaux ont été dévorés par le bord effrayant de notre télévision (ou console, si vous jouez en mode portable, bien sûr). Ah! Nous devrons gagner trois fois pour obtenir la victoire du match.

Non seulement devons-nous aller dans la direction que le jeu marque, mais nous avons à notre disposition une série de mécanismes qui faire un gameplay simple quelque chose de beaucoup plus profond et plus complexe (C’est pourquoi il a une forte composante concurrentielle, bien que j’en parle déjà plusieurs lignes ci-dessous). En plus d’avoir à courir et à sauter (avec double saut inclus), nous pouvons également sauter sur le mur pour escalader les surfaces dont nous avons besoin, comme le fait notre ami Super Mario, et aussi on peut utiliser un crochet que nous accrocherons (valant la redondance) sur n’importe quel toit qui nous permet de le faire, nous faisant osciller. Ce mécanicien est fondamentale pour le plaisir des SpeedRunners, car si nous avons une grande capacité, nous pouvons l’utiliser pour gagner plus de vitesse, prendre des raccourcis ou même maintenir la vitesse que nous avions déjà auparavant.

La chose ne s’arrête pas là, car SpeedRunners a un mécanisme qui rend les jeux beaucoup plus amusants et facilite les choses pour ceux qui commencent. Dans les courses il y a objets servant d’armes pour ralentir ses rivaux. Oui, comme si c’était Mario Kart. Et avec leurs boîtes d’objets et tout! Ceux-ci sont dispersés autour du circuit et nous les prenons et nous pouvons même enregistrer l’objet pour plus tard. Nous avons des rayons pour figer les autres joueurs, des boites à ennuyer, un crochet doré qui sert à saisir celui devant nous et à nous mettre à leur place … et un long etcetera! Et un autre mécanicien est le sprint, ce qui nous fait courir plus mais n’est pas infini; notre barre de sprint est remplie grâce à quelques petites zones de chargement réparties sur la carte, comme des objets.

L’histoire s’appauvrit au profit de la compétitivité

Derrière ce gameplay addictif se cache une intrigue qui compose la tradition du jeu. Cependant, cette histoire (je veux dire le mode histoire) C’est assez pauvre. Nous incarnons l’image principale de SpeedRunners, dont le nom est, curieusement, SpeedRunner C’est un super héros très rapide qui se révèle être l’envie d’autres personnages et est mis au défi par ceux-ci à plusieurs races. Avant de commencer, il y a un certain dialogue entre le protagoniste et l’antagoniste de cette partie de l’histoire, mais il ne dépasse pas deux lignes par niveau. Au total, il y a quatre personnages qui nous font face, c’est-à-dire quatre mondes, pour ainsi dire. En leur sein, il existe quatre autres niveaux, et ils volent par … Quant à l’intrigue, il y a très peu de contenu. Bien sûr, nous avons quatre niveaux de difficulté, et assez bien équilibré entre eux. Ah! Et lorsque nous terminons les zones, nous recevons quelques petites bandes dessinées comme “préquelle” de ce qui s’est passé avec ce personnage.

Et parler des personnages: comme je l’ai dit, ce sont des héros et des méchants (ou du moins ils semblent l’être) et ils ont leur personnalité et leur petite histoire derrière. Cependant, dans le jeu de base, il y a peu de personnages, et il y en a une bonne partie qui sont atteints en payant de l’argent réel à Mode DLC De la même manière, les protagonistes de SpeedRunners ont des apparences ou des traces qui laissent derrière eux lorsqu’ils prennent une grande vitesse qui peut être modifiée, mais beaucoup sont également payés DLC. Heureusement, aucune de ces choses ne profite au joueur dans le jeu. Il faut mettre en défense du jeu que les cartes, armes et personnages disponibles ils déverrouillent en progressant grâce à l’expérience acquise dans les courses, qu’elles soient en ligne ou en mode histoire.

Ce jeu est un titre qui ne prétend pas nous raconter une belle histoire, mais qui est Très concentré sur la scène compétitive. En fait, le mode versus est très bien pris. Nous pouvons y faire des jeux rapides, plus décontractés contre des joueurs aléatoires, des jeux avec des amis (qui peuvent être sur la même console, localement ou en ligne), des jeux avec des bots ou même des jeux de qualification, qui sont ceux qui sont dirigés à la plupart des concurrents car il a des scores et des gammes. Cependant, il y a un hic, au moins, dans la version Nintendo Switch et ce n’est pas la faute du jeu; Il est difficile de trouver des joueurs. Et à plusieurs reprises, lorsque nous les trouvons, ce sont des joueurs expérimentés qui ne nous laissent pas gagner un. Oui, dans les jeux de matchmaking il y a matchmaking, mais quand 20 secondes passent et que vous ne trouvez personne, vous étendez votre rayon de recherche aux rivaux avec des rangs plus élevés.

Une esthétique qui fait revivre plus d’un

La direction artistique de SpeedRunners est excellente, Avec beaucoup de personnalité et quelque chose qui vient comme une bague au doigt. Cela nous rappelle beaucoup de plusieurs dessins animés des années 90 concernant l’esthétique, comme nous le voyons dans les images. En outre, la performance est très stable à la fois en mode portable et dans le dock. Bien sûr, jouer à la télé peut être dangereux pour les yeux car l’écran est tellement agrandi pendant les courses que les personnages deviennent minuscules … Quant aux animations, Ils sont vraiment travaillés. Chaque personnage a une coutume pour courir, sauter, tomber, trébucher et tout ce qui peut vous arriver ou vouloir faire pendant un jeu. De plus, ils correspondent à la personnalité ou même au costume qu’ils portent.

Voir aussi

Et la musique? Et bien c’est aussi Un vrai régal. Typique de tout film de héros et d’espions, avec ces trompettes comme protagonistes. Bien sûr, bien que nous trouvions plusieurs thèmes tout au long du jeu, et même dans les jeux, la chanson qui sonne change et accélère lorsqu’un joueur est éliminé, vous pouvez faire quelque chose de répétitif car Il n’y a pas beaucoup de variété.

SpeedRunners – Un titre avec beaucoup de personnalité

Et c’est essentiellement SpeedRunners, un jeu qui a un grande personnalité et qui a d’excellentes idées de DoubleDutch Games. Il est dommage qu’avec cette esthétique et ces personnages (bien que cela boite à cause des DLC) n’ait pas un meilleur mode histoire parce que ça irait très bien, bien qu’il soit clair que ils voulaient se concentrer sur la scène compétitive. C’est sans aucun doute un bon titre pour jouer avec des amis, mais malheureusement ce n’est pas tellement de jouer en ligne car cela coûte de trouver des joueurs, et plus si vous cherchez des niveaux inférieurs, quelque chose de plus ou moins logique étant donné que vous pouviez déjà jouer dans le 2013. Dans tous les cas, le gameplay mérite d’être applaudi, et c’est qu’en tant que jeu lui-même, il est également fortement recommandé, bien que quelque chose de répétitif puisse être fait.

Nous avons analysé SpeedRunners grâce à un code numérique fourni par tinyBuild. Version analysée: 1,00

Exécutez l’écran!

SpeedRunners est un titre avec beaucoup de personnalité, original mais pas capable, à la fois en termes de jouabilité, de musique et d’art. Amusant et très concentré sur la scène compétitive. Cependant, quelque chose de répétitif peut être fait à long terme étant donné la simplicité de la mécanique.

PROS

Jouabilité simple mais profonde

Une grande direction artistique

Nombreuses options de jeu (casual, compétitif …)

CONS

Trop de DLC de paiement

Une histoire très pauvre et brève

Il est difficile de trouver des joueurs en mode en ligne

